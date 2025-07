Segovia desarrolla en tiempo récord un gemelo digital que incluye hasta movimientos de tarjetas de crédito

España está avanzando de manera firme en la adopción de gemelos digitales, con proyectos que ya demuestran su utilidad en la mejora de la gestión urbana. Sin embargo, el principal reto, lo explican en la empresa especializada Esri, reside en la necesidad de homogeneizar esta adopción para que no quede limitada a grandes ciudades o iniciativas aisladas.

La diversidad territorial y la disparidad en recursos técnicos y humanos dificultan una implantación uniforme, lo que ralentiza la consolidación de estos sistemas a nivel nacional.

Mientras llega esa homogeneización, van surgiendo ejemplos aislados y, seguramente cada vez más llamativos, de cómo algunos territorios están levantando su propio gemelo digital. DISRUPTORES ha tenido acceso a lo que está sucediendo en Segovia (Castilla y León).

Y lo que está sucediendo es la creación de un modelo 3D hiperrealista del casco histórico que concentra en un único hub digital toda la información geográfica relevante, obtenida a partir de datos catastrales, imágenes satelitales, datos de diferentes fuentes de información pública e incluso datos de gasto con tarjetas de crédito VISA y nubes de puntos LiDAR.

Carlos Morán, Territory Manager de Esri España, admite que entre sus aplicaciones "destaca el análisis de sombras y perfiles de elevación, la medición exacta de edificios y cubiertas, la simulación del potencial solar anual y la gestión de rehabilitación energética". También facilita la consulta de zonas verdes, el plan general de ordenación urbana y el catastro, todo ello de forma "intuitiva y centralizada".

En el ámbito del turismo, se ha generado un caso de uso, en el que se permite realizar recorridos virtuales por los principales puntos de interés, así como acceder a información detallada sobre la distribución de gasto de los turistas.

De este modo, la herramienta optimiza tanto la gestión municipal como el acceso a la información, mejorando la experiencia de visitantes y residentes, al mismo tiempo que posiciona a Segovia como referente en innovación y sostenibilidad urbana.

Este proyecto no ha estado exento de retos. "El gran reto ha sido poder realizar el proyecto en un periodo de tiempo muy corto (menos de dos meses), pero lo hemos conseguido gracias a la capacidad de nuestra tecnología, basada en constructores de aplicaciones non code/low code, a la gran cualificación de nuestros técnicos y a la excelente disposición de los técnicos del Ayuntamiento de Segovia para facilitar datos y el consenso en el diseño del hub de aplicaciones", explica Morán.

Una visión parecida tienen desde el Ayuntamiento, aunque con una capa más de realismo. May Escobar, concejala de Turismo, Innovación y Digitalización del consistorio segoviano, remarca que "uno de los mayores retos ha sido partir prácticamente de cero, en un contexto con escasa cultura digital previa en la administración local".

En este sentido, "hemos tenido que construir una nueva infraestructura de datos, integrar información de distintas áreas y alinear visiones muy diversas; también está suponiendo un esfuerzo importante en términos de sensibilización y comunicación interna, para que todos entiendan el valor práctico del proyecto; en definitiva, no es solo una cuestión tecnológica, es una transformación cultural".

La concejala alaba la labor de Esri, ya que "hemos valorado su capacidad de escucha, su implicación y su enfoque estratégico y sobre todo destacamos que han entendido que el caso de Segovia requería una solución específica, muy adaptada a nuestro territorio".

Como decíamos, casos como el de Segovia abren un doble debate. El primero tiene que ver con el nivel que actualmente tiene España en relación con los gemelos digitales; el segundo, con la idea de que esta tecnología es coto privado de los grandes territorios.

Explica Carlos Morán, desde el punto de vista de Esri, que, "aunque todavía no existe un censo oficial que recoja cuantas ciudades cuentan actualmente con un gemelo digital, las tendencias del sector confirman que se trata de un fenómeno en plena expansión; según un informe del Smart City Cluster, estas soluciones figuran entre las principales prioridades tecnológicas para las ciudades inteligentes este año, junto a la inteligencia artificial y la gestión eficiente de los recursos".

Eso sí, hay un pero: "Aunque plataformas como ArcGIS ya permiten integrar e interpretar grandes volúmenes de información de forma segura, el éxito de estos proyectos depende en última instancia de la preparación interna para gestionar y utilizar estos recursos de manera eficiente".

A consecuencia de todo lo anterior, "España está avanzando de manera firme en la adopción de gemelos digitales, con proyectos que ya demuestran su utilidad en la mejora de la gestión urbana, a pesar del reto de homogeneizar esta adopción para que no quede limitada a grandes ciudades o iniciativas aisladas".

Y ahí se abre el segundo debate. Lo aborda la concejala segoviana May Escobar: "Precisamente Segovia demuestra que el tamaño no es una barrera para la innovación. Los gemelos digitales no son solo para grandes metrópolis, sino para ciudades con visión. En nuestro caso, esta herramienta nos permite gestionar de forma más inteligente nuestro patrimonio, el espacio público, el turismo o nuestras zonas verdes. No se trata de escala, sino de ambición: de entender que la tecnología bien aplicada puede mejorar la vida de las personas, también en ciudades patrimonio como la nuestra".