Pedro Martínez (Ayto. Salamanca): "Se puede emprender e investigar en ciudades como esta gracias a su nuevo ecosistema 'tech'"

Salamanca ha abrazado el sector tecnológico como su nueva hoja de ruta del futuro y prueba de ello es el universo Salamanca Tech que ha creado la ciudad, un ecosistema que se puede ver a la perfección con eventos como la segunda edición del Salamanca Tech Summit.

Desde el 25 al 27 de junio en Salamanca, más de 150 empresas y socios harán networking, sentando en la misma mesa ciencia, talento, tecnología y visión de futuro. Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca y organizador del Salamanca Tech Summit, explica qué se van a encontrar los asistentes a esta cita los próximos días y cómo la capital del Tormes ha abrazado un futuro tecnológico de lo más esperanzador.

Segunda edición del Salamanca Tech Summit. ¿Cuál es el objetivo mínimo? ¿Superar el éxito de la primera edición?

Sí, queremos seguir creciendo, pero el objetivo principal es el de posicionar a la ciudad de Salamanca como referente en innovación y en tecnología. Este evento concentra toda la estrategia de Salamanca Tech: la innovación, las universidades y toda la ciudad. Buscamos también que venga gente de fuera de Salamanca y que tengamos una proyección mediática que nos haga ponernos en el mapa tecnológico y de innovación.

Salamanca Tech es una de las estrategias más ambiciosas del Ayuntamiento de Salamanca en los últimos años. ¿Qué engloba ese universo?

Salamanca Tech es la iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Salamanca con el objetivo de dinamizar todo el ecosistema innovador y tecnológico que tiene la ciudad de Salamanca. La idea es aunarlo en una misma marca para que tenga una mayor proyección a nivel nacional e internacional. Además, con este mismo objetivo se hace el Salamanca Tech Summit, para dar a conocer los buenos resultados que estamos obteniendo.

Tenemos grandes indicadores. Un ejemplo es que Salamanca ha sido la provincia que más empleo tecnológico ha creado en la última década. Esto no es fruto de la casualidad. Viene haciéndose un gran trabajo durante muchos años por parte de todas esas empresas tecnológicas, de todas las universidades, de todos los egresados, de los centros tecnológicos como el Air Institute… En definitiva, lo que queremos es englobar todo eso bajo una misma marca e identidad y proyectarlo para tener una mayor visibilidad en este mundo tan globalizado y competitivo.

Entonces, Salamanca hace un llamamiento a las personas que quieran emprender, investigar, crecer…

Claro, queremos posicionarnos y dar a conocer todo lo que tenemos con esta amplia red de infraestructuras que impulsamos desde el Ayuntamiento de Salamanca, con la aceleradora de empresas del ámbito de la biotecnología Abioinnova, con el centro Tormes Plus, con el centro Internet de las Cosas, sede del centro tecnológico del Air Institute… Y todo eso tenemos que darlo a conocer. También ofrecemos el nuevo distrito tecnológico que vamos a construir. Todo esto hay que mostrarlo, ya que si no se conoce es como si no existiese.

Se ofrece al emprendedor o investigador un ecosistema para todas las fases de su proyecto…

Sí, a Salamanca Tech lo que le diferencia de otros ecosistemas innovadores y emprendedores es que nosotros abarcamos todo lo que podría ser todo el ciclo de vida de una iniciativa o proyecto. Ofrecemos apoyo desde ese inicio en el que pueda tenerse la idea en colaboración con nuestras universidades y con todos los grupos de investigación. Le impulsamos también ofreciéndoles todas las dependencias municipales que tenemos a disposición, como la incubadora Abioinnova o como el centro Tormes Plus. Además, le damos formación y cuando ya se vaya consolidando el proyecto también tendremos suelo industrial para que, si lo necesita, se pueda desarrollar en el Puerto Seco o en este distrito tecnológico que estamos diseñando ya.

¿También se puede emprender o investigar en la llamada España Vaciada, en capitales de provincia de un tamaño medio?

Sí, por supuesto. De hecho, yo cuando voy a explicar esto a otras partes de España se sorprenden de que una capital de provincia de un tamaño medio, como es Salamanca, y también una ciudad muy vinculada a la historia, a la universidad, al conocimiento y a la cultura, esté apostando ahora por estos ámbitos de la innovación y de las tecnologías. Y eso es lo que queremos, posicionarla como ciudad referente, donde hay oportunidades.

En Salamanca, si se quiere, se pueden desarrollar estos proyectos que muchas empresas están demandando ahora. Además, hay que tener en cuenta que, independientemente de estos recursos que se ponen a disposición a emprendedores e investigadores, se trata de una ciudad donde se vive bien, se come de maravilla, se está genial y el nivel adquisitivo es adecuado. Con todos estos factores y teniendo en cuenta de que las grandes ciudades ya empiezan a estar un poco colapsadas, capitales con este perfil tecnológico como Salamanca son muy atractivas.

Tampoco hay que olvidar que geográficamente Salamanca está cerca de Madrid, punto que está conectado con el resto del mundo. Muchos inversores, empresas y demás organizaciones empiezan a ver estos núcleos de población como unas ciudades muy importantes para invertir y desarrollar ahí los proyectos, antes que en grandes ciudades.

¿Salamanca ofrece un proyecto vida a cambio de fijar población?

Claro, ese es el objetivo último de todo esto, de Salamanca Tech y de Salamanca Tech Summit. El reto es fijar población y hacer de Salamanca una ciudad cada vez más grande, más rica, más emprendedora y con una economía más fructífera. Queremos hacer de Salamanca una ciudad referente y una capital de oportunidades para que también nuestros jóvenes sueñen con un futuro mejor.