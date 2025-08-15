Superordenadores contra la contaminación lumínica; así se gestan en Cataluña para preservar el cielo nocturno

El primer mapa elaborado a partir de un modelo matemático avanzado permitirá diseñar el alumbrado público, futuros desarrollos urbanísticos y políticas de protección de los ecosistemas para preservar la calidad del cielo nocturno.

Tres supercomputadores han sido necesarios para realizar más de 600.000 horas de cálculo sobre 32.000 puntos de luz esparcidos por Cataluña, con una resolución de un kilómetro cuadrado. El primer mapa global de contaminación lumínica desarrollado en este territorio simula la propagación de la luz artificial bajo diferentes parámetros, como las características físicas de la luz durante la noche, la composición de la atmósfera o la humedad.

El resultado supone un avance en la evaluación y la gestión de este tipo de contaminación ambiental, que ocasiona efectos perjudiciales para la biodiversidad, la calidad del cielo nocturno y también el descanso de las personas.

Promovido por el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica del gobierno catalán, el trabajo se enmarca dentro de la campaña de evaluación de la calidad del cielo nocturno 2024 y ha sido desarrollado por el Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC), con recursos y datos de la secretaria de Transición Ecológica y con el apoyo del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB).

Cúpulas de luz a kilómetros

"La contaminación lumínica no solo produce efectos a nivel local. Por ejemplo, desde el punto más alto del Montsec, sierra pre pirenaica de la provincia de Lleida, puede verse en el horizonte la cúpula de luz que genera Barcelona, situada a 135 km en línea recta. Este exceso de luz acaba produciendo desequilibrios en el ecosistema", afirma Eduard Masana, investigador del IEEC-ICCUB, participante en el proyecto.

La red de análisis está integrada por diversos sensores instalados de manera fija y repartidos por Cataluña. Estos fotómetros registran el brillo del cielo en el zenit de la noche, recopilan datos y los envían automáticamente a un sistema de gestión centralizado, que los recibe, analiza y procesa para evaluar la calidad del cielo nocturno de manera continua y en tiempo real.

A diferencia de otras aproximaciones llevadas a cabo hasta la fecha, basadas en imágenes de satélite, este proyecto ha integrado también el inventario público de alumbrado exterior de Cataluña, que ha permitido evaluar de manera mucho más precisa los efectos que causa la luz artificial durante la noche. La integración de esta base de datos ha supuesto incluir en el modelo más de 200.000 combinaciones de lámparas y diversas fuentes de luz, y ha sido clave para caracterizar las fuentes de emisión lumínica de forma detallada, compuesta por más de 1,56 millones de puntos de luz.

El mapa se complementa con los datos obtenidos en tiempo real por la Red de Observación de la Contaminación Lumínica (XOCL), que desde hace más de diez años recoge información de manera sistemática sobre el brillo del cielo nocturno desde diferentes puntos del territorio catalán. Este trabajo ha permitido crear una base de datos continuada, esencial para el análisis a largo plazo.

Resultados y predicción

Los resultados obtenidos muestran que las áreas con mayor contaminación lumínica se concentran en el litoral, en grandes ciudades y en las zonas industriales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, pero también en algunos núcleos rurales con gran actividad turística, como la comarca de la Cerdanya, la Seu d’Urgell y la Val d’Aran. Por el contrario, las zonas del interior y del Pirineo y Prepirineo, especialmente las zonas especialmente protegidas contra la contaminación lumínica mantienen una calidad de cielo nocturno excelente.

El mapa lumínico trazado permite, además de tener una visión espacial sobre la situación actual en cuanto a contaminación lumínica, anticiparse a la evolución de la calidad del cielo nocturno en función de los cambios que se realicen en el alumbrado público, nuevos desarrollos urbanísticos o la aplicación de determinadas políticas de protección de los ecosistemas nocturnos.

"Nos permite prever y sobre todo cuantificar decisiones futuras. Por ejemplo, qué pasaría si se decidiera substituir una luz led azulada por una más cálida en el alumbrado de Barcelona, o cuál sería la ubicación menos dañina, en términos lumínicos, de un nuevo polígono industrial. Hemos de considerar este mapa como herramienta de predicción que nos ayudará a saber y cuantificar qué acción de todas las posibles tendrá el menor impacto lumínico", explica Masana.

Una vez consolidado el modelo de recopilación de datos, los esfuerzos actuales se centran en mantener la red, mejorar la conectividad y ampliarla con nuevos puntos de medición. "Este mapa lo desarrollamos con datos de 2024. Ahora estamos calculando uno nuevo, con inventarios mejorados y estudiando al detalle zonas con iluminaciones especiales y extremas, como el polígono industrial de la industria petroquímica de Tarragona, puertos y aeropuertos, para poder entrar con más detalle en los inventarios", comenta Masana.

El proyecto prevé diferentes acciones con el objetivo de proteger los espacios más sensibles de la contaminación lumínica, como el Plan de actuaciones en los parques naturales de la Sierra de Montsant, dels Ports, y el Montsec. Estas acciones se enmarcan en la conocida como Ley de restauración de la naturaleza europea.

El mapa global de la contaminación lumínica se encuentra a disposición de los profesionales y también de la ciudadanía en general. De esta manera se pueden conocer las áreas con mejores condiciones de cielo nocturno para preservarlas y también para disfrutar de la astronomía amateur.