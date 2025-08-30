Así acerca Ávila la digitalización a sus pymes: una inteligencia artificial intergeneracional y retos tecnológicos

Que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país necesitan dar un salto cuantitativo y cualitativo en lo referente a digitalización es algo que se ha repetido hasta la saciedad. Que las administraciones públicas más cercanas a las pymes -las regionales- se esfuerzan en adentrarlas en ese mundo, tampoco es ninguna novedad. Lo que sí resulta llamativo, si entramos en comparaciones, es que una institución territorial decida implicar a las pymes en un mes tradicionalmente inhábil en el sector: el mes de agosto.

Una de estas administraciones es la Diputación de Ávila, que no ha dudado en programar una serie de convocatorias de ayudas y de talleres que han obligado a las pymes a mantener el ritmo, al menos, en lo que respecta a digitalización.

AceleraPyme Rural es el programa financiado por los fondos Next Generation e impulsado por Red.es que, a los mandos de la institución provincial, ha servido de paraguas de iniciativas como un concurso de retos o varias jornadas intergeneracionales que buscan acercar a los pequeños negocios tecnologías como la inteligencia artificial.

En relación con el concurso, la Diputación de Ávila, a través del área de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, cuyo responsable es Armando García Cuenca, abrió un concurso para ofrecer soluciones tecnológicas a las empresas y autónomos de la provincia, a los que invitó a compartir los retos y necesidades tecnológicas que afrontan en su actividad diaria para articular soluciones innovadoras mediante el análisis de especialistas.

Fue una iniciativa que tenía como objetivo principal detectar esas demandas y transformarlas en oportunidades, de manera que las empresas pudieran presentar sus problemas. Los retos recibidos, si así lo desea la empresa, se publicarán de forma anónima por sector para que distintos expertos profesionales propongan soluciones viables. "Recogeremos sus dificultades y las convertiremos en desafíos reales. Si una empresa no sabe cómo avanzar o innovar, este es el momento para plantearlo", apunta García Cuenca.

"El objetivo es establecer un marco de soluciones tecnológicas reales para el tejido rural de Ávila, reforzando su competitividad y conexión con los recursos digitales", subraya García Cuenca.

AceleraPyme Rural se puso en marcha en 2023 y ya ha llevado asesoramiento tecnológico gratuito a más de 700 empresas en jornadas celebradas en Sotillo de la Adrada, Arévalo, Las Navas del Marqués, Piedrahíta, Cebreros, El Barco de Ávila, Fontiveros, Arenas de San Pedro y Hoyos del Espino.

La Diputación, a través de esta línea de trabajo, ofrece asesoramiento presencial o remoto, talleres técnicos, y facilita acceso a vías de financiación pública y privada, incluyendo soporte para el Kit Digital.

La institución reitera su compromiso con la transformación digital del medio rural abulense. Entre las iniciativas impulsadas están el asesoramiento técnico personalizado gratuito; la instalación de equipamientos, como tótems digitales y taquillas conectadas en las comarcas de La Moraña y Barco-Piedrahíta-Gredos; y la puesta en marcha de proyectos de economía circular e innovación sostenible, como el piloto de biochar agroalimentario y el laboratorio de impresión 3D. "Toda esta participación refleja el compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo equilibrado del territorio", concluye Armando García Cuenca.

Y ese compromiso institucional se evidencia también en una jornada celebrada hace unos días bajo el título 'La IA aplicada al mundo rural y los usos del ChatGPT'. El encuentro convocó a un nutrido grupo de participantes, desde jóvenes en formación, la mayor parte universitarios interesados en innovación tecnológica, hasta pymes y comercios tradicionales en pleno proceso de transformación.

Mediante presentaciones, mesas de debate y dinámicas intergeneracionales se abordaron necesidades reales del territorio y uso de herramientas potenciadas por IA, entre otras.

El Ayuntamiento de Piedrahíta y el colectivo Unión Piedrahitense facilitaron la logística y el espacio para un diálogo fluido. El intercambio de ideas y la mirada fresca de los estudiantes sobre los retos de la ruralidad se combinaron con la experiencia de los empresarios y profesionales de distintos ámbitos, incluso jubilados de distintos sectores, lo que generó propuestas factibles y con alto potencial de aplicación.

La parte técnica y formativa fue impartida por HumannaIA, liderada por el reconocido empresario y emprendedor tecnológico Gustavo Beltrán, nombrado en 2023 como uno de los 'Cien más creativos en los negocios' por la revista Forbes, y galardonado en 2019 como socio más exitoso en IA y datos en el 'IBM Ecosystem Summit', aportó una visión clara y ambiciosa sobre cómo acercar la IA a entornos de baja densidad.

Una charla inspiradora

Además, como fundador de empresas como KIOAI, WatsomApp y HumannaIA, ha desarrollado soluciones que van desde robots humanoides con IA para combatir el acoso escolar, hasta plataformas escolares interactivas, pasando por consultoría especializada para pymes que buscan implementar IA en su operativa diaria.

En su intervención, Beltrán destacó ejes claves en el mundo rural, uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de democratización social y la necesidad ética al aplicarla. También abundó en la necesidad de una formación accesible para todos.

Los asistentes valoraron positivamente el enfoque práctico y la claridad del contenido. En conjunto, esta jornada demostró que AceleraPyme Rural no solo promueve la digitalización desde el punto de vista institucional, sino que está generando alianzas reales entre generaciones, sectores y campos del conocimiento, reuniendo inteligencia colectiva para el futuro del mundo rural.