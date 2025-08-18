Acelerón a la transferencia de conocimiento en la Comunidad Valenciana: 98 proyectos financiados y 400 empresas

La transferencia de conocimiento desde el ámbito académico e investigador a la sociedad, a través de la creación de empresas y proyectos rentables que acaben aterrizando en el mercado e impactando en la vida de las personas es una de las grandes asignaturas pendientes de España como país.

De ahí que cada vez que Administración, empresas y centros tecnológicos estrechan su colaboración en esta línea constituya una buena noticia a todas luces. La Comunidad Valenciana acaba de avanzar en esta línea con la última remesa de proyectos financiados por la unidad de innovación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i).

Según ha informado la institución recientemente, se ha aprobado y notificado a los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana la financiación de 98 proyectos de investigación “que destacan por abordar nuevas investigaciones en áreas estratégicas para el desarrollo competitivo de las empresas de la región", ha señalado la consellera de Innovación y presidenta de Ivace+i, Marián Cano.

"Se trata de proyectos que permitirán ofrecer, en el medio plazo, soluciones innovadoras para las empresas. Prueba de ello es que Ivace+i ha respaldado más del 90 % de las solicitudes presentadas por los centros de investigación", ha añadido Cano.

Los 98 proyectos financiados por Ivace+i abordan retos clave de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (S3-CV).

El papel catalizador de los centros tecnológicos

Destacan las iniciativas en economía circular y bioeconomía (22%), los proyectos de digitalización industrial (14%) y los de salud y tecnologías médicas (8%), según especifican las mismas fuentes.

La máxima responsable de Innovación ha destacado el "papel catalizador de los institutos tecnológicos, quienes actúan como puentes entre la investigación y la industria, promoviendo la transferencia de conocimientos y tecnologías que permiten a las empresas mejorar su eficiencia, calidad y competitividad".

El perfil medio de los expedientes aprobados incluye un presupuesto de 180.000 euros, una duración de 13 meses y la colaboración de 3,5 empresas por iniciativa

La convocatoria de ayudas a centros tecnológicos de 2025 se ha caracterizado por la alta participación empresarial y por el fuerte impulso en la cooperación entre centros.

Así las cosas, este año cerca de 400 pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana colaboran en estas iniciativas, "lo que refuerza el vínculo entre el tejido empresarial y los centros de innovación", ha añadido la consellera.

