Cataluña 'descubre' que la IA y los datos necesitan una gestión política propia: crea una nueva dirección general

Castilla-La Mancha fue pionera al inicio de la presente legislatura autonómica, allá por el verano de 2023. Creó una dirección general propia para gestionar políticamente una tecnología que, en aquel momento estaba en plena expansión, la inteligencia artificial.

Desde entonces, ninguna otra comunidad autónoma ha decidido darle esa preeminencia en su organigrama de gobierno, hasta que la Generalitat de Cataluña ha decidido hacerlo también.

No quiere decir lo anterior que estas dos autonomías sean las únicas que dan importancia a la IA o a los datos. Hay que ser justos y decir que, evidentemente, todas las comunidades autónomas se han tomado muy en serio un asunto clave para el futuro de la economía.

Tanto es así que algunas de ellas, como Galicia, a pesar de no tener un organismo político propio para gestionar la IA, ha aprobado una ley, la primera autonómica en este sentido. Del resto, muchas han aprobado estrategias o documentos de intenciones en favor de un uso ético de esta tecnología.

Pero, insistimos, sólo Castilla-La Mancha y ahora Cataluña han decidido darle entidad política. La región catalana ha creado recientemente la Dirección General de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos en la Administración, adscrita a la consejería de Presidencia y, más específicamente, de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital.

El Consejo Ejecutivo, además, ya ha aprobado el nombramiento de Jaume Miralles como el máximo responsable de esta dirección general.

Miralles, ingeniero de formación y con amplia trayectoria en el sector de las nuevas tecnologías, se encargará de liderar y ejecutar la estrategia de innovación digital maximizando el uso de los datos y la inteligencia artificial en toda la administración de la Generalitat, en el marco del impulso del Plan de Transformación Digital de la Generalitat y de los objetivos de simplificación y mejora de la misma.

De esta forma, el gobierno autonómico pretende que el uso de la inteligencia artificial y la innovación pase a ser una política de país estructural y transversal.

Con el nombramiento de Miralles se pone en marcha esta dirección general, que se ha convertido en una realidad transformadora y con vocación de permanencia. Desde su inicio, la secretaría ha sido capaz de incorporarla a través de proyectos piloto del programa GovTech, que dan respuesta a retos de la Administración y de la ciudadanía con propuestas de innovación tecnológica.

El nuevo organismo se suma a las dos direcciones generales ya existentes de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital: la Dirección General de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana y la Dirección General de Infraestructuras Digitales.

El Área de Datos será la encargada de fomentar la creación y reutilización de productos de datos, coordinar la apertura de datos públicos y garantizar la calidad e interoperabilidad de la información generada por la administración.

El Área de Innovación e Inteligencia Artificial desplegará las políticas y proyectos de IA en la Administración e impulsará el uso de la IA en las propuestas de transformación digital de la Generalitat, promoviendo un uso ético, responsable y seguro, así como la identificación de oportunidades de innovación tecnológica aplicada a los retos públicos.

Como nuevo director general, Miralles toma la responsabilidad de impulsar el uso avanzado de datos y la integración de la inteligencia artificial con visión ética para mejorar la calidad, eficiencia y personalización de los servicios públicos.

Entre los objetivos de la nueva dirección general destacan la definición y seguimiento de los planes de transformación digital departamentales, la implementación de la IA para mejorar procesos y recursos, la promoción de la innovación aplicada a la administración a través del programa GovTech Cataluña, la gestión de la analítica avanzada a través de la Plataforma Transversal de Datos, el impulso del espacio común del uso de la IA y el impacto de la transformación digital en la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

En los últimos cinco años, la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital ha desarrollado más de 250 proyectos de innovación con IA, que representan el 65% del total de proyectos de innovación realizados.

Más datos

El 40% de estos proyectos (un centenar) se han impulsado durante la actual legislatura, a partir de agosto de 2024, con 49 proyectos iniciados en el segundo semestre de 2024 y 51 en lo que llevamos de 2025.

Este crecimiento acelerado ha sido posible gracias a la capacidad del programa GovTech Cataluña, que conecta las iniciativas eficientes, proactivas y centradas en las necesidades de la ciudadanía.

La IA generativa se ha aplicado en 180 proyectos (más del 70% del total), con un incremento muy destacado en los últimos dos años. Hasta el momento, se han finalizado 200 proyectos, de los que 118 han dado lugar a una solución implementable, y 57 de ellos ya han pasado a producción.

Sin embargo, según explican desde la Generalitat, la mayoría de las implantaciones tienen todavía un alcance limitado, y uno de los principales retos de la nueva dirección general será escalar y extender transversalmente las soluciones de IA dentro de la administración.

El presupuesto total destinado a los proyectos de IA ha sido de 13,5 millones de euros, con una media de 88.000 por proyecto. Desde agosto de 2024, se han destinado 8 millones, triplicando la inversión anual media de los cuatro años anteriores.

Los proyectos de IA desarrollados impactan tanto en los procesos internos de la administración como en los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, con resultados que van desde mejoras incrementales (hacer mejor lo que ya se hace) hasta transformaciones profundas (hacer posible lo que antes no se podía hacer).

Algunos ámbitos clave de impacto son la eficiencia en procesos y toma de decisiones, la mejora de la atención ciudadana, la ampliación de capacidades de la organización y el desarrollo de nuevos servicios públicos.