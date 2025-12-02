Innovación abierta permanente: la nueva tendencia que impulsa el Puerto de Valencia para generar negocio a startups

"Es un runrún que hay en el sector de la innovación abierta. Vemos que está empezando a ser tendencia. La evolución de las tecnologías es cada vez más rápida y limitarte a plazos y convocatorias creo que no conviene".

Pronuncia esta frase Jorge Marcos, Lead Project Manager de Opentop, la iniciativa de respaldo a startups promovida por la Autoridad Portuaria de Valencia y su Fundación Valenciaport.

Es un nuevo paradigma. Quizá el clásico programa de incubación o aceleración tenga los días contados. Predefinir retos, fijar un límite de tiempo para que los emprendedores presenten sus ideas para resolverlos, planificar formaciones y desarrollo de ideas durante unos meses y realizar un pitch day como paso previo a que las startups salgan al mercado con algún piloto o prueba de concepto, es la norma general.

Pero ¿y si la innovación abierta pudiera ser permanente? Ese es el cambio que propone Opentop.

"Nuestra página web ha pasado a ser como una plataforma que nos permite recoger propuestas o inscripciones de startups en cualquier momento, independientemente de que tengamos una convocatoria específica", explica Marcos. Ahora mismo, el scouting tanto de startups como de retos es constante.

El origen de este cambio de paradigma se remonta a hace 21 años. Fue entonces cuando la Autoridad Portuaria de Valencia comenzó a realizar proyectos innovadores a través de la Fundación Valenciaport -el brazo ejecutor de la disrupción portuaria en el puerto valenciano y también en los de Sagunto y Gandía-.

El primer gran cambio llegó en el año 2022. "Vimos potencial en relación con la innovación más disruptiva de la mano de startups. Hubo varias iniciativas de varias colaboraciones en las que se verificó que sí que había interés. Se diseñó entonces Opentop, con esa idea de atraer el talento de las startups para que colaboraran con las empresas establecidas del sector logístico portuario", recuerda el directivo.

Lo que llegó después fue la consecuencia evidente: tres programas consecutivos de incubación y aceleración, con una selección muy exhaustiva de startups -cuatro por cohorte-. Ahora bien, "vimos que, por un lado, las startups más maduras estaban más interesadas en la parte de negocio con las empresas del Puerto y no en pasar por un programa cuando a lo mejor ya habían pasado por varios programas de aceleración similares; y las startups más jóvenes buscaban otros objetivos". Y eso fue lo que motivó que naciera la idea de que esa innovación abierta fuera permanente.

El diseño de la nueva herramienta web que se acaba de presentar, responde a la filosofía de invitar a startups, y también a corporaciones e inversores a formar parte de un ecosistema de innovación abierta del sector logístico-portuario en Valenciaport.

En el portal web también hay información de las actividades que organiza Opentop, como el Hackathon Valenciaport, el videopodcast portuario 'OpenTalks' o el recientemente celebrado PEIC (Congreso Internacional de Emprendimiento Portuario, por sus siglas en inglés).

Por la experiencia que acumulan las startups que han participado en alguno de los programas de Opentop, las perspectivas no pueden ser más halagüeñas. Jorge Marcos explica que "prácticamente todas van avanzando con nosotros o con las empresas con las que les hemos puesto en contacto". Sí que es cierto que "son solo 12 startups con las que hemos trabajado, con lo cual tampoco daría para hacer una estadística, pero sí que lo que hacemos es que mantenemos la relación y no acaba el programa y nos desvinculamos, sino al revés, seguimos una relación con ellas, las tenemos presentes, les seguimos ayudando a conseguir financiación para sus proyectos".

Jorge Marcos (Opentop).

El nuevo modelo de Opentop, sigue Marcos, "está centrado en generar conexiones de startups y scaleups con las empresas del sector logístico, marítimo y portuario, solo en este año, en el que aún estamos arrancando, hemos generado ya más de 40 conexiones de valor, y esperamos acabar el año cerca de las 50".

Y es que el sector de la innovación en el sector portuario es un sector al alza, sobre todo, en lugares como la Comunidad Valenciana. "Valencia es un referente a nivel nacional e internacional y también en gran parte por el trabajo de la Fundación Valenciaport en esos 21 años".

Explica el Lead Project Manager de Opentop que "gran parte de esos proyectos son proyectos de innovación en consorcios europeos financiados por programas de la Unión Europea. Nos consideramos referente porque nos llaman para que seamos partners".

Cabe recordar que Opentop, a nivel nacional, ha colaborado iniciativas como el programa Ports 4.0 de Puertos del Estado. "Y luego a nivel internacional también somos cofundadores de PIN (Port Innovators Network), una red internacional de puertos desde hace dos años junto al puerto de Hamburgo y el puerto de Halifax en Canadá. Ya se han unido otros nueve. Tenemos socios del nivel de San Diego (EEUU) o Bahía Blanca (Argentina). Con todos ellos compartimos buenas prácticas con otros hubs de innovación portuaria de la red. Y por supuesto es una plataforma también para escalar a las startups que están en nuestra órbita. Les da visibilidad a nivel internacional".

Probar tecnologías

Más allá de esa nueva tendencia en innovación abierta, desde Opentop también valoran muy positivamente el entorno de disrupción que se ha creado en La Marina de Valencia. "Estamos encantados de ser parte de un ecosistema de innovación que va a más", algo que contribuye a generar proyectos concretos en el puerto y a que mucha gente de fuera considere a la capital del Turia como un lugar en el que hay que estar.

"Yo destacaría la posibilidad de probar tecnologías en un puerto puntero como el de Valencia. Hay proyectos interesantes aquí. Ahora, por ejemplo, el mes que viene concluye un proyecto puntero en el que Valencia ha sido pionero en Europa en testear el hidrógeno como fuente de energía para maquinaria portuaria", concluye Marcos.