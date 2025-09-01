Cataluña, a la estela de Extremadura, también tendrá un plan de captación de talento digital y tecnológico

Cualquier región que se precie no dudará en afirmar que la atracción, retención o recuperación de talento digital es una de las grandes lacras del panorama tecnológico actual. Pero a cualquiera que se le pregunte también deducirá que grandes territorios como Madrid o Cataluña quizá no tengan tantos problemas.

Visto lo visto, esta última hipótesis no es del todo cierta. Y es que, por ejemplo, hace unos días se conoció que uno de esos 'grandes', Cataluña, está trabajando para mejorar sus cifras en este sentido, como ya han hecho antes territorios como Extremadura, que, sobre el papel, deberían tener más problemas.

La Generalitat catalana ha acordado crear el grupo de trabajo interdepartamental para impulsar y desarrollar el Pacto para el Talento Digital, un gran pacto que "debe permitir doblar el número de profesionales digitales en Cataluña en 2030" y conseguir "que al menos el 50% de las nuevas incorporaciones en este ámbito sean mujeres".

El objetivo es lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de talento digital en Cataluña en 2030 y hacerlo de forma interdepartamental y en colaboración con todos los agentes implicados en la generación, atracción y retención del talento digital de la región.

Según explican desde la Generalitat, el grupo de trabajo estará liderado y coordinado desde el departamento de Empresa y Trabajo, a través de la Secretaría de Políticas Digitales, y también participarán, a través de diferentes secretarías y direcciones generales, los departamentos de Educación y Formación Profesional; de Investigación y Universidades; de la Presidencia; de Igualdad y Feminismos; y de Cultura.

También contará con la colaboración de distintas entidades del sector empresarial como patronales y cámaras; de la administración local, como diputaciones y entidades municipales; asociaciones y colegios profesionales y fundaciones tecnológicas como la Mobile World Capital de Barcelona.

Este grupo de trabajo se encargará de elaborar el Pacto para el Talento Digital en Cataluña definiendo los objetivos específicos, los ejes de actuación y las líneas de acción. También diseñará los procedimientos e indicadores de evaluación de las acciones que se aprueben en el Pacto y participará en la programación de las actuaciones necesarias de acuerdo con sus objetivos, su grado de consecución y la disponibilidad de recursos.

Asimismo, el grupo realizará un seguimiento del despliegue del pacto, así como del Plan DonaTIC y propondrá líneas de actuación para promocionar el acceso del talento femenino a las TIC e incrementar el número de mujeres que se dedican a ello.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2025, el sector digital en Cataluña emplea a 170.100 personas, una cifra que representa el 4,3% del empleo en Cataluña. En términos interanuales, el sector ha continuado experimentando un fuerte crecimiento de empleo superior a la media catalana: un 17,2% frente al 3,6%. En valores absolutos, esto supone 25.000 personas empleadas más que hace un año.

Sin embargo, existe una brecha muy importante entre oferta y demanda de talento digital que repercute no sólo en el desarrollo y crecimiento del sector TIC sino en el de todos los ámbitos de actividad productiva y económica en Cataluña, donde en 2024 quedaron sin cubrir más de 9.000 puestos de trabajo digital.

Partiendo de estos datos y de la necesidad de revertir la brecha entre oferta y demanda de talento digital en Cataluña, así como la importante brecha de género en este ámbito, el Pacto Nacional para el Talento Digital quiere interpelar a todos los agentes implicados en la generación, atracción y retención de talento digital y poner la mirada en las necesidades de las empresas y en el impulso del talento.

Cabe recordar, como decíamos, que no se trata de una experiencia nueva. En Extremadura ya se aprobó hace unos meses un plan de talento digital, bajo el argumento de que éste es "una oportunidad estratégica para la región, ya que impulsa la productividad empresarial, mejora la competitividad y permite la recolocación de profesionales de sectores saturados hacia áreas con gran demanda laboral".

Actualmente, el crecimiento de la contratación en perfiles digitales ha aumentado un 40% en el último año, una tendencia que se pretende consolidar y potenciar a través de este plan.

Como va a emular también Cataluña, uno de los pilares fundamentales del Plan es la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico. Actualmente, las mujeres representan solo el 20% de las contrataciones en empleos digitales, frente al 80% de los hombres, debido a la falta de formación femenina en disciplinas tecnológicas de alto valor.

Además, se está trabajando en el diseño de un plan para despertar vocaciones tempranas, asegurando así una cantera de talento que haga sostenible el cambio de modelo.