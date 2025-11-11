Vida sana, salud digital, sanidad sostenible y biotecnología azul, pilares de un clúster balear que cumple 15 años

Cuando hablamos de los intentos de diversificación de la economía emprendidos, a través del impulso de los sectores innovadores, por el gobierno de las Islas Baleares, da la sensación de que se trata de algo reciente.

De hecho, cualquier estrategia de este tipo en cualquier territorio suele tener un marco temporal que suele coincidir con algunas de las lecciones que nos dejó la pandemia por la Covid-19.

Pero en Baleares, hay iniciativas que provienen incluso del ya lejano año 2010. Fue entonces cuando nació BIOIB (Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares), una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2010 por iniciativa del gobierno insular y de la Asociación Balear de Empresas de Biotecnología -actual patronal del sector-, con el propósito de impulsar un ecosistema de innovación biosanitaria (Life Sciences) en la región.

A lo largo de estos quince años, se ha consolidado un ecosistema con identidad propia, en el que convergen ciencia, tejido empresarial, emprendimiento, sistema sanitario, talento y compromiso institucional: una comunidad diversa, activa y en continua evolución.

Desde el gobierno regional sitúan a la empresa Sanifit como aspecto clave para el nacimiento del clúster. Esta compañía situó a la biotecnología balear en el mapa internacional de la innovación biosanitaria, "al desarrollar el primer tratamiento experimental eficaz contra la calcifilaxis y protagonizar una de las operaciones de inversión y adquisición más relevantes del sector biotecnológico en Europa".

Este hito "evidenció el potencial científico, económico y transformador de la biotecnología como motor de desarrollo en Baleares. Desde entonces, BIOIB centra su labor en promover la transferencia de ciencia y conocimiento al ámbito empresarial, favoreciendo la participación de las entidades baleares en proyectos nacionales e internacionales".

En la actualidad, BIOIB atraviesa una etapa de madurez, con la vocación de consolidarse como un referente de la innovación en salud desde las Islas, en un momento en que los desafíos del sector demandan enfoques colaborativos, transversales y sostenibles.

Actualmente, BIOIB reúne a cerca de cuarenta entidades asociadas que representan toda la cadena de valor de la innovación, entre ella empresas consolidadas y startups, universidades y centros de investigación, hospitales, así como organismos públicos y de apoyo a la innovación. El conjunto de empresas vinculadas al clúster acumula un total de 250 patentes registradas, lo que refleja el alto potencial científico y tecnológico del ecosistema biotecnológico y biomédico de las Islas Baleares.

Según los datos del Sistema de Análisis de la Vigilancia de la Innovación (SAVI), el sector de la Salud en Baleares genera una facturación superior a los 800 millones de euros, equivalente a cerca del 2% del PIB.

Este dinamismo económico se traduce en más de 23.000 empleos directos, gran parte de ellos altamente cualificados, y en un tejido empresarial en expansión. En este contexto, las entidades asociadas a BIOIB representan un núcleo clave del ecosistema, con alrededor de 1.500 puestos de trabajo directos.

Explican en BIOIB que "Baleares ha consolidado un modelo de colaboración basado en la triple hélice -ciencia, empresa y administración pública-, que impulsa la capacidad creativa, tecnológica y transformadora del territorio. Este modelo de gobernanza colaborativa favorece la transferencia de conocimiento al tejido productivo y multiplica el impacto de la investigación, consolidando a las Islas Baleares como una región de especialización inteligente en el ámbito biosanitario y biotecnológico".

En el plano de las infraestructuras, el ParcBit es el nodo principal, pero además la región dispone de espacios especializados, entre los que destacan: el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa), el Complejo Balear de Investigación, el Centro de Investigación Universitaria de Ciencias Médicas de Mallorca (Escuela Universitaria ADEMA), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) o el Centro Oceanográfico de Baleares-CSIC, entre otros.

Estas instalaciones, añaden desde BIOIB, conforman un ecosistema integrado que facilita la colaboración interdisciplinar y el desarrollo de proyectos de investigación traslacional con impacto real en la sociedad.

Proyectos piloto en entornos reales

Este conglomerado de infraestructuras permite desarrollar proyectos piloto en entornos reales controlados, ideales para la experimentación científica.

En cuanto a proyectos, se dividen en cuatro grandes grupos: la vida saludable y el envejecimiento activo, la salud digital, la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario y la biotecnología azul.

En el primer grupo destacan Age Reversal, que desarrolla tratamientos avanzados de medicina preventiva para potenciar la longevidad o ADNtro, que trabaja en la integración innovadora de la inteligencia artificial y algoritmos avanzados en análisis genético.

La salud digital incluye proyectos como la plataforma científica de datos sanitarios para uso secundario de IdisBa (PRISIB) o iniciativas empresariales como las de BioSmart Data y sus aportaciones a la medicina personalizada; Medscopix, especializada en el diagnóstico por imagen avanzado, e integra inteligencia artificial para detectar y analizar cambios funcionales en el cerebro; o AtalaIA es una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y análisis avanzado de datos.

En eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario, aparecen compañías como Farmadosis, una empresa especializada en automatización farmacéutica o DNT Non Woven Fabrics, que fabrica tejidos no tejidos e implementa prácticas de economía circular en su proceso productivo.

Por último, en biotecnología azul, destaca el Centro Balear de Biología Aplicada (CBBA), especializada en análisis biológicos, servicios medioambientales y proyectos de ámbito ecológico y marino.

Un 52% de micropymes

La biotecnología, en definitiva, se consolida como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento e innovación a nivel global. Según Asebio (2024), en España existen 1.014 empresas biotecnológicas, lo que supone un incremento del 4,1% respecto al año anterior. De ellas, el 52% son micropymes y el 43% pymes, lo que refleja un ecosistema dinámico y emprendedor.

Aunque la mayor concentración de actividad se da en Cataluña (24,5%), Madrid (17,9%) y Andalucía (12,5%), "las Islas Baleares emergen como un territorio estratégico para la inversión y la innovación dentro del mapa nacional de la economía del conocimiento".

De cara a 2030, se estima que la biotecnología representará el 10% del PIB mundial y alrededor del 1% del PIB español, impulsada por su carácter transversal y su capacidad de transformación en sectores clave como la medicina, la agricultura, la alimentación, el medioambiente y la industria.