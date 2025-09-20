Castilla y León ya plantea exportar su programa de formación digital rural: una región italiana, interesada

CyL Digital es uno de los programas de formación tecnológica con mayor impacto en todo el país. Lo es, evidentemente, por el tamaño de la región que lo impulsa, Castilla y León, pero también desde una vertiente cualitativa, ya que pone el foco especialmente en el medio rural y en la eliminación de brechas.

Era cuestión de tiempo, pues, que algún que otro territorio se interesara por este modelo. Y, teniendo en cuenta, que en España ya hay otras experiencias similares, tampoco es de extrañar que ese interés haya venido desde fuera de nuestras fronteras.

La Junta de Castilla y León ha dedicado parte del verano a reforzar en Bruselas el reconocimiento internacional al programa CyL Digital, un modelo de éxito para acercar la formación tecnológica a toda la ciudadanía, especialmente en el medio rural.

El encuentro ha servido para dar continuidad a la positiva acogida de la presentación realizada en la capital comunitaria el pasado mes de julio, en el marco de la jornada organizada por la Comisión Europea y la Región del Véneto.

El director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, mantuvo una reunión de trabajo con el consejero regional de Administración Electrónica y de Agenda Digital y de Innovación del Véneto, Francesco Calzavara, en la sede diplomática de esta región italiana en Bruselas.

En la sesión, se analizaron los resultados alcanzados por el programa CyL Digital, que cuenta con 334 centros asociados en el medio rural, cinco aulas móviles y más de 200.000 usuarios presenciales y online, consolidándose como una herramienta clave contra la brecha digital y la despoblación.

Durante el encuentro, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de impulsar alianzas entre regiones europeas para compartir experiencias en capacitación digital y avanzar en los objetivos de la Década Digital de la Unión Europea, que fija como meta que al menos el 80% de la población cuente con competencias digitales básicas en 2030.

El director general ha destacado que "este tipo de encuentros ponen en valor ante Europa el trabajo desarrollado en la comunidad y confirman que CyL Digital es una política pública eficaz, capaz de generar oportunidades reales en nuestros pueblos y de situar a Castilla y León como referente en digitalización inclusiva".

Con esta agenda institucional, la Junta presume de estar consolidando su posición como actor relevante en el ámbito europeo de la transformación digital, reforzando su compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología en todos los rincones del territorio.

Ajena a esa proyección internacional, la actividad continúa en territorio castellano y leonés. La Junta continúa reforzando su compromiso con la transformación digital inclusiva en el medio rural a través del programa CyL Digital Rural.

Hace unos días, el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, visitó la localidad burgalesa de Presencio, donde se desarrolló el curso 'Saca el máximo partido a tu WhatsApp', organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres Rurales de Burgos AURA FADEMUR.

Iniciativa en Burgos

La iniciativa pone de relieve el papel fundamental que desempeñan las asociaciones en el acercamiento de la tecnología a colectivos con mayores barreras de acceso, como habitantes del medio rural, personas mayores o desempleados.

"Queremos que nadie se quede atrás en el camino hacia la digitalización. Asociaciones como AURA FADEMUR son esenciales para garantizar que la formación llegue a cada rincón de nuestra Comunidad y especialmente a quienes más la necesitan", subraya Ortega.

El curso tenía como objetivo enseñar un uso avanzado de WhatsApp, la aplicación de mensajería más extendida en el medio rural. Se trata de la segunda formación organizada en este municipio, tras el curso 'Aprende a utilizar tu móvil Android', celebrado en marzo.

El viceconsejero ha recordado que "la oferta formativa de la Junta abarca desde competencias básicas, como la gestión de citas médicas a través de SACYL Conecta o el uso de aplicaciones bancarias, hasta áreas de vanguardia como inteligencia artificial, redes sociales o herramientas digitales para pymes". Todo ello con un objetivo común: "Mejorar la calidad de vida y las oportunidades laborales de los habitantes del medio rural".

En cuanto a la provincia de Burgos, cabe destacar que ya cuenta con 38 centros asociados al programa CyL Digital, frente a los 13 existentes al inicio de la legislatura, lo que supone casi triplicar su número. De ellos, 32 han recibido ordenadores cedidos por la Junta para facilitar el acceso a la formación digital.

En total, en Castilla y León funcionan actualmente 334 centros asociados rurales, que junto con los Espacios CyL Digital en las capitales de provincia y la plataforma online de teleformación, configuran una red de referencia en la lucha contra la brecha digital.