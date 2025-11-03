Talento innovador y tecnológico extremeño a golpe de incubación y eventos

El Festival FPS, respaldado por la Junta, se celebra en Almendralejo, consolidando oportunidades para creadores y profesionales en animación y videojuegos.

El programa Pre-incubadora recibe a 15 nuevos proyectos, buscando transformar ideas de negocio del entorno educativo en iniciativas empresariales viables en sectores como tecnología, salud y medioambiente.

La Junta de Extremadura impulsa el Plan de Talento Digital para formar a más de 2,000 personas en transformación tecnológica, con una inversión de 4.5 millones de euros.

La Junta de Extremadura tiene en marcha el Plan de Talento Digital, con el que prevé formar a más de 2.000 personas en todo lo que tiene que ver con transformación tecnológica. La inversión prevista es de 4,5 millones de euros, pero de manera paralela a esta estrategia, algunas iniciativas evidencian que el compromiso con ese talento, tan necesario, va más allá.

Así, en los últimos días, la propia Junta ha dado cuenta de un par de iniciativas que confirman lo anterior, una relacionada con un programa de incubación y la otra con un evento.

Respecto al programa de incubación, la directora general de Empresa, Celina Pérez, ha dado ya la bienvenida a los 15 proyectos seleccionados que formarán parte de la tercera edición de la Pre-incubadora, un programa que busca convertir ideas de negocio emergentes del ámbito educativo en iniciativas empresariales viables, alineadas con los retos y oportunidades del tejido socioeconómico regional.

La Pre-incubadora es una iniciativa promovida y financiada por la Dirección General de Empresa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y gestionada por la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura.

Su objetivo es impulsar la transformación de ideas procedentes del entorno universitario y de la Formación Profesional en proyectos con recorrido empresarial. Durante la bienvenida, Celina Pérez ha destacado la alta calidad y diversidad de las propuestas seleccionadas, que abarcan ámbitos tan variados como la salud y calidad de vida, la tecnología, el medioambiente, los juegos o la robótica. Los proyectos participantes seguirán un recorrido en tres fases - Pre-incubación, Demo y Acompañamiento -.

A lo largo del proceso, trabajarán en competencias clave como el diseño de modelos de negocio, liderazgo, viabilidad financiera, branding y planificación estratégica. Para favorecer su acceso al mercado, el programa incluye visitas a empresas, tutorías personalizadas y encuentros con empresarios vinculados a los sectores de cada iniciativa, quienes compartirán su experiencia y contactos.

Además, los participantes disfrutarán de una experiencia inmersiva en el South Summit, uno de los eventos más relevantes del ecosistema emprendedor nacional, y visitarán aceleradoras de empresas de referencia.

Como cierre del programa, se celebrará el PitchFest, un evento donde los equipos presentarán sus proyectos ante empresas destacadas y potenciales inversores. Durante el acto, se concederán premios económicos de 2.500 euros, 1.500 euros y 1.000 euros, destinados a impulsar el desarrollo de los proyectos más prometedores.

La Pre-incubadora cuenta con la colaboración de Fundecyt-PCTEX, las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, el Consejo Social de la Universidad de Extremadura, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Dirección General de Universidad, entre otros.

Con esta tercera edición, la Pre-incubadora consolida su papel como espacio de conexión entre talento académico y ecosistema empresarial en Extremadura. Desde su puesta en marcha, el programa ha recibido más de 65 candidaturas, de las cuales 41 proyectos han sido seleccionados para su desarrollo dentro de las tres ediciones.

Estos resultados reflejan el creciente interés y la calidad de las propuestas que surgen del entorno universitario y de la Formación Profesional, así como el compromiso de la Junta de Extremadura con el fomento del emprendimiento y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo regional.

Festival de tecnología 'gamer'

La Junta también ha reafirmado su compromiso con el talento digital y creativo de la región al respaldar, por tercera vez consecutiva, el Festival FPS (Frame, Play & Screen), un referente nacional en el ámbito de la animación y el videojuego, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Centro Cultural San Antonio de Almendralejo (Badajoz).

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado, durante la presentación de la cuarta edición, que este encuentro "consolida un espacio donde creadores, estudiantes y profesionales encuentran impulso, oportunidades y reconocimiento en las industrias de la animación y el videojuego", además de confirmar la aportación de 15.000 euros que el gobierno regional destina a la organización del festival.

Coslado ha subrayado que "esta edición confirma la apuesta de Extremadura por las industrias culturales y creativas vinculadas a la animación y al videojuego, por la generación de talento y por el impulso de la competitividad del tejido productivo".

Asimismo, ha señalado que "iniciativas como el Festival FPS no sólo muestran proyectos, sino que impulsan talento, generan oportunidades de empleo, fortalecen la estructura empresarial y sitúan a nuestra región en la vanguardia del sector digital".

Estas acciones se enmarcan en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, que impulsa el desarrollo de competencias digitales, la creación de empleo cualificado y el fortalecimiento del ecosistema creativo regional.

El Festival FPS 2025 mantiene su estructura de tres jornadas con charlas, talleres, 'networking' y proyecciones adaptadas tanto a profesionales como a estudiantes y entusiastas. La programación incluye la 'Frame Session' de cortometrajes, ponencias de figuras como el director y animador Diego Porral, espacios de 'networking' como el 'Café con Migas' y talleres prácticos sobre animación, diseño y narrativa visual.