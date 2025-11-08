Diversidad e igualdad de género en la inteligencia artificial: Valencia, epicentro del debate que va más allá de la tecnología

Mesa de debate 'La IA y la ética' en el Congreso de Tecnologías Emergentes de 2024.

La inteligencia artificial es la tecnología del momento en el sector tecnológico a escala global. No sólo ha cambiado cómo nos comunicamos, trabajamos, nos relacionamos, e incluso, aprendemos o disfrutamos del tiempo libre, sino que en el futuro nada se entenderá ya sin la impronta de esta tecnología transformadora.

En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, siempre es bienvenido parar un instante para reflexionar, analizar lo que está sucediendo y poder nutrir al ecosistema de reflexiones profundas que ayuden a aterrizar de forma eficiente, pero también ética y responsable el impacto de la IA en la sociedad.

Valencia se convertirá esta próxima semana en epicentro internacional de este necesario ejercicio de reflexión de la mano de una doble cita que se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre en la capital del Turia.

La vicepresidenta de IBM Consulting España, Olga Blanco, será la encargada de la conferencia inaugural del VIII Congreso de Tecnologías Emergentes que se celebrará el 13 de noviembre en La Harinera de València, bajo el título “El poder del talento femenino en la transformación digital”.

Mientras que la mentor of leaders, Mercedes Wullich, realizará la ponencia de apertura del encuentro internacional Women in AI el 12 de noviembre en Las Naves, con el lema “Liderar, innovar, inspirar: El rol de las mujeres emprendedoras en la IA”. Una jornada que contará en su apertura institucional con la presidenta internacional de la asociación Women in AI y copresidenta de la UNESCO para una IA ética con las mujeres, Alessandra Sala.

Ambos encuentros, organizados por la Asociación de Empresas de Tecnología, Consultoría e Innovación de la Comunitat Valenciana (AECTA), unen sinergias este año entre Women in AI, una plataforma internacional de mujeres enfocada en la inteligencia artificial, con una asociación tecnológica como es AECTA.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Nuria Lloret, presidenta de AECTA y City Lead en Valencia de la asociación Women in AI Spain sobre los objetivos de ambos eventos y el apasionante momento que atraviesa la IA.

Nuria Lloret, presidenta de AECTA y City Lead en Valencia de la asociación Women in AI Spain.

"Queremos dar una visión desde la tecnología objetiva, pero pensando en el ser humano y quitando ese miedo que se está generando, porque toda la comunicación que se está haciendo está muy forzada a la parte negativa de estas herramientas. No solo en diversidad, sino en otros aspectos como su afección en el empleo.

"Hay que hacer un análisis mucho más profundo, no sólo sobre diversidad, sino también de cuestiones relacionadas con el puesto de trabajo, las personas mayores, etc".

"Tanto el congreso de Women in IA como el congreso de Tecnologías Emergentes van más allá de lo que es hablar de tecnología por tecnología. Nosotros siempre trabajamos sobre la reflexión de cómo la tecnología mejora la vida del ciudadano, o la empeora en algunos casos, para sacar conclusiones que puedan apoyar a mejorar los desarrollos de esas herramientas".

Las temáticas a tratar serán el relevante papel de la diversidad de género en la IA, así como el impacto de la brecha de género en la desinformación el primer día. Y el segundo, una visión más amplia de la diversidad que afecta a cualquier implantación de la IA. A la vez que se compartirán casos de éxito internacional en los que la tecnología está al servicio de las personas para la ruptura de barreras.

Redefinir el liderazgo

El encuentro internacional de Women in AI arrancará con la mentor of leaders, Mercedes Wullich, quien destacará cómo las mujeres emprendedoras en IA están redefiniendo el liderazgo desde la ética, inclusión y creatividad.

Tras su intervención, se realizará una mesa de debate que abordará iniciativas de este tipo de IA en el ámbito institucional, bajo el título Oportunidades que las instituciones pueden ofrecer a mujeres trabajando en IA. En el ámbito académico, la mesa de debate Midiendo el impacto; mujeres en la ciencia de datos e IA analizará esta cuestión.

Mientras que la última mesa redonda de la mañana estará plagada de ejemplos de mujeres que han emprendido en tecnología en el ámbito de la sociedad civil, bajo el lema Inspirar para transformar: voces referentes que abren camino.

La jornada del 12 de noviembre se cerrará con un panel en inglés que analizará el impacto de la IA en los derechos fundamentales, así como recomendaciones y herramientas para combatir la desinformación.

IA ética, inclusiva y sostenible

El 13 de noviembre, la VIII edición del Congreso de Tecnologías Emergentes, arrancará con la ponencia de Olga Blanco, vicepresidenta de IBM Consulting España, que explicará cómo el talento femenino es una fuerza imprescindible para que la transformación digital sea inclusiva, ética y sostenible. A lo largo de esa mañana el encuentro acogerá la primera mesa de análisis, bajo el título Resiliencia tecnológica con perspectiva de género.

En este encuentro, el cofundador de Cambridge Quantum Computing-CQC, ahora Quantinuum, Scott Edward Young, explicará, bajo el título La IA a través del tiempo, la innovación y el auge del liderazgo femenino: reescribiendo el código, las nuevas oportunidades para la innovación y la competitividad, y los desafíos y oportunidades para el desarrollo tecnológico y el bienestar global.

En definitiva, una oportunidad para conocer cómo la IA puede ser el problema pero, a la vez, la solución, como concluye Nuria Lloret: "La misma IA puede aumentar sesgos, también puede reducir barreras. Ya hay herramientas que mejoran las capacidades de visión, movilidad o autonomía, para personas con diversidad funcional o psicológica. Por ello, hay que reforzar que el desarrollo tecnológico vaya a favor de la inclusión y que exista control para que vaya en este sentido".