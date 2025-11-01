La transformación rural en Cuenca: implicación pública en formación, poca innovación en el emprendimiento

Apostar por la innovación y la digitalización en el ámbito rural es algo por lo que luchan muchos territorios, especialmente aquellos que ven año tras año cómo la despoblación va ganando terreno.

La generación de nuevas oportunidades para fijar población pasa, irremediablemente, por el emprendimiento y por un mayor conocimiento de las herramientas digitales. Pero como demuestra el caso de Cuenca (Castilla-La Mancha), ambas cosas a veces no van de la mano.

La Diputación conquense impulsa, por un lado, la formación tecnológica de las personas del medio rural y, por otro, comprueba cómo en programas de emprendimiento en esas mismas zonas la innovación apenas ocupa un mínimo porcentaje de iniciativas presentadas.

El caso es que un programa de emprendimiento impulsado por Acción Contra el Hambre en el Centro de Empresas de la Diputación de Cuenca está tratando de conseguir que emprendedores de zonas rurales puedan desarrollar su plan de negocio.

La teoría es fácil. Durante su intervención, el diputado de Emprendimiento, Javier Cebrián, ha resaltado que revertir el reto demográfico es un trabajo "de todos los que decidimos apostar por vivir en nuestros pueblos" y con la alineación de instituciones y también de entidades como los Grupos de Desarrollo Rural o entidades como Acción Contra el Hambre se está revirtiendo esta tendencia, tal y como demuestran los datos de población que ofrece el Instituto Nacional de Estadística.

En este sentido, ha abierto las puertas de la Diputación de Cuenca a todos estos emprendedores y emprendedoras, ya que algunos podrían acogerse a líneas como las Ayudas al Pequeño Comercio, también participar en el Concurso Empresarial Integra 4.0 que ahora está en fase de exposición de proyectos o la ayuda para autónomos que se publicará la semana que viene.

Pero la práctica evidencia que ese emprendimiento, al menos en lo que se refiere a este programa concreto, es poco innovador. De las 13 iniciativas a las que alude la diputación provincial conquense, sólo tres podría decirse que tienen algo que ver con la innovación y la digitalización.

Hablamos, en concreto, de una explotación de plantas silvestres y cultivadas para la elaboración de productos de cosmética, una agencia de marketing con "metodología propia" y otra agencia de marketing y diseño. Tampoco es que sean las ideas más disruptivas de la historia, pero, al menos, sí que tienen un componente de innovación frente a otras de las presentadas: un supermercado, un taller, un bar, un establecimiento de ultramarinos o una peluquería.

Todos estos emprendedores pertenecen a pueblos menores de 5.000 habitantes, localidades donde la Diputación de Cuenca quiere hacer llegar la formación digital a sus ciudadanos.

Este mes de octubre se ha presentado Cuenca Rural Digital, una iniciativa destinada a mejorar la capacitación digital a los vecinos y vecinas que viven en municipios menores de 5.000 habitantes con distintos itinerarios formativos. Este programa tiene una financiación de 750.000 euros y tiene fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España gestionados a través de la Diputación de Cuenca y que van a permitir la contratación de quince mentores que serán los encargados de impartir estas formaciones, así como las figuras del colaborador que potenciarán este proceso para que llegue a toda la provincia.

El diputado de Modernización, Diego Yuste, ha sido el encargado de presentar a los medios de comunicación el programa junto con la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, y el jefe del proyecto de la UTE Redflexión que ha sido la adjudicataria del contrato. También han estado los técnicos provinciales del Servicio de Modernización encabezados por José Alberto Miranzo.

Gratuito para los participantes

Esta formación va dirigida a sectores como los desempleados, mayores, mujeres o jóvenes; con una formación mixta presencial y online, con grupos de un máximo de 15 personas y todo será totalmente gratuito para los participantes.

El diputado de Mantenimiento ha declarado que este programa es el más ambicioso puesto en marcha por la Diputación de Cuenca en digitalización y es posible gracias a la alineación institucional entre el Gobierno de España, que tiene una sensibilidad hacia el reto demográfico, y la Diputación de Cuenca. Yuste ha explicado que las formaciones van a llegar a todos los municipios de Cuenca menores de 5.000 habitantes y ha animado a los vecinos a participar.

José Ángel Giménez, jefe de proyecto de la UTE Redflexión, ha explicado que los cursos van a tener usos eminentemente prácticos y van a servir para que las personas del medio rural sepan utilizar un ordenador o un Smartphone, pero también para llevar a cabo trámites habituales como la compra online, la banca electrónica o las interacciones con las administraciones públicas. Los cursos se prolongarán desde este mes de octubre y hasta el 31 de marzo del próximo 2026.