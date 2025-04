Así enseña la Junta de Castilla y León a los funcionarios a usar la inteligencia artificial generativa en su puesto de trabajo

La inteligencia artificial generativa ha llegado para quedarse. No es la frase más original que uno puede escribir para empezar un artículo, pero lo cierto es que se trata de una de las verdades más absolutas de nuestro tiempo.

Tanto es así que las administraciones públicas, en algunas ocasiones tan reacias a los cambios, ya han captado el mensaje: la IA generativa puede convertirlas en entes más eficaces y eficientes. Y, cómo no, para ello tienen que implicar a los funcionarios.

En Castilla y León, el gobierno regional ha sido uno de los pocos que más abiertamente ha reconocido la necesidad de que sus empleados públicos, más concretamente, los adscritos a la administración local, integren esta tecnología en sus procesos. También es una de las pocas -si no la única- que ha decidido publicar una guía práctica.

DISRUPTORES ha tenido acceso a este documento, elaborado en el marco del proyecto IBERUS-Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS - SmartCDT). Este es un proyecto de colaboración entre administraciones públicas de Portugal y España, cofinanciado a través de fondos FEDER, cuyo objetivo es profundizar en una red de colaboración entre administraciones locales a ambos lados de la frontera para la transformación digital de los municipios.

Es curioso el preámbulo de esta guía. En primer lugar, porque sus redactores reconocen que ha sido elaborada por un "equipo de personas de expertas" y que "para enriquecer y agilizar el proceso de creación, se ha empleado inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo".

En segundo lugar, porque ya desde el inicio se lanza un aviso a navegantes: "Debido al rápido avance de la inteligencia artificial y su constante evolución, es posible que algunos contenidos queden desactualizados en el futuro cercano".

A partir de ese momento, un completo documento de 75 páginas en el que los funcionarios pueden encontrar consejos de todo tipo para que su trabajo sea más eficiente.

Y todo, sin perder de vista que la ética debe estar presente en todo momento. "Mientras que la IA ofrece eficiencia, optimización y nuevas formas de creación, también plantea cuestiones sobre la privacidad, regulación, sesgos e impacto en el mercado laboral. Por ello, es esencial comprender estos aspectos para aprovechar su potencial de manera ética y responsable", explica el documento.

La primera parte de la guía tiene un marcado carácter conceptual. Definir la IA generativa y detallar cómo funciona es el objetivo del primer capítulo. En relación con el funcionamiento de esta tecnología, además de las explicaciones sencillas y entendibles pensadas para personas que se supone que no son expertas, llama la atención un apartado en el que se sugieren algunos consejos para interactuar con la máquina a través de los prompts.

Las pautas claves que plantea la guía son: "Ser claro y específico en la definición", "incluir contexto y propósito", "definir el formato y la estructura", "ajusta el nivel de detalle y extensión" y "experimentar y ajustar".

La última frase del capítulo es otro aviso a navegantes. "La IA generativa es una herramienta potente, sin embargo, no está exenta de desafíos y problemas, como el fenómeno de las alucinaciones, que ocurre cuando el modelo genera información incorrecta o inventada con total confianza. Es siempre necesaria la revisión constante por parte de personas de la información generada por la IA".

El cuerpo central de la guía tiene que ver con la regulación de la misma y los aspectos éticos. "El uso responsable de estas herramientas fortalece la credibilidad institucional y contribuye a una gestión más eficiente y justa en el desempeño de las funciones laborales", explica el documento tras relatar qué leyes planean en torno a la IA.

No usar la IA para crear contenido ofensivo; no generar material que pueda usarse para fraudes, engaños o cibercrimen; no usar la IA para generar ni difundir noticias o contenido falsos que pueda manipular a terceros; no utilizarla para copiar o replicar obras protegidas; o no usar información personal o confidencial, son algunas de las recomendaciones en este sentido.

Diferentes herramientas

Un aviso sobre los diferentes sesgos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de entrenar a la IA generativa pone fin a este capítulo sobre la vertiente ética de esta tecnología.

La segunda mitad de la guía publicada por la Junta de Castilla y León es eminentemente práctica. Sería la más útil para aquel funcionario que se acerque por primera vez a esta tecnología y no sepa cómo aplicarla en su trabajo diario.

La guía menciona, explica y pone ejemplos concretos sobre el uso de una gran cantidad de plataformas de IA generativa. En total, analiza 24 servicios de IA generativa, divididos por su funcionalidad.

Así, encontramos las "herramientas multipropósito" (ChatGPT o Copilot, por ejemplo), las herramientas de análisis de información (a las anteriores se suma por ejemplo NoteBookLM), las herramientas de generación de imágenes (Midjourney, LeonardoAI, entre otras…), las herramientas de creación de contenido multimedia (Napkin o Canva), las herramientas de creación de contenido audiovisual (Lumen5, Synthesia o Freepik, entre otras); y, por último, los buscadores con IA (Perplexity o Grok).

Todas ellas, como decimos, convenientemente explicadas y con ejemplos concretos sobre su uso. Y hablando de ejemplos, el último capítulo de la guía aporta casos de uso concretos para los funcionarios que necesiten ir más al detalle sobre lo que pueden hacer con esta tecnología.

Elaborar un informe administrativo detallado, crear un vídeo turístico promocional, visualizar datos para una toma de decisiones más acertada y elaborar un acta de una reunión son los cuatro ejemplos de uso que se explican, paso a paso, para mayor comodidad de los funcionarios.

El documento, explican fuentes de la Junta, ha sido diseñado como "una herramienta introductoria para ayudar a los profesionales del sector público a identificar oportunidades de mejora en su día a día mediante el uso de herramientas basadas en IA generativa".