Galicia y su lucha contra las brechas digitales: más mujeres, más mayores y más impacto rural de la tecnología

A nivel estratégico, todas las comunidades autónomas acaban buscando objetivos parecidos. Y uno de ellos es el de la lucha contra las brechas digitales. Cuando se habla de brechas la referencia suele ser la misma: que aumente el impacto de la transformación digital en las mujeres, en las personas mayores y en territorios rurales.

Galicia ha ido publicando datos en las últimas semanas que evidencian que, aunque poco a poco, las cosas están cambiando. Es decir, cada vez hay más mujeres con mejores competencias digitales, cada vez hay más zonas rurales con mejores posibilidades tecnológicas y cada vez hay más mayores con intereses en todo lo que tiene que ver con la digitalización.

Abordemos primero el asunto de las zonas rurales y los mayores, que suelen ir de la mano, puesto que estos territorios presentan una media de edad más avanzada.

Según datos del Informe Anual de Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA), más del 90% de los hogares gallegos con menos de 5.000 habitantes ya tienen contratado el servicio de internet, un 11,6% más que en 2021.

En el caso de los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, el porcentaje asciende al 93,2%. Las poblaciones de más de 10.000 habitantes superan el 96% en todos los casos.

Como se aprecia a la luz de los datos, la lucha contra la brecha territorial, pues, progresa adecuadamente.

Y en cuanto a los mayores, más datos positivos. Y es que el 74,8% de las personas de entre 65 y 74 años declaró en 2024 usar internet, lo que representa un aumento del 32% con respecto a los datos de 2021.

El crecimiento en el grupo de edad de 55 a 64 años también fue muy significativo, pasando del 12,3 % al 93,2 %. En el resto de las edades, el porcentaje supera el 98% en todos los casos, y alcanza el 99,7 % entre las mujeres jóvenes de entre 16 y 24 años.

En los municipios con menos de 5.000 habitantes, internet se utiliza principalmente para buscar información sobre bienes o servicios (90,4%); realizar llamadas telefónicas o videoconferencias (89,9%); leer noticias (81,7%); realizar banca electrónica (77,9%); o pedir citas médicas (64,6%).

Por su parte, las personas mayores de 65 años utilizan internet principalmente para realizar llamadas o videollamadas (86,9%); para buscar información sobre bienes o servicios (79,1%); para leer noticias (74,5%); para realizar banca electrónica (61,7%); o para concertar citas médicas (53%).

Reducir las brechas generadas por el envejecimiento de la población y el carácter rural de la región son objetivos prioritarios del proceso de modernización tecnológica en Galicia. En ambos casos, OSIMGA realiza estudios periódicos para analizar la evolución del uso de Internet, que muestran una clara tendencia a superar las diferencias. En cuanto a la brecha de género, en Galicia, el porcentaje de mujeres que utilizan Internet (94,3%) supera al de hombres (93,5%).

Un dato que da una pista sobre la mejora del impacto de la tecnología para reducir la brecha de género aparece en el balance de resultados de la concesión del Certificado Gallego de Competencias Digitales (Comdix).

Comdix es un programa de certificación de competencias impulsado por la Xunta de Galicia y que acredita, ante entidades públicas y privadas, los conocimientos y habilidades para el uso de las tecnologías digitales.

Más datos

Pues bien, los datos macro hablan de que un total de 2.500 personas se presentaron a estas convocatorias, de las cuales 1.569 obtuvieron el certificado de nivel de iniciación y 351 el de nivel intermedio. La propia Xunta destaca que la mayor parte de estos certificados

En cuanto al perfil de las personas certificadas, cabe destacar que son mayoritariamente mujeres en un rango de edad comprendido entre los 45 y los 65 años, sin duda, una buena noticia, para esa lucha contra la brecha de género.

El año pasado, la administración regional realizó seis convocatorias dirigidas a la ciudadanía para obtener el Comdix en los niveles de iniciación e intermedio. Se prevén nuevas convocatorias para octubre, noviembre y diciembre de este año, cuyas fechas se publicarán en el Diario Oficial de Galicia en septiembre.

Para facilitar la obtención del certificado, la ciudadanía dispone de diferentes itinerarios formativos a través de la plataforma de teleformación de la Red CeMiT, que pueden seguirse en régimen de autoformación o tutorizados, lo que permite acceder a los conocimientos necesarios para la posterior prueba de certificación. Además, está en marcha una nueva modalidad, el curso tutorizado con evaluación continua, que permitirá obtener la acreditación una vez superado el curso.

La acreditación digital de la ciudadanía se apoya en la Red de Aulas CeMIT, tanto para la formación como para la realización de las pruebas presenciales para la obtención del certificado. Por ello, una de las medidas previas a la apertura de las convocatorias fue la formación de los agentes TIC en las aulas y del personal de las entidades colaboradoras de la Red. Desde 2023, más de 220 formadores han obtenido su acreditación en los niveles disponibles para la ciudadanía.

La Xunta de Galicia aprobó en 2021 el Marco Gallego de Competencias Digitales, basado en el marco europeo, que define los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desarrollo de una sociedad usuaria de servicios digitales y crea la certificación gallega en competencias digitales (Comdix), así como los requisitos y procedimientos para su obtención. El Marco Gallego de Competencias Digitales establece un sistema de aprendizaje progresivo con cuatro niveles, desde la iniciación hasta la especialización, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la participación en la sociedad digital.