Las Palmas 'blinda' su administración digital con un reajuste del contrato plurianual y más ciberseguridad

LPA Digital es el proyecto estratégico por el cual la administración electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a dar un salto cualitativo y cuantitativo. Ahora bien, su aprobación no es tarea sencilla.

Tanto es así que la planificación temporal para el desarrollo del plan ha tenido que ser modificada para darle una mayor duración, aunque un menor presupuesto.

En cualquier caso, la idea de fondo es la misma: el Ayuntamiento grancanario quiere blindarse tecnológicamente, con servicios más eficientes y más eficaces y, sobre todo, más seguros, ante la evidente proliferación de nuevas amenazas.

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó hace unos días el reajuste de anualidades del contrato para la implantación del proyecto LPA Digital, una de las iniciativas más ambiciosas de modernización y transformación digital en Canarias.

Con una inversión global de 8.145.381,31 euros para el periodo 2025-2029, el Consistorio avanza en su objetivo de ofrecer una administración más ágil, eficaz, transparente y accesible para la ciudadanía.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, resaltó que este contrato, dividido en tres lotes y que está en fase de culminar su adjudicación, "es una apuesta del Ayuntamiento por una administración digital, porque entendemos que en el siglo XXI los medios electrónicos deben ser el modo habitual de la tramitación ordinaria".

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Innovación Tecnológica, se encontraba inicialmente prevista entre los años 2024 y 2028, con un presupuesto de licitación de 9.949.734,19 euros. Sin embargo, tras la fase de licitación y propuesta de adjudicación, el contrato ha sido reajustado al periodo 2025-2029 por un importe final de 8.145.381,31 euros con IGIC.

Una vez superado el trámite plenario de este viernes, la adjudicación definitiva se producirá en breve por parte de la Junta de Gobierno, cumpliendo con el compromiso de cerrar este proceso en 2025.

"Este expediente es vital, no solo para el gobierno, sino para toda la corporación y, sobre todo, para la ciudadanía, que pronto verá cómo la administración mejora, cómo los servicios se atienden de forma más eficiente y cómo la respuesta que se les dará será más eficaz y en menor plazo", destacó Hernández Spínola.

El contrato está dividido en tres lotes, siendo el primero el Sistema de Tramitación Electrónica (STE), que cuenta con un presupuesto de 3.874.834,66 euros, permitirá digitalizar la tramitación de todos los procedimientos administrativos del Ayuntamiento —excluyendo los tributarios—, integrando la gestión de expedientes de subvenciones y contratación administrativa. Este sistema garantizará una gestión integral, transparente y eficiente de los expedientes municipales.

Mientras, el lote 2 corresponde al Sistema Económico-Financiero (SEF). Con una inversión de 2.155.655,27 euros, tiene como finalidad digitalizar los procesos contables, presupuestarios, de tesorería y de gestión patrimonial del Consistorio y sus organismos autónomos, garantizando una gestión económico-financiera más eficiente y accesible.

Por último, el tercer lote es el de la Oficina de Transformación Digital (OTD). Con un presupuesto de 2.114.891,38 euros, acompañará la implantación de los dos lotes anteriores, liderando el proceso de transición hacia una administración plenamente electrónica. Su labor se centrará en la formación del personal municipal, la asistencia técnica y la coordinación entre las diferentes áreas y empresas adjudicatarias, fomentando además un cambio cultural en toda la Corporación.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contará con un nuevo servicio de soporte especializado para garantizar que las comunicaciones municipales —teléfonos, internet, wifi y sistemas de seguridad digital— funcionen con la máxima eficacia y rapidez de respuesta.

Seguridad municipal

Para ello, la citada Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos ha sacado a licitación el contrato del servicio de soporte técnico de la infraestructura de red de comunicaciones y seguridad municipal, con un presupuesto base de 631.325,05 euros para los próximos cuatro años y posibilidad de prórroga anual.

Este nuevo contrato abarca el soporte técnico integral de la infraestructura de red y seguridad municipal e incluye la atención a incidencias, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la mejora continua de los sistemas tecnológicos que sostienen la actividad diaria del Ayuntamiento.

En este sentido, Hernández Spínola ha explicado que "este refuerzo tecnológico permitirá al Ayuntamiento mejorar la calidad de los servicios digitales, garantizar la continuidad de las comunicaciones internas y externas, y reforzar la seguridad de la información municipal".

El servicio será prestado por un equipo especializado formado por un ingeniero de redes y un técnico de redes con dedicación exclusiva al contrato. Además, la empresa adjudicataria deberá disponer de medios materiales, software y un vehículo de servicio para atender cualquier incidencia en las diferentes sedes municipales.

Entre los principales objetivos de este contrato se encuentra asegurar una respuesta ágil ante cualquier avería o incidencia, con un tiempo máximo de reacción de 30 minutos y plazos de resolución que no superen las ocho horas en la sede central y las doce horas en el resto de dependencias.

También se persigue mantener en óptimas condiciones los routers, cortafuegos, puntos de acceso wifi, centralitas y sistemas de monitorización, reforzar la seguridad de la red mediante la gestión de herramientas de detección de amenazas y apoyar en la instalación y configuración de equipos en nuevos espacios municipales o en eventos puntuales.