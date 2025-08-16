Castilla-La Mancha apuesta por la tecnología geoespacial para combatir los incendios forestales

Efectivos utilizando la solución de Esri y el Gobierno de Castilla-La Mancha que permite visualizar incendios forestales activos, evaluar riesgos y mejorar la gestión de medios sobre el terreno. Esri

Solo en 2024 se registraron en España 6.134 siniestros forestales, donde se incluyen incendios y conatos de los mismos, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los expertos citan el incremento progresivo de las temperaturas como consecuencia del cambio climático, así como las olas de calor derivadas o las sequías, además de otros factores como el abandono del medio rural o el cambio en los usos tradicionales del monte entre las razones detrás de estos fenómenos.

En total, arrasaron 47.711 hectáreas, lo que supone un 0,17% del territorio nacional; de las cuales 10.885 corresponden a vegetación herbácea (pastos y dehesas) y el resto a vegetación leñosa, concretamente 24.420 hectáreas de matorral y monte abierto, y 12.406 de superficie arbolada. Por regiones, las comunidades interiores fueron las que concentraron la mayor parte de estos incidentes, con un 37,38% de los mismos.

De hecho, solo en Castilla-La Mancha, se registraron 1.095 siniestros en 2024, lo que se tradujo en 6.093 hectáreas quemadas, y entre los que destacaron tres grandes ocurridos en los meses de julio y agosto, según los datos proporcionados desde la Consejería de Desarrollo Sostenible de la región hace unos meses.

Ante este contexto, el propio Gobierno de Castilla‑La Mancha, a través de la mencionada Consejería y del servicio de prevención y extinción de incendios forestales INFOCAM, en colaboración con Esri, ha desplegado una solución basada en tecnología geoespacial que ayude a la prevención, gestión y recuperación de las zonas afectadas por este tipo de emergencias. En concreto, se trata de una plataforma que permite monitorizar incendios forestales en tiempo real, analizar zonas de riesgo, coordinar medios terrestres y aéreos, y generar informes automatizados durante y después de los siniestros.

Información centralizada

Los impulsores explican que en el núcleo de este sistema se encuentra un visor operativo que centraliza toda la información crítica para la gestión efectiva y eficiente de la emergencia. Así, los responsables pueden acceder a imágenes satelitales de Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y visualizar y comprender la extensión y magnitud de los daños de los últimos sucesos, mapas topográficos y datos meteorológicos en tiempo real, procedentes tanto de la AEMET como de modelos europeos.

Además, esta herramienta permite visualizar los perímetros activos de los incendios, identificar zonas de riesgo potencial y diferenciar áreas con baja carga de combustible de aquellas con alta inflamabilidad, facilitando una toma de decisiones rápida y basada en datos precisos, un aspecto vital para la gestión de la emergencia y la toma de decisiones en la intervención.

Así, durante un incendio, la solución permite a los efectivos conocer las zonas perimetradas y anticipar la posible evolución del fuego gracias a la combinación de datos sobre viento, relieve y condiciones del combustible, representados mediante capas superpuestas en el visor. Esto ayuda a los equipos a detectar las áreas no afectadas, sectores con baja carga pírica o zonas críticas con alta inflamabilidad y, por ende, a priorizar esfuerzos y enfocar la estrategia en los puntos más sensibles.

También, ofrece información en tiempo real sobre la posición de vehículos, medios aéreos y personal desplegado, lo que ayuda a mejorar la coordinación y la eficiencia de los recursos. Por ejemplo, cuenta entre sus funcionalidades con el cálculo automático de distancias entre puntos estratégicos o la localización de fuentes de agua cercanas.

Los autores precisan que todos los datos recogidos sobre el terreno se incorporan digitalmente a los informes oficiales mediante formularios integrados a través de aplicaciones de campo de ArcGIS, como ArcGIS Survey123, agilizando la labor técnica y asegurando una trazabilidad completa de cada fase de la intervención.

Adopción rápida y efectiva

Así, según cuenta a este medio el Industry Manager de Seguridad y Emergencias en Esri España, Pablo Herreros, los receptores últimos de la información generada por la plataforma son los operativos desplegados sobre el terreno (como los técnicos de extinción, agentes medioambientales, responsables de unidades móviles, conductores y pilotos o los mandos ubicados en los centros de coordinación y puestos de mando avanzados).

“Todos ellos acceden a la información geográfica y operativa de forma integrada y en tiempo real, con un conocimiento de la situación operacional actualizada y compartida con toda la organización, lo que les permite coordinar acciones, evaluar riesgos, tomar decisiones tácticas o estratégicas, y documentar la evolución del incidente directamente desde el campo”, precisa. “Se trata de disponer de una visión operacional común para que la información sea la misma para todos los miembros implicados en la gestión de una emergencia y esté siempre actualizada para tomar las mejores decisiones basadas en los últimos datos disponibles”.

Herreros matiza que la solución ha sido diseñada para facilitar su uso por parte de personal que no necesariamente tiene formación previa en sistemas de información geográfica. En concreto, las aplicaciones se basan en flujos de trabajo intuitivos y adaptados a las funciones reales del usuario, con interfaces accesibles desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores. Esto, afirma, permite que la curva de aprendizaje sea mínima y asegura una adopción rápida y efectiva, “maximizando el valor de la tecnología”.

Coordinación y toma de decisiones

Por su parte, desde el gobierno regional celebran el “avance significativo” que ha supuesto la implantación de esta herramienta en lo que tiene que ver con la gestión de emergencias. “Nos permite asegurar que toda la información manejada es común, fidedigna y actualizada, lo cual resulta crucial en escenarios tan dinámicos como los incendios forestales, donde las condiciones cambian con gran rapidez”, afirma el director del COR del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José Fernández, a DISRUPTORES.

Fernández explica que su aplicación facilita la creación y el acceso a la información desde distintos puntos de forma simultánea y en tiempo real, lo que “mejora notablemente la coordinación y la toma de decisiones”.

El director del COR del Gobierno de Castilla-La Mancha señala que su aplicación es “diaria”, pero destaca su empleo durante el último gran incendio forestal originado en Méntrida (Toledo), que llegó a afectar también a la Comunidad de Madrid. “Gracias a esta solución, se logró un seguimiento y coordinación eficaz con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, especialmente en las primeras horas del incendio”, recuerda. “En concreto, se pudo gestionar el despliegue de buldóceres de manera conjunta, lo que permitió contener el 95% del perímetro del incendio en las primeras horas de la mañana”.

No solo incendios

No obstante, desde el servicio de prevención y extinción de incendios forestales INFOCAM de Castilla-La Mancha avanzan que la versatilidad y capacidad de esta herramienta también es útil en otros escenarios de emergencia. “El diseño modular de la plataforma, centrado en datos en tiempo real, movilidad y análisis geoespacial, permite adaptarla rápidamente a nuevas situaciones sin necesidad de reconstruir el sistema desde cero”, explica el Industry Manager de Seguridad y Emergencias en Esri España.

En concreto, Herreros destaca su utilidad para las inundaciones y los temporales, donde ya ha sido probada. “Gracias a las capacidades de captura de datos en campo de nuestra tecnología, se han podido generar informes inmediatos que se han podido compartir fácilmente entre organismos implicados en la emergencia como los servicios de Protección Civil, 112, Ayuntamientos, UME…, mejorando significativamente la capacidad de respuesta y el tiempo de activación de medios”, apunta. “Un ejemplo de ello es el uso que se le dio a esta tecnología durante las tareas de vuelta a la normalidad después del catastrófico evento de la Dana de 2024 en Paiporta (Valencia)”.

También señala que se ha aplicado en campañas de quemas prescritas y silvicultura preventiva, que requieren planificación geoespacial detallada y seguimiento exhaustivo, así como en ejercicios de formación y simulacros de grandes emergencias, donde se ha empleado para recrear escenarios complejos, coordinar virtualmente recursos y evaluar tiempos de respuesta.