Zamora mantiene el pulso a la 'silver economy': multiplica el impacto de la atención digital para mayores con varios nodos

La red provincial se completa con dos centros satélite en Benavente y Villalpando, y el modelo podría replicarse en otras zonas de Zamora si la experiencia resulta positiva.

El centro servirá también como espacio de formación presencial y en remoto para profesionales sociosanitarios y estará gestionado por la Fundación Regional de Salud.

El CIS cuenta con tecnologías de última generación para atención remota, seguimiento digital, apoyo a personas con patologías de salud mental y programas de prevención de enfermedades asociadas a la tercera edad.

La Diputación de Zamora inaugura en Granja de Moreruela el primer Centro de Innovación Social (CIS), nodo principal del proyecto transfronterizo Silver Jobs, enfocado en la atención digital y teleasistencia avanzada para mayores.

A los lectores más fieles con la información regional relacionada con la innovación no les costará señalar en el mapa cuál es la provincia que más está trabajando por desarrollar políticas innovadoras en torno a la silver economy, es decir, en torno a todo lo relacionado con la atención a mayores y lucha contra las lacras del envejecimiento.

Es Zamora el territorio que con más ahínco está posicionándose como referente en este ámbito. Aun quedándose sin la posibilidad de contar con un Digital Innovation Hub (DIH) de los que concede la Unión Europea, la Diputación zamorana ha abanderado el despliegue de una estrategia que, más allá de proyectos concretos, ha alcanzado un nuevo hito.

Se trata de los llamados CIS (Centros de Innovación Social). Hace unos días la institución provincial inauguró el CIS de Granja de Moreruela, un espacio que se convierte en el nodo principal del proyecto transfronterizo Silver Jobs, financiado por la Unión Europea a través del programa POCTEP.

Como se puede apreciar, y como ya ha ido informando DISRUPTORES desde hace años, la Diputación de Zamora está sabiendo combinar la acción en el territorio propio con la búsqueda de ayudas europeas.

El propio presidente provincial, Javier Faúndez Domínguez, es el principal impulsor de estas políticas y, en la citada inauguración no quiso faltar, acompañando al alcalde de la localidad, Juan Carro Santos; la vicepresidenta tercera, Amaranta Ratón Fresno; y el jefe de la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco, junto a representantes de las entidades socias.

El nuevo CIS ha supuesto una inversión total de 152.000 euros: 48.000 destinados a la reforma del edificio: 38.000 aportados por la Diputación y 10.000 por el Ayuntamiento de Granja de Moreruela, titular del inmueble, y 104.000 euros en equipamiento tecnológico financiado en un 75% por Fondos FEDER y en un 25% por la institución provincial.

El CIS, explican fuentes de la Diputación, nace como un espacio de referencia en atención digital para personas mayores, especialmente en la comarca de Tierra de Campos. Está dotado con tecnologías de última generación que permitirán ofrecer atención remota, teleasistencia avanzada, seguimiento digital y acompañamiento personalizado.

El centro prestará apoyo específico a personas con patologías relacionadas con la salud mental y desarrollará programas de prevención en enfermedades asociadas a la tercera edad.

Además, será un centro de formación presencial y en remoto para profesionales del ámbito sociosanitario, favoreciendo la especialización y la mejora de la atención en el medio rural. La gestión del centro correrá a cargo de la Fundación Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El CIS de Granja de Moreruela, además, funcionará como nodo principal de una red que contará con dos centros satélite en Benavente y Villalpando, lo que permitirá ampliar la cobertura y reforzar la atención en diferentes puntos de la provincia.

El proyecto se desarrolla en paralelo en Braganza, donde se implantará un modelo idéntico con dos nodos secundarios. La Diputación prevé que, si la experiencia funciona positivamente en Granja de Moreruela, el modelo pueda replicarse en otras zonas de Zamora.

Silver Jobs está liderado por la Diputación Provincial de Zamora y cuenta con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL), la Cámara de Comercio de Zamora, el Centro Asociado a la UNED en Zamora, el Municipio de Braganza y el Instituto Politécnico de Braganza.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, subrayó que este centro "es una apuesta ambiciosa para abordar de forma innovadora el reto del envejecimiento en las zonas rurales, combinando tecnología, formación y servicios de proximidad para mejorar la vida de nuestros mayores y generar nuevas oportunidades en el territorio".

Cabe recordar que, entre otros proyectos, la Diputación de Zamora ha albergado también la presentación y acercamiento a la sociedad zamorana de IKIGAI55, otro proyecto europeo que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 55 años en núcleos rurales a través de la práctica deportiva y con el apoyo de las nuevas tecnologías.