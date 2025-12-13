La mayoría de edad del instituto tecnológico de referencia para la economía azul de Cantabria: más talento, más futuro

Cantabria ha duplicado su inversión en I+D+i y ha subido 10 puestos en el ranking europeo de innovación, destacando proyectos tractores y la colaboración con la universidad.

El Gobierno de Cantabria ha encargado al instituto un Plan de Adaptación de la Costa para mitigar los efectos de la subida del nivel del mar.

El Instituto de Hidráulica Ambiental (IH) ha alcanzado su mayoría de edad. Son 18 años que, en cualquier caso, no son sinónimo de emancipación vital. Y eso es así porque el IH está ligado y lo seguirá estando de manera irremediable al gobierno regional y, en general, a la sociedad de Cantabria.

Esta efeméride es un buen momento ya no solo para hacer balance, sino también para mirar al futuro. O, al menos, eso es lo que ha motivado una reciente visita a las instalaciones del IH por parte de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha servido para reafirmar el compromiso "ya en marcha" de su ejecutivo con esta institución.

Una institución a la que definió como "buque insignia del conocimiento en áreas científicas clave en todo el mundo", y elemento clave en el modelo económico basado en el conocimiento por el que apuesta el ejecutivo cántabro.

"Aquí se fabrica ciencia. Ciencia y tecnología hecha en Cantabria que se exporta a todo el mundo", ha destacado la presidenta, que ha previsto, además, "un futuro inabarcable" para este centro que en sus 18 años de trayectoria ha llegado a 75 países del mundo con 1.600 proyectos de investigación en áreas relacionadas con la ingeniería, agua, medio ambiente y sostenibilidad.

Una evolución, en la que ha pasado de 50 a 220 profesionales "altamente cualificados" y que, según ha destacado Buruaga, ha sido posible "por el talento universitario, la excelencia de un equipo con visión estratégica y liderazgo, y un modelo de gestión que funciona y les conecta con la sociedad, con las empresas y también con las necesidades de las administraciones".

De hecho, el gobierno de Buruaga ha encargado al IH la elaboración para 2026 de un Plan de Adaptación de la Costa de Cantabria con el objetivo de reducir las consecuencias derivadas de la subida del nivel del mar.

Para la jefa del ejecutivo, el IH representa lo que Cantabria quiere ser, "una región con impacto que consigue logros importantes porque apuesta de verdad por la ciencia y por innovación".

En relación con ese problema de la subida del nivel del mar, cabe mencionar que el IH ya ha trabajado en algunos proyectos disruptivos.

El instituto ha iniciado recientemente una serie de ensayos de lecho móvil en el Tanque de Oleaje Direccional (TOD) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, de la Universidad de Cantabria, con el fin de estudiar el comportamiento de los diques exentos paralelos a la costa, especialmente los sumergidos, como medida innovadora y respetuosa con el entorno de protección costera frente a la erosión.

El principal objetivo de esta investigación, es mejorar el conocimiento científico y técnico sobre el comportamiento de estas estructuras, generando así una base experimental sólida que permita validar modelos numéricos y desarrollar futuras formulaciones predictivas. Los resultados de estas pruebas serán útiles para el diseño de soluciones costeras más sostenibles y eficaces. Asimismo, servirán para calibrar y acoplar modelos numéricos previamente desarrollados, contribuyendo al avance del conocimiento sobre la dinámica litoral.

Evidentemente, iniciativas como estas solo son la punta del iceberg de todo lo que se puede conseguir con un plan integral más ambicioso, que es el que ha encargado el Gobierno de Cantabria.

"Cantabria tiene sed de modernidad y de futuro y sabe que el capital esencial es el conocimiento", ha afirmado la presidenta que se ha comprometido a generar desde el gobierno autonómico "un entorno idóneo para la atracción de inversión y talento, aportar más recursos a la investigación y estrechar vínculos con la Universidad".

Una apuesta del ejecutivo que "ya está en marcha" con medidas como la subida del presupuesto en I+D+I, que se ha duplicado pasando de 38 a 80 millones de euros, el cumplimiento de la Ley de Ciencia, la ejecución de la I Agenda Digital de Cantabria, con una inversión de 400 millones de euros, "clave para impulsar la transformación digital del tejido productivo y de los servicios públicos" y "generando las condiciones con un ecosistema empresarial dinámico y un firme compromiso institucional".

Ranking europeo

Según la presidenta, esta política de apoyo a la innovación ya está dando resultados como evidencia la ocupación de la Torre Xtela con empresas de alta tecnología, la subida 10 puestos en el ranking europeo de innovación y el posicionamiento de Cantabria como segunda autonomía que más ha mejorado su rendimiento desde 2023.

Ha recordado, además, la perspectiva de varios "proyectos tractores y de alto impacto transformador" como el Parque de Innovación de la Salud, el Proyecto Altamira y el nuevo centro TIC de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad "que van a apuntalar esta estrategia de desarrollo regional".

La presidenta durante la visita, que ha realizado al Instituto y al Gran Tanque de Ingeniería Marítima, ha estado acompañada del consejero de Educación, Sergio Silva; del director del Instituto de Hidráulica Ambiental, Raúl Medina; del director de Investigación del IH, Íñigo Losada, y del vicerrector de Investigación de la UC, Luigi Dell'Olio, con los que además ha mantenido un encuentro previo para analizar las líneas de trabajo del centro.

En total, cada año realizan en torno a 130 y 150 proyectos en alrededor de 30 países y cuentan con un presupuesto total de 12 millones de euros, dos de ellos aportados por el Gobierno de Cantabria.

"Nuestro futuro es crecer. Tenemos muchos problemas relacionados con el agua que resolver, como las sequías, las riadas, danas, etc.", ha explicado Medina, que ha reconocido que su objetivo es "generar ciencia para que los gestores puedan tomar decisiones con la máxima información posible" y que su fin es "seguir trabajando por y para Cantabria".