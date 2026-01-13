Castellón pone a trabajar los datos de las acequias y el alcantarillado para predecir inundaciones

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de una herramienta predictiva que permite identificar aquellas áreas que corren mayor riesgo de inundación con el fin de llevar a cabo medidas correctoras y optimizar así la respuesta ante una emergencia por precipitaciones extremas.

De hecho, la aplicación es capaz de determinar las soluciones idóneas para subsanar los diferentes escenarios de precipitaciones a través de modelos que facilitan la toma de decisiones por parte de la administración y ayudan a planificar los sistemas de evacuación de agua antes de que se produzca una situación de riesgo.

La empresa Facsa, especializada en la gestión del ciclo integral del agua, lidera este proyecto, denominado Floods, con el que ha concurrido a una licitación de compra pública de innovación. La iniciativa cuenta, además, con financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

La principal novedad de esta herramienta es que por primera vez se ha desarrollado un modelo de simulación que analiza de forma conjunta el patrimonio hidráulico tradicional —como las acequias— y las redes modernas de alcantarillado. Esta integración, hasta ahora inexistente, ofrece una visión mucho más realista del comportamiento del agua ante episodios de inundaciones por lluvias torrenciales.

El proyecto, que se ha testeado en el Grao de Castellón, ha generado modelos de alta precisión mediante la utilización de softwares de cálculo avanzado, capaces de realizar análisis hidrodinámicos complejos en tiempos reducidos.

Para garantizar la máxima fiabilidad del modelo se ha llevado a cabo un estudio detallado del terreno con drones. Esta técnica innovadora permite obtener un modelo de elevaciones altamente preciso, que complementa y mejora los datos disponibles en las bases de datos públicas.

Gracias a esta información, el nuevo sistema permite cuantificar la profundidad del agua, su velocidad, el tiempo que permanece en cada punto y el nivel de peligrosidad en cada zona analizada.

Se constituye, por tanto, en una herramienta novedosa y estratégica para la gestión del riesgo de inundaciones y la protección del entorno, que puede extenderse a otras zonas del territorio con el objetivo de anticipar los efectos de las inundaciones y diseñar medidas que reduzcan su impacto.

El proyecto, que ya ha finalizado, se ha validado en el Grao de Castellón, un área urbana que ha sufrido problemas relacionados con inundaciones durante los últimos años. Se trata de un barrio que, históricamente, ha presentado dificultades para evacuar grandes volúmenes de agua durante episodios de temporal por la combinación de factores como su orografía, los servicios existentes y el escaso desnivel al estar situado en el litoral mediterráneo.

Asimismo, la herramienta también se ha aplicado en la Marjalería, una zona tradicionalmente agrícola situada en un entorno natural próximo al mar, con un elevado riesgo de inundabilidad debido a su orografía y la cercanía del nivel freático a las diferentes parcelas, campos de cultivo de pequeño tamaño y viviendas unifamiliares denominadas alquerías que la componen.

En ambos casos, Floods ha propuesto una serie de mejoras para que el agua se acumule menos en las calles y circule más rápido por el alcantarillado, reduciendo riesgos y daños durante las lluvias intensas.

FACSA es la impulsora de este proyecto, en el que ha colaborado con el Ayuntamiento de Castellón y con la empresa Octocam-Maps, especializada en la captación de datos masivos para digitalizar entornos. Gracias a su tecnología puntera en LIDAR, drones de última generación y su amplia variedad de sensores, ha sido posible obtener la información necesaria para diseñar dichos modelos predictivos.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Tecnologías Habilitadoras, que instan a desarrollar innovaciones que contribuyan a optimizar las operaciones en la empresa y/o en la administración mediante la incorporación de las tecnologías de digitalización.

Asimismo, Floods también se encuadra en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.