Un momento de la reunión entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la empresa Substrate AI. DISRUPTORES

Talavera y otro campus de IA junto al de Meta: una compra de suelo desbloquea un plan presentado hace dos años

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LO ESENCIAL Las claves Substrate AI desbloquea su proyecto en Talavera de la Reina tras adquirir 23.674 metros cuadrados de suelo en el polígono Torrehierro por 1,61 millones de euros. La denominada 'Ciudad de la IA' contará con una inversión total de 100 millones de euros e incluirá un centro de datos de última generación de 10MW. El proyecto se desarrollará en el mismo espacio donde Meta tramita su propio campus de datos, consolidando a la localidad castellano-manchega como un polo tecnológico. Substrate AI ha comenzado la fase administrativa ante el Ayuntamiento de Talavera para solicitar las licencias necesarias tras reunirse con la Junta de Castilla-La Mancha. Preguntas ¿Por qué Substrate AI ha comprado suelo en Torrehierro (Talavera de la Reina) para su “Ciudad de la IA”? Substrate AI compró cinco parcelas que suman 23.674,35 m² e invirtió 1,61 millones para asegurar capacidad física junto al campus de Meta y acelerar permisos y licencias municipales. ¿Qué incluye exactamente el proyecto de Substrate AI en Talavera y cuánto prevé invertir? El plan contempla una “Ciudad de la IA” con un data center de hasta 10 MW, un centro de desarrollo de soluciones de IA y servicios on‑premise, y la empresa cifra la inversión total en 100 millones de euros. ¿Qué relación tiene el proyecto de Substrate AI con el campus de datos de Meta en Talavera? Ambos proyectos se ubican en el polígono de Torrehierro y Substrate AI sitúa su iniciativa “al calor” del campus de Meta, buscando sinergias y posicionamiento como polo tecnológico regional. ¿Qué avances administrativos o económicos recientes hay en los proyectos de Talavera, especialmente el de Meta? La Junta aprobó la reparcelación del PSI para Meta y la multinacional ha abonado más de un millón al Ayuntamiento por aprovechamiento urbanístico, pasos que facilitan la ordenación del suelo y la tramitación de obras. ¿Qué impacto en empleo y economía local se estima para el proyecto de Meta en Talavera? El proyecto de Meta prevé una inversión estimada de 750 millones de euros, con 250 empleos directos estables y alrededor de 300 puestos durante la fase de construcción.

La atracción de inversiones elevada a la máxima potencia. Hay territorios que atraen proyectos y proyectos que, a su vez, atraen otros proyectos. El mejor ejemplo lo encontramos en Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), donde hace años que la multinacional Meta está tramitando la ejecución de un campus de centros de datos y donde ahora, al calor de esta iniciativa, otra empresa ha desbloqueado la ejecución de otro data center.

Es la empresa Substrate AI y el proyecto estará ubicado, de hecho, en el mismo polígono donde Meta alojará su campus, el de Torrehierro.

Hace unos días, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la empresa celebraron una reunión en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para continuar avanzando de manera conjunta y acompañada en el desarrollo del proyecto tecnológico que la firma está desarrollando en la localidad talaverana.

Lo cierto es que este proyecto no es nuevo, ya la compañía lo presentó en los despachos de la Junta en enero de 2025, es decir, hace casi dos años. Pero ahora ha habido novedades importantes para el inicio de su desarrollo, al menos de su desarrollo administrativo.

Durante la reunión, la compañía trasladó al ejecutivo autonómico que ya ha formalizado la adquisición de cinco parcelas en el polígono, que suman 23.674,35 metros cuadrados, con una inversión de 1,61 millones de euros.

De esta manera, Substrate AI avanza en su implantación en Talavera de la Reina, encarando ahora una nueva fase administrativa del proyecto con la presentación ante el Ayuntamiento de las solicitudes de las licencias necesarias para continuar con su tramitación.

La Junta de Castilla-La Mancha ha destacado, además, la importancia fundamental de trabajar de manera conjunta con la empresa, y de acompañar de manera integral todos los procesos, ya que proyectos de estas características requieren un trabajo coordinado entre administraciones, empresa y los distintos agentes y actores implicados en el desarrollo de la inversión.

Fuentes de la empresa califican el proyecto como una 'Ciudad de la IA' y afirman que incluye un centro de datos de hasta 10MW de última generación para soportar sus requerimientos de computación y vender capacidad a otros operadores y clientes y un centro de desarrollo de soluciones de AI para empresas.

La propia Substrate AI reconoce que Talavera de la Reina "se perfila como un nuevo polo tecnológico en España gracias a dos iniciativas de gran calado: el proyecto de Substrate AI y un proyecto paralelo liderado por Meta en la ciudad".

La inversión total para esta 'Ciudad de la IA' –siempre según la compañía- será de 100 millones de euros.

"Este data center será capaz de ofrecer toda la capacidad que se necesita para entrenar y hacer funcionar nuevos modelos de IA en España y por lo tanto dentro de la Unión Europea. Esto nos va a permitir ofrecer todos los servicios de IA que la gran transformación de la economía necesita pero teniendo muy en cuenta el gobierno del dato. Además, podremos crear nuevos LLM como el que hemos creado para compliance potenciando la soberanía de la Inteligencia artificial y ofreciendo modelos on premise para empresas y gobiernos, un servicio que explotará en los próximos tiempos", afirma José Iván García, CEO de Substrate AI.

Con esta infraestructura Substrate AI dice completar sus servicios de IA para empresas ofreciendo plataforma y proyectos de transformación con Serenity Star, desarrollo de LLMs on premise para empresas y gobiernos, servicios de computación de IA e inversión en transformación de empresas.

Por lo que respecta a Meta, cabe recordar que el proyecto avanza a paso lento pero seguro. La última novedad, tal y como ha ido contando DISRUPTORES, ha sido el pago de más de un millón de euros al Ayuntamiento en concepto de aprovechamiento urbanístico.

El Ayuntamiento talaverano ha revelado que Meta notificó que "quería cumplir en tiempo y forma" con ese pago. Aunque sea importante el citado pago, no lo es menos, esta declaración de intenciones, puesto que evidencia la implicación de la multinacional tecnológica.

Antes, en el mes de agosto, se aprobó por fin el proyecto de reparcelación, que da el pistoletazo de salida a la recta final antes del inicio de las obras.

Cabe recordar que el proyecto contempla una inversión estimada de 750 millones de euros y permitirá la creación de 250 puestos de trabajo directos, además de otros 300 empleos durante la fase de construcción.