El salto de calidad de Baleares para construir edificios más inteligentes y más seguros gracias a modelos 3D

Las claves nuevo Generado con IA Baleares ha iniciado la implantación de la metodología BIM para gestionar digitalmente sus edificios públicos, centralizando toda la información en modelos 3D. El programa, cofinanciado por fondos FEDER y con una inversión de 263.000 euros, será desarrollado por la empresa Ingreen en colaboración con técnicos del Govern. La implantación incluye tres proyectos piloto, entre ellos el modelado 3D de la Lonja de Palma y un edificio de oficinas en Son Fuster, además de la cartografía de Montuïri. La metodología BIM permitirá optimizar la gestión del patrimonio público, reducir costes operativos y mejorar la eficiencia del gasto en contratos del sector público.

La primera pregunta es clara. ¿Qué es la metodología Building Information Modeling (BIM)? En un informe publicado por la Generalitat Valenciana, se explica que es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de proyectos y obras de construcción basado en el uso de modelos de información tridimensionales, como parte de una base de datos completa, trazable y accesible.

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto y obra en un modelo de información digital creado por todos los agentes implicados. Dicho de otro modo, un auténtico gemelo digital desarrollado al detalle para cada edificio.

El uso de esta metodología "implica una perspectiva que trasciende la fase de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y obra, e incluso la fase de uso, extendiéndose así a lo largo del ciclo de vida del edificio, favoreciendo una mejor gestión del mismo".

Su implementación, explica el informe, se entiende como una "verdadera revolución tecnológica" para la cadena de producción y gestión de la edificación y las infraestructuras y era cuestión de tiempo que las propias administraciones públicas comenzaran a aplicarla en la gestión de su patrimonio.

La última en hacerlo ha sido la administración autonómica de Baleares. El gobierno insular, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, ha comenzado la implantación de la metodología BIM en el gobierno de las Islas Baleares y su sector público instrumental. Este programa de trabajo digital para mejorar la gestión de proyectos arquitectónicos con modelos en 3D ha sido cofinanciado con fondos europeos FEDER.

Se trata de una metodología de trabajo de colaboración interdisciplinaria para la creación y gestión de los datos de los edificios, durante la redacción de su proyecto de construcción, durante la obra o, en el caso de un edificio ya construido, para llevar su mantenimiento, a lo largo de su ciclo de vida.

El objetivo de la implantación de la metodología BIM, iniciada en esta legislatura, ha sido centralizar toda la información en un modelo tridimensional (3D) de información digital de forma protocolizada, para llevar a cabo una correcta gestión del patrimonio del gobierno regional.

La empresa Ingreen, experta en la implantación BIM en más de 20 administraciones nacionales, ha sido la ganadora del concurso público que se ejecutará a lo largo de 24 meses en tres fases y trabajará mano a mano con los técnicos del Govern para desarrollar con éxito este proceso.

Desde la empresa explican que su apuesta es la de un sector de la construcción "que incorpore los valores del siglo XXI y que sepa apoyarse en la digitalización y la tecnología para aportar mayor calidad y transparencia a la toma de decisiones".

La puesta en marcha de la implantación en Baleares supone una inversión de cerca de 263.000 euros. El coste de este contrato está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER 2021-2027 de las Islas Baleares y también está incluida en el Marco Estratégico de Inversiones de las Islas Baleares 2030.

En la implantación de la metodología BIM, la fase intermedia consistirá en desarrollar tres proyectos piloto para generar los modelos 3D, entre ellos uno del edificio histórico de la Lonja de Palma, catalogado BIC, y otro del edificio de oficinas en el polígono de Son Fuster de Palma, en la calle Ter, que acogerá varios departamentos del Gobierno. Asimismo, se realizará un proyecto piloto con la cartografía del término municipal de Montuïri.

Dos proyectos más

De forma paralela a la implantación, desde la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, se han redactado dos proyectos de obra de reformas de edificios del gobierno autonómico que incluyen parte de la metodología BIM: las oficinas del SOIB de la calle Mateu Enric Lladó de Palma y el edificio de la Consejería de Salud situado en la calle Cecili Metel.

Fuentes autonómicas admiten que "la implantación de la metodología BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales, incorporando información que incluye la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, los inventarios, las cantidades y las propiedades de sus componentes, así como un presupuesto para toda la duración del proyecto, lo que permite la gestión de las obras mediante el modelo virtual relacionado con bases de datos".

Su uso va más allá de las fases de diseño, ya que continúa durante la ejecución del proyecto y se extiende a lo largo del ciclo de vida del edificio. Con este sistema, se reducen los costes de operación, se pretende mejorar la eficiencia del gasto público en los contratos del sector público y se impulsa el uso de tecnologías digitales en el sector de la construcción.

En un futuro se prevé la exigencia del uso del BIM en contrataciones públicas a partir de determinados presupuestos, por lo que se considera necesario implantar paulatinamente el uso de esta metodología en los diferentes departamentos de la administración autonómica y su sector instrumental, ya sea en procesos de diseño de la construcción como en los relacionados con el territorio y la gestión de los activos.