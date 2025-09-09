Perú escoge a Extremadura como ejemplo para su estrategia en tecnología e innovación para el Amazonas

Un momento de la visita de la delegación amazónica al gobierno de la Junta de Extremadura.

El río Amazonas y el Tajo, salvando las diferencias obvias, tienen dos cosas en común. La primera es que ambos baten récords de longitud; el primero es el cauce más largo del mundo y el segundo, de España. La segunda es que ambos bañan dos regiones hermanadas por la innovación y tecnología: Perú y Extremadura.

Desde hace años, ambos territorios han estrechado lazos, fundamentalmente, porque el país peruano considera a la comunidad extremeña un ejemplo a seguir.

Hace tres años, Perú y Extremadura firmaron un convenio de colaboración para la definición y gestión de un modelo de gobernanza en un ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación y la creación de una red de parques científicos y tecnológicos en la región sudamericana.

Lejos de quedar en papel mojado, el trabajo de hermanamiento ha seguido su cauce, nunca mejor dicho. ¿Un ejemplo reciente? Una misión técnica internacional procedente de la región del Amazonas de Perú ha visitado este inicio de septiembre Extremadura para conocer la composición y funcionamiento del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de Extremadura y su gobernanza, así como el proceso de diseño de los Planes Regionales de Investigación (PRI).

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco, ha recibido a esta misión, que está integrada por 10 autoridades pertenecientes al Gobierno Regional del Amazonas, del municipio de Chachapoyas, de la Asociación de Productores Agropecuarios Valle Verde de Rodríguez de Mendoza, de la Cooperativa Agraria Cafetalera Laguna de los Cóndores, del Colegio de Ingenieros de Perú-sede Amazonas y de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

De la mano de FUNDECYT-PCTEX y la empresa Infyde Global Consulting, la expedición ha estado cinco días en Extremadura, durante los cuales visitó diferentes agentes SECTI de la región, como la Universidad de Extremadura (Institutos Universitarios de Investigación), CICYTEX, CTAEX, FUNDECYT-PCTEX, COMPUTAEX, además de algunas cooperativas y empresas de la región.

Las visitas a las diferentes incubadoras de alta tecnología de la región (Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular, en Mérida, e Incubadora de Realidades Inmersivas de Almendralejo), pertenecientes a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, dieron por finalizada la estancia de esta misión técnica internacional peruana a Extremadura.

La Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación ha destacado el interesante diálogo creado en la reunión, así como el interés mostrado por la expedición peruana sobre el calendario de implantación y el proceso de consolidación de todas estas estrategias en Extremadura.

Sin duda, las experiencias compartidas constituirán para la región peruana del Amazonas un buen ejemplo para instaurar e implementar sus políticas de I+D+I, integrando las interacciones entre los diferentes agentes representados en la expedición.

Como quedó claro hace tres años, la voluntad y la apuesta por la innovación, la investigación y la tecnología aplicadas a la industria agroalimentaria, al desarrollo rural o al medio ambiente son otro de los puentes que unen a estos dos territorios.

Aquel primer convenio se justificaba ante el hecho de que Perú tenía en alta consideración a la región extremeña por el esfuerzo que por aquel entonces estaban realizando tanto los agentes públicos como el capital privado por mejorar muchos aspectos de la industria agroalimentaria, la biotecnología y la conectividad para un entorno rural mejor conectado.

En este sentido, la región peruana de Piura decidió fijarse en la forma de hacer las cosas en el territorio extremeño para tratar de tomar ejemplo para crear un ecosistema potente al otro lado del charco. La red de incubadoras y centros de conocimiento de Extremadura sería el modelo a seguir.

Cabe recordar que la Junta de Extremadura había creado tres potentes hubs en torno a varios campos como la biotecnología, la salud o la inteligencia artificial y tiene en marcha otros dedicados al audiovisual y al 'agro'.

Por no hablar de proyectos que han ido naciendo para ser referentes en materia medioambiental como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, proyectado en Cáceres.