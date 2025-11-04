Fábrica de IA en Galicia: "A algunos alcaldes aún hay que explicarles que esta factoría no tiene chimeneas"

La escena es la siguiente. Un alcalde de un pueblo de Galicia se entera de que la región ha presentado la candidatura a albergar una de las seis fábricas de inteligencia artificial previstas por la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU), una iniciativa conjunta entre la UE, distintos países y socios privados.

A continuación, no duda en llamar a la Xunta de Galicia para informarle de que su municipio tiene disponibilidad de suelo industrial, que el pueblo al que representa se ofrece para acoger gustosamente la fábrica. Es una manera, piensa, de generar oportunidades en su concello.

No le falta razón, tener una fábrica de inteligencia artificial genera oportunidades, principalmente para el ecosistema tecnológico y científico, pero no tantas en relación con lo que el alcalde ha imaginado.

Relata la historia, a modo de anécdota, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo. "Hemos tenido que sentar a algunos alcaldes para explicarles qué es una fábrica de inteligencia artificial; remarcarles que no, que no se trata de una fábrica tal y como la imaginamos, que no va a haber chimeneas", explica.

Porque, efectivamente, una fábrica de inteligencia artificial es un espacio -que incluso puede ser virtual- en el que la materia prima son los datos y el producto final es un determinado programa de IA, ya sea generativa, agéntica, de reconocimiento de voz o de imágenes…

Esta anécdota, que Cotelo relata a DISRUPTORES medio bromeando, medio preocupada, evidencia que muchos cargos públicos con responsabilidad, sobre todo, en municipios pequeños todavía adolecen de cierta cultura o educación con respecto a la tecnología.

No es una crítica, es una realidad. Por suerte, reconoce la propia dirigente gallega, esto está cambiando a mejor y la preparación en asuntos tecnológicos es cada vez mejor. Aun así, quedan anécdotas como esta.

Eso sí, historias como la de este alcalde no deben opacar la noticia realmente importante: que Galicia, finalmente, va a tener una de esas fábricas.

Ha sido este mes de octubre cuando se ha conocido que la propuesta que presentaron la Xunta de Galicia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el pasado mes de junio ha sido aceptada.

Actualmente hay un total de 13 factorías con sede en 12 países (Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, en Barcelona; Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia y Suecia), a las que se suman ahora las nuevas seis fábricas que se acaban de conceder en todo el continente, una de ellas la gallega.

La concesión de este proyecto al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) supone que Alemania, España y Polonia sean los tres únicos países que cuentan con dos fábricas de IA en su territorio -Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es la pionera en nuestro territorio-.

Esta fábrica de IA estará centrada en el ámbito de la salud bajo el nombre 1HealthAI. Gracias a ella, se adquirirá un nuevo supercomputador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental, y se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita.

La Comunidad gallega logra captar 65 millones de euros para su sistema de investigación e innovación (41 millones de fondos europeos y 24 millones del Estado) que la Xunta completará con otros 17 millones de euros de fondos propios.

Implicaciones en la región y a nivel internacional

La factoría de inteligencia artificial gallega, liderada por el Cesga y coliderada por el CSIC, cuenta con la participación y firme compromiso de socios clave, incluyendo las tres universidades públicas gallegas y varios de sus centros de investigación de la Red CIGUS, así como el Hub Europeo de Innovación Dixital DATAlife y el centro tecnológico Gradiant, entre otros agentes del sistema de I+D+i gallego. Cabe recordar que el Cesga es una fundación participada al 70% por la Xunta de Galicia y al 30% por el CSIC.

En este sentido, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha celebrado la consecución de este "hito histórico, un proyecto insignia que vincula las áreas de la biotecnología y la inteligencia artificial y que nos sitúa en la élite en este ámbito en Europa".

Además, "la fábrica de IA -señala el consejero- es muestra del importante trabajo que desarrolla el Cesga". De hecho, la Xunta trabaja en la construcción de una nueva sede del Cesga, en el polígono de la Sionlla, para ampliar sus capacidades y posicionar a Galicia como un referente internacional.

Por su parte, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, destaca que el CSIC "refuerza sus capacidades en el desarrollo de servicios científicos de alto valor añadido, aprovechando al máximo el ecosistema científico de datos generado por la institución".

Desde el punto de vista regional, el despliegue de la fábrica de IA impulsará la creación y el fortalecimiento de startups, mejorará la competitividad de las empresas, atraerá talento y creará empleo gracias al acceso a herramientas de IA avanzadas a disposición de todos los agentes de los sectores vinculados a las ciencias de la vida, como la investigación sanitaria o la biotecnología. En definitiva, acelerará enormemente la innovación y la investigación en estos ámbitos.

En clave internacional, 1HealthAI promoverá desde Galicia la cooperación con otras fábricas de IA europeas que trabajen en sectores relacionados o complementarios. La nueva factoría europea buscará abordar, desde la investigación y la innovación, los desafíos globales del llamado enfoque One Health. La Organización Mundial de la Salud define el concepto de One Health como un enfoque integrado y unificador que busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.