La capacitación digital en regiones con población diseminada: la importancia del colegio y de fijarse un objetivo

Hace unos días, contábamos en DISRUPTORES cómo Castilla y León estaba abriéndose camino en Europa como ejemplo de capacitación digital a sus ciudadanos. Algunas regiones, como el Véneto (Italia) habían decidido entablar conversaciones con los dirigentes españoles para intentar adaptar el modelo a sus intereses.

El caso es que ese modelo no es algo pensado de un día para otro. Se trata de una estrategia encaminada a cubrir una necesidad -las llamadas brechas digitales de género, de edad, rurales…- que, además, se agrava por el hecho de tratarse de un territorio extensísimo con población muy diseminada.

Y, si ese problema lo tiene la región española más extensa -Castilla y León-, también aparece en las otras dos que completan el pódium, Andalucía y Castilla-La Mancha.

En este último caso, hace unos días, se presentaron datos que confirman un hecho: estos territorios son, seguramente, los que más en serio se toman la llamada capacitación digital.

En este sentido, cabe destacar dos tendencias: la importancia de fijar esa capacitación digital desde edades tempranas, pero también la necesidad de fijar un objetivo a corto, medio o largo plazo, algo que permite fiscalizar en todo momento el grado de cumplimiento y, en consecuencia, su éxito.

Las autoridades castellano-manchegas tienen claras ambas tendencias y las han transformado en datos.

Ahí van algunos ejemplos de la tendencia escolar. La Junta de Castilla-La Mancha ha ampliado el número de cursos de alfabetización mediática y ciberseguridad, que comenzó a primeros de año, para llegar a más de 180 centros educativos y más de 8.000 escolares.

El objetivo es seguir capacitando, concienciando y preparando a los más jóvenes en lo que se refiere a un uso ético y responsable de los dispositivos tecnológicos, en la misma línea del programa RETECH.

Así lo expresó la directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera, durante la inauguración del evento 'NIS2 y ENS: Elevando la Ciberresiliencia del Ecosistema'.

La directora general señaló que "no podemos hablar de transformación digital si no capacitamos y preparamos a la ciudadanía en general", por lo que desde el ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se han puesto en marcha una serie de proyectos encaminados a hacer un buen uso de los medios audiovisuales y de la tecnología, luchar contra la desinformación y también para reducir la brecha digital en la comunidad autónoma.

Además de los talleres de concienciación a los escolares en centros educativos de la región, Lola Higuera ha remarcado que también se han abierto otras acciones para formar y capacitar a los profesores y padres y madres de estos alumnos en los colegios de Castilla-La Mancha, a través de las asociaciones de padres y madres.

Del mismo modo, ha continuado, las actividades también se ofertan desde el CRID con otras acciones. A principios de este 2025 se comenzaron las sesiones o charlas de concienciación; serán un total de 48 hasta marzo del año próximo y que tienen el objetivo de "concienciar al tejido empresarial castellanomanchego y a la ciudadanía en su conjunto", así como a los centros educativos en temas relacionados con la ciberseguridad.

Lola Higuera ha manifestado que dado que también se está dando mucha importancia a la formación para que los estudiantes consigan certificaciones oficiales de los fabricantes en ciberseguridad con el objetivo de asentar y consolidar talento en Castilla-La Mancha. Durante este año y hasta principios de 2026 se va a formar a más de 300 alumnos y alumnas con estas certificaciones oficiales.

Plan de Capacitación Digital a la Ciudadanía

Y todo ello, enmarcado en un plan de capacitación digital a la ciudadanía mucho más extenso y en el que encontramos la importancia de fijarse un objetivo para medir su grado de cumplimiento y, así, el éxito de la capacitación.

Castilla-La Mancha sigue avanzando con el Plan de Capacitación Digital a la Ciudadanía, con el que ya contabiliza cerca de 48.000 personas formadas en la región. Concretamente, a mediados de este mes de septiembre se han registrado 47.980 participantes, lo que se traduce en más de un 149% del objetivo cumplido.

Ya en septiembre del año pasado, Castilla-La Mancha se convertía en la primera comunidad autónoma en alcanzar el objetivo del 100% de participación en el marco de la ejecución del plan -de ámbito nacional-, superando las 32.130 personas que se habían estimado inicialmente por Europa.

Así lo detalló el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz, durante la inauguración del taller de capacitación 'Ciudadanía e Identidad Digital', que lleva por título 'Mayores Conectados' y que está desarrollando el ejecutivo autonómico de la mano de la multinacional tecnológica Orange.

Además de liderar el ranking nacional en cuanto a número de personas participantes, Castilla-La Mancha también ocupa un destacado primer puesto en cuanto al número de mujeres formadas, que suponen, hasta la fecha, un total de 30.638, lo que se traduce en un 64%.

De este modo, también se está dando cumplimiento al compromiso de reducir la brecha de género, superando la cifra mínima que se había marcado para el sector femenino, como era sobrepasar, al menos, el 50% de la participación total.