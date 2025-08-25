Galicia encumbra la cuántica y la biotecnología en un plan de innovación bianual de 1.300 millones de euros

Cuando el pasado mes de noviembre, la directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, compareció en el parlamento de Galicia para detallar su primer presupuesto, dejó claras algunas premisas, entre ellas la de que el talento y la apuesta por la computación cuántica eran dos aspectos irrenunciables.

Dicho y hecho. Este año se ha empezado a desarrollar el Plan Gallego de Investigación e Innovación, que tiene previsto llegar a los 1.300 millones de euros de inversión durante los dos próximos años.

Se trata del instrumento de planificación operativa de la Xunta de Galicia para abordar los retos y prioridades definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2021-2027 (RIS3), el marco instrumental que estructura todas las acciones de I+D+I de la administración autonómica.

Su objetivo, explican fuentes autonómicas, es definir los instrumentos, medidas y actuaciones de apoyo a la I+D+I que la Xunta de Galicia implantará en el período 2025-2027 y detallar los fondos públicos que se destinarán a este fin.

Entre las principales novedades, está la incorporación de iniciativas de alto impacto para la transformación tecnológica y social; la ampliación de las actuaciones para atraer talento científico y nuevas medidas de valorización del conocimiento.

El plan está coordinado con las estrategias y mecanismos de financiación tanto a nivel europeo como nacional, buscando la optimización de los recursos y la máxima eficacia mediante sinergias con sus políticas e instrumentos.

Pero, entrando en materia, ¿cuál es el contexto que justifica la necesidad de haber puesto en marcha este plan? Responde a esta pregunta una serie de datos, como los que hablan de que Galicia alcanzó 962,8 millones de euros de gasto en I+D+I en 2023, lo que representa un aumento del 38 % respecto a 2021; se emplearon 13.856 personas en este sector, cifra que supone un crecimiento del 21 %; y se obtuvo un retorno de 124,3 millones de euros entre 2021 y 2023 del programa Horizonte Europa, con 98 entidades participantes.

Mantener esa progresión de las cifras es uno de los objetivos que han marcado la redacción de un plan que, además, busca definir los instrumentos, medidas y actuaciones de apoyo a la I+D+I que implementará la Xunta de Galicia entre 2025 y 2027.

El plan se basa en dos pilares fundamentales, los programas verticales y las iniciativas de alto impacto.

En relación con el primer punto, la piedra angular es el talento. Se busca situar a las personas en el centro, apostando por formación, atracción y retención. El conocimiento también tendrá un papel fundamental en todas las fases de la I+D+I: básica, aplicada, experimental y transferencia.

Se busca también potenciar la transformación del tejido empresarial mediante el apoyo a la innovación y el emprendimiento como pilares de crecimiento sostenible. Impulsar la conexión efectiva entre conocimiento, tecnología y sectores productivos y reforzar la colaboración y presencia gallega en entornos estatales e internacionales, atrayendo talento y participando en convocatorias europeas, son otros de los pilares de este primer pilar.

Es en el segundo pilar, el de las iniciativas de alto impacto, donde aparece la importancia que quiere dar Galicia a la cuántica. Así, se fomentarán los programas relacionados con deep tech, claves para la transformación digital.

Se priorizará, pues, el desarrollo de tecnologías cuánticas (computación y comunicaciones cuánticas), consolidando Galicia como polo de referencia, y la promoción de la inteligencia artificial ética y confiable, alineada con la Estrategia Gallega de Inteligencia Artificial 2030.

Biotecnología

También se dará continuidad y refuerzo a la Estrategia de Consolidación del Sector Biotecnológico de Galicia 2021-2025, así como la creación de un Polo de investigación y desarrollo en biotecnología, con focos en medicina genómica, nuevos materiales, farmacología y agroalimentación.

Las tecnologías limpias serán otro eje referencial de este plan, junto con la promoción de la compra pública de innovación (CPI).

Estas iniciativas de alto impacto para transformación tecnológica y social constituyen una de las principales novedades del plan, que también destaca como puntos a destacar la ampliación de las actuaciones para atraer talento científico (se incluye la creación de una fundación específica para la atracción de talento) y nuevos modelos de valorización del conocimiento, como el desarrollo de modelos de venture building o nuevas oficinas sectoriales de valorización, refuerzo de la transferencia y comercialización del conocimiento público, y apoyo a empresas de base científica.

En cuanto al presupuesto, lo más destacable es que serán todas las consejerías de la Xunta de Galicia las que colaborarán, con el objetivo de que el plan sea lo más transversal posible.