Siga en directo el Foro Económico de la Comunidad Valenciana

EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES organizan este evento, en el que se pasa revista a la actualidad de la región valenciana, una actualidad en la que la innovación y la tecnología también tendrán protagonismo.

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebrarán este miércoles y este jueves el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que contará con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía. Sígalo en directo aquí: