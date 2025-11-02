IA generativa para romper la brecha digital entre los mayores y mejorar la atención sanitaria a domicilio

Las claves nuevo Generado con IA El proyecto ATENEA AtDom utiliza inteligencia artificial generativa para conectar a personas mayores con el sistema sanitario, reduciendo la brecha digital. La tecnología integra un reloj inteligente con sensores que monitorean la salud del usuario, además de ofrecer un diálogo abierto y empático gracias a modelos lingüísticos avanzados. ATENEA AtDom está en fase piloto con 20 pacientes y busca mejorar la atención domiciliaria de personas mayores, personas con ELA, diabéticos y usuarios con movilidad reducida. La Generalitat de Cataluña ha financiado el proyecto con 370.000 euros adicionales, sumando un total de 2,3 millones de euros para su desarrollo.

"Hola Atenea" es la frase mágica con la que el usuario inicia la conversación con la IA generativa de ATENEA AtDom en su domicilio, que le permite estar conectado permanentemente y en tiempo real con el sistema sanitario. La evolución del programa ATENEA, surgido de la colaboración público-privada entre la Generalitat de Cataluña y la empresa Momentum Analytics en 2023, tiene como objetivo acabar con la brecha digital entre las personas mayores y el sistema de salud, ofreciéndoles un acceso sencillo, rápido y seguro simplemente a través del habla.

"La evolución de la inteligencia artificial (IA) nos permite dar un gran paso en nuestra misión de poner la tecnología al servicio de las personas, especialmente de las más vulnerables, avanzando hacia un modelo de atención domiciliaria inteligente, predictiva y humana", afirma Albert Isern, CEO de Momentum Analytics y líder del proyecto ATENEA.

ATENEA AtDom se presentará oficialmente durante la próxima edición del Smart City World Congress (SCWC), que se celebrará en Barcelona entre los días 4 y 6 de noviembre, pero ya está en marcha. El kit de la versión evolucionada ha cambiado la tableta por el reloj inteligente, que integra sensores para monitorizar las constantes vitales del usuario, detectar caídas o episodios de desorientación a través de GPS e identificar patrones de descompensación en su estado de salud.

A su vez, los profesionales disponen de un visor clínico avanzado que les permite consultar en tiempo real el estado de sus pacientes en el domicilio, accediendo a los datos de los sensores, estudiando las tendencias o a su historia clínica, activando alarmas y modelos predictivos, "porque el objetivo es ofrecer una atención más proactiva y personalizada", afirma Isern.

La incorporación en el programa de la inteligencia artificial generativa basada en la tecnología de AINA, una evolución de los modelos lingüísticos que permite pasar de un diálogo rígido a una conversación abierta y empática, es la gran ventaja que aporta ATENEA AtDom. "Permite que el diálogo del usuario con ATENEA fluya con absoluta normalidad, ya sea para pedir una cita al médico de cabecera o para indicarle al sistema que siente que algo no va bien pero que no puede catalogar. ATENEA AtDom le responderá, le indicará acciones a realizar y, a la vez, se comunicará con el contacto designado y con los servicios sanitarios”.

Isern explica que, por ejemplo, "en caso de descompensación, la IA de ATENEA conversará con el usuario para tranquilizarlo, indicándole pautas que debe seguir, como sentarse y esperar a la ambulancia, a la vez que avisará a los servicios de emergencia y al contacto que haya indicado. También le recordará las pastillas que debe tomar, insistiendo hasta en tres ocasiones, o acompañando al usuario en situaciones de soledad, cada vez más frecuentes".

Para validar esta tecnología se ha iniciado la fase piloto, que se lleva a cabo con 20 pacientes del servicio de atención domiciliaria sanitaria del Consorcio del Alt Penedès Garraf, en la que participan activamente profesionales sanitarios e integradores sociales de la Asociación Benestar i Desenvolupament (ABD). "Estos profesionales acompañan a los usuarios desde el primer día, ayudándoles a familiarizarse con la tecnología y obteniendo los consentimientos, que respetan la normativa sobre la privacidad de los datos", explica Isern.

No solo mayores

Isern también destaca que el proyecto ATENEA está destinado a la atención en domicilio de las personas mayores con brecha tecnológica, "pero también a personas con ELA, diabéticos y usuarios con movilidad reducida, siempre que tengan dificultades con el manejo de la tecnología". Con ello, indica, "damos una mejor asistencia sanitaria al usuario y reducimos la presión del sistema de salud".

La Secretaría de Políticas Lingüísticas del departamento de Empresa y Trabajo del gobierno catalán ha otorgado una subvención este mes de octubre de 370.000 euros al proyecto ATENEA, que se suman a los 2,3 millones de euros de financiación destinados a su creación, dentro del marco del programa RETECH para impulsar la innovación, la ética y la sociedad en el ámbito de la IA, financiado con fondos Next Generation EU.

ATENEA AtDom ha contado también con la colaboración de la Fundación i2CAT, que se ha encargado de la integración del modelo lingüístico AINA en el programa; el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat catalana y el ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Los resultados de la prueba piloto, que finalizará el 28 de febrero del próximo año, abrirán la puerta a la extensión del programa a un mayor ámbito geográfico.