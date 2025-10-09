Baleares multiplica su implicación con la tecnología en salud y unifica intereses públicos y privados

Biospain, uno de los eventos de referencia en biotecnología, reúne estos días en Barcelona a más de 2.500 profesionales de los ámbitos de la salud, la sostenibilidad alimentaria y las tecnologías innovadoras. Su objetivo, afrontar los retos globales del sector.

Representantes de más de un millar de entidades procedentes de más de 35 países participan en este foro internacional, que tiene como principal objetivo fomentar la innovación, la inversión, la colaboración y la creación de nuevas oportunidades de negocio en el sector.

Este año, emerge una iniciativa regional en Baleares a tener muy en cuenta. No por su procedencia -que también-, sino porque ejemplifica la importancia de unir lo público y lo privado.

Baleares, siempre con el foco en diversificar su economía más allá del turismo, ya lleva tiempo dando muestras de que la biotecnología y la innovación en salud está en su hoja de ruta.

Y este evento ha demostrado que va muy en serio. La creación de una especie de marca, llamada 'Biorregión balear', así lo evidencia, aunque antes ya se dieron pasos importantes, como la aprobación de un Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital.

Esta vez, en la cita barcelonesa, el gobierno insular ha presentado la citada marca. La Consejería de Salud dice estar impulsando la investigación y la innovación a través de la este concepto.

Se trata, explican fuentes autonómicas, de una distinción que identifica al conjunto de agentes públicos y privados que trabajan para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la salud en las islas Baleares.

Esta Biorregión integra hospitales, universidades, centros de investigación, empresas y administraciones que colaboran para generar conocimiento, atraer talento y desarrollar soluciones innovadoras para el sistema sanitario y la sociedad.

Concretamente, el stand Biorregión de las Islas Baleares reúne a entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria (IdISBa), el IB-Salut (con la participación del Hospital de Manacor, Atención Primaria y Health Living Lab del Hospital Universitario Son Espases), la Fundación Universidad Empresa de las Islas Baleares (FUEIB) y con clústers. Esta presencia conjunta proyecta la excelencia científica y la capacidad innovadora del archipiélago. Además, refuerza el compromiso del gobierno autonómico con un modelo colaborativo de investigación e innovación en salud.

A través de siete paneles temáticos, el stand muestra las principales áreas estratégicas de innovación en salud de la comunidad: la digitalización de la gestión sanitaria, la biotecnología verde y sostenible, el tejido empresarial en biotecnología, las capacidades tecnológicas y de validación, los proyectos NextHealth, la ciencia de datos en salud y una visión global del sector.

La consejería lidera y coordina la participación de las islas Baleares en Biospain 2025. La presencia del archipiélago en este encuentro servirá para generar oportunidades de colaboración con entidades, inversores y socios tecnológicos y fortalecer la proyección internacional del sector.

Desde la publicación de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de las Islas Baleares, la Consejería trabaja para situar el ecosistema de investigación e innovación en salud como una biorregión de referencia, y posicionarlas como ejes prioritarios en el progreso económico y social de las Islas Baleares.

El papel de la Consejería de Salud como impulsora y coordinadora de la participación en Biospain 2025 representa un paso estratégico para posicionar las Islas Baleares como biorregión y actuar como nodo vertebrador del ecosistema, y ​​permitirá conectar investigadores, empresas, startups , hospitales y centros tecnológicos. De esta forma, favorecerá la generación de sinergias y proyectos conjuntos dentro de la comunidad autónoma.