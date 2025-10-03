Industria, gran empresa y logística, la triple apuesta por la digitalización de la Junta de Extremadura

¿Cómo se puede materializar una apuesta por la digitalización en tres sectores diferentes y en sólo dos días? Si quien ha leído la pregunta no sabe la respuesta, sólo tiene que echar un vistazo a la acción de gobierno de la Junta de Extremadura.

La industria, la gran empresa y la logística de los mercados de abastos han sido el eje de tres líneas de ayudas diferentes con un montante total de casi 7 millones de euros. Estas tres aportaciones se anunciaron en menos de 48 horas. Se trata de una prueba evidente de la implicación del gobierno extremeño para la transformación digital de todos y cada uno de sus sectores productivos.

La línea de ayudas más cuantiosa es la referente a la industria. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha resuelto la convocatoria de ayudas a la transformación digital industrial con un total de 46 empresas beneficiarias y una inversión inicial de 3,8 millones de euros que contribuirá de manera decisiva a situar a la industria extremeña en la senda de la innovación y la modernización tecnológica.

La "gran respuesta" del tejido productivo de la región llevó al gobierno de Extremadura a reforzar la convocatoria, ampliando la dotación inicial de 3 millones de euros, fijada mediante hasta los 4,3 millones.

De este importe total, se han concedido en esta resolución 3,8 millones de euros, lo que ha permitido atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos, garantizando un acceso justo y sin exclusiones por falta de crédito.

En total se registraron 70 solicitudes, de las que 46 han resultado aprobadas tras completar con éxito el proceso de evaluación, lo que supone más de dos tercios del total. El resto fueron desestimadas por incumplimientos de requisitos o por desistimiento de las propias empresas.

Estas ayudas, cofinanciadas con Fondos FEDER de la Unión Europea y la Junta de Extremadura, permitirán la implantación de tecnologías emergentes clave en la industria regional, como el internet de las cosas, la robótica industrial y colaborativa, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la impresión 3D, los gemelos digitales, la blockchain y los planes estratégicos de digitalización.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que el refuerzo de la convocatoria ha permitido dar respuesta a todas las empresas que cumplían los requisitos. "Estas ayudas son una palanca fundamental para la modernización de la industria y refuerzan la competitividad del tejido productivo extremeño en un mercado cada vez más exigente".

Por otra parte, la Junta ha iniciado el trámite para la primera convocatoria de ayudas públicas dirigida a las grandes empresas de la región para impulsar su digitalización. Hasta ahora, estas iniciativas se habían centrado casi exclusivamente en pymes y autónomos, por lo que se trata de una medida inédita que supone un salto cualitativo en la estrategia de modernización y mejora de la competitividad de la economía extremeña mediante transformación digital.

El decreto fija las bases de unas subvenciones destinadas a financiar la implantación de las mismas tecnologías de vanguardia tomadas en consideración para las ayudas del ámbito industrial. "El objetivo es claro: mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de las empresas, y con ello reforzar la transformación digital del conjunto del tejido productivo de la región".

Podrán optar a estas ayudas las empresas con centro productivo en Extremadura que cumplan con alguno de los criterios que definen a las grandes compañías en la normativa europea: al menos 250 trabajadores, un volumen de negocio superior a 50 millones de euros o un balance anual mayor de 43 millones.

Los mercados de abastos

Por último, la tercera apuesta tiene que ver con el sector logístico, más concretamente, tiene que ver con la labor de los mercados de abastos. En este sentido, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la rehabilitación, modernización y transformación tecnológica de los mercados de abastos de Extremadura.

Se trata de una línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos de la región que cuenten con mercados de abastos en funcionamiento. Se subvencionará hasta el 90% del coste de los proyectos, con un límite máximo de 400.000 euros por solicitud.

Las actuaciones subvencionables incluirán obras de mejora y rehabilitación, inversiones en eficiencia energética, incorporación de tecnologías digitales y soluciones orientadas a la economía circular, entre otras.

Los proyectos deberán suponer una inversión mínima de 20.000 euros, desarrollarse en mercados con al menos cinco puestos en funcionamiento y un nivel de ocupación mínimo del 35%.

Para ello, la Junta de Extremadura destina un presupuesto total de 1,9 millones de euros. Los mercados de abastos constituyen puntos neurálgicos de la actividad comercial. Más allá de su función tradicional, que es la de garantizar el abastecimiento, los mercados son hoy elementos de referencia en la cultura e identidad locales, considerados puntos de encuentro y espacios de dinamización cultural, engloba a pequeñas y medianas empresas y a negocios familiares.