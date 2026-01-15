Alicante se lanza al mercado 'tech' y busca soluciones para mejorar la empleabilidad y 'traducir' lenguaje complejo

De izquierda a derecha, Juan Melero (Unidad de Gestión de CPI), María del Carmen de España (concejala de Empleo y Fomento) y Antonio Peral (concejal de Innovación).

Crear una plataforma capaz de fomentar la inserción laboral de los vecinos en situación de desempleo y una herramienta para traducir a un lenguaje claro y sencillo textos legales y administrativos. Esos son los dos retos que afronta desde ya el Ayuntamiento de Alicante para seguir ampliando su abanico de soluciones tecnológicas y para confirmarse como uno de los consistorios españoles más innovadores.

Una jornada celebrada este miércoles en la ciudad alicantina ha servido para iniciar el proceso administrativo de Compra Pública de Innovación (CPI), que, si todo marcha según lo previsto, debería terminar a finales de año con la licitación de los proyectos.

El evento ha servido para dar por iniciado el proceso de Consulta Pública de Mercado, un proceso por el cual todos los emprendedores y startups que lo deseen podrán aportar ideas de manera formal para empezar a conformar las condiciones necesarias para desarrollar los pliegos de los citados proyectos.

Se trata, en esta fase del plan, de preguntar al mercado, "fomentar un diálogo técnico y transparente", ha explicado Aida López, directora de Estrategia y Sector Público de la consultora Ayming, que colabora con el Ayuntamiento de Alicante.

López ha revelado que el 80% de los adjudicatarios finales de los proyectos de CPI han solido participar en esta consulta preliminar.

En cuanto a los plazos, el consistorio alicantino ha iniciado un periodo de 15 días -hasta el 30 de enero- para recibir ideas, de manera que prevé publicar las conclusiones de este proceso de consulta a finales de febrero. A partir de ese momento, comenzarían a redactarse los pliegos para que a finales de 2026 se pueda realizar el anuncio de licitación. Eso sí, "en función de los fondos disponibles".

Pero vayamos a los dos retos concretos que prevé resolver el Ayuntamiento de Alicante. Ha explicado el primero Vicente Seguí, director general de Empleo del consistorio. "El reto aborda la necesidad de evolucionar el actual modelo de intermediación laboral hacia un sistema inteligente basado en datos, capaz de identificar competencias, mejorar el encaje entre oferta y demanda y anticipar las necesidades del mercado laboral local. El objetivo es ofrecer itinerarios personalizados y apoyar la toma de decisiones mediante analítica avanzada e inteligencia artificial", ha explicado.

Las implicaciones técnicas de este primer reto tienen que ver con el desarrollo de una plataforma integral que unifique la gestión del empleo municipal, un sistema de análisis de lenguaje natural, un motor de recomendación basado en IA, modelos predictivos, un cuadro de mando operativo... y así un largo etcétera.

Con ello se pretende una mejora en la captación de perfiles profesionales, un aumento de la eficacia en la intermediación laboral, una reducción de tiempos de inserción laboral, una mejora en la toma de decisiones a nivel municipal en materia de empleo o una mejora en la atención a los colectivos vulnerables.

El segundo reto se centra en mejorar la comprensión de las comunicaciones municipales mediante la simplificación del lenguaje jurídico-administrativo. Se persigue desarrollar soluciones basadas en inteligencia Artificial que generen versiones claras, accesibles y equivalentes jurídicamente, reduciendo barreras de comprensión y mejorando la experiencia de la ciudadanía.

Javier Morales, jefe de Servicio de Innovación del Ayuntamiento de Alicante, ha explicado que es la mejor fórmula para "luchar contra la brecha digital" y ha añadido que "también buscamos como parte de este reto que los documentos traducidos tengan la misma seguridad jurídica que los originales, algo que ahora no es tan habitual". También pretende el consistorio completar la solución al problema con un recomendador de trámites necesarios después de que un usuario haya realizado la traducción.

Para estos dos retos, pues, se abre un plazo de recepción de ideas que serán las que conformarán el futuro pliego de condiciones con el que las empresas que así lo consideren puedan optar a la adjudicación de los proyectos. Desde el Ayuntamiento han recordado, además, que la voluntad es de escalar este tipo de proyectos para que otras administraciones se puedan beneficiar del trabajo realizado en Alicante, algo que, indirectamente, beneficiaría a las empresas participantes.

El caso es que la CPI no es algo nuevo para el consistorio alicantino. Ya en 2019, tal y como ha recordado el concejal de Innovación, Antonio Peral, se inició un proceso similar para crear un asistente virtual basado en IA, que tres años después se materializó en Ali, un agente que ha recibido reconocimientos europeos por su eficacia a la hora de ayudar a la realización de trámites de los ciudadanos.

"Con este tipo de retos lo que queremos es que el Ayuntamiento de Alicante siga siendo pionero", ha dicho Peral, quien ha bromeado con aquella primera experiencia y con lo imposible que le parecía que el alcalde accediera a invertir la cantidad de dinero necesaria en ese plan.

Por su parte, la concejala de Empleo, María del Carmen de España, ha admitido que "en este ayuntamiento creemos en la innovación y desde la Agencia de Desarrollo Local estamos comprometidos con la mejora continua que nos permite el avance tecnológico".