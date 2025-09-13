Baleares suma más infraestructura para multiplicar el impacto del futuro archipiélago inteligente

La idea es que cada pueblo de cada isla pueda ser capaz de levantar proyectos tecnológicos que contribuyan a una mejor toma de decisiones. Es lo que el gobierno de Baleares ha llamado Territorio Balear Inteligente.

Una red de sensores IoTIB es la que va a estar en la base de esta ambiciosa estrategia. Una estrategia que, poco a poco, va sumando más infraestructura.

Hace unos días, la empresa pública IB Digital presentó la nueva antena de esta red de sensores, instalada en la torre de telecomunicaciones que la entidad gestiona en la población de Es Castell, situada sobre terrenos de propiedad municipal cedidos al gobierno autonómico.

La nueva antena permitirá reforzar la cobertura de la Red IoTIB en todo el término municipal, en el puerto de Mahón y en la zona de costa situada al otro lado del puerto. Se trata de un paso estratégico que abre la posibilidad de que en un futuro se desarrollen proyectos piloto y aplicaciones vinculadas al mencionado Territorio Balear Inteligente.

La Red IoTIB es la infraestructura de comunicaciones que conecta a miles de sensores en todo el archipiélago mediante tecnología LoRaWAN, de bajo consumo y gran alcance. Estos sensores convierten al territorio en una fuente constante de información: miden aforos, calidad del aire, consumo de agua, estado de infraestructuras o riesgo de incendios, entre otros muchos parámetros.

Gracias a IoTIB, "las administraciones ya no dependen de percepciones, sino que cuentan con datos objetivos y fiables en tiempo real, lo que permite actuar con rapidez, optimizar recursos y anticipar problemas antes de que se conviertan en emergencias", explican fuentes autonómicas.

La colocación de esta antena en Es Castell es el paso previo imprescindible para que el municipio pueda en el futuro plantearse proyectos dentro de la estrategia del Territorio Balear Inteligente.

"Ya no se trata de intuiciones ni de percepciones: los sensores instalados en todo el territorio convierten al entorno en una fuente constante de datos objetivos y fiables", insisten las mismas fuentes. Estos datos permiten, entre otras cosas, responder mejor a emergencias, garantizando la coordinación de los cuerpos de seguridad; prevenir y mitigar desastres naturales, anticipando riesgos gracias a la información en tiempo real; proteger el medio ambiente, monitorizando agua, aire, ruido o biodiversidad; gestionar infraestructuras con mayor eficiencia, reduciendo costes y mejorando su mantenimiento; simplificar la administración, ofreciendo servicios públicos más ágiles y útiles y acercando a la ciudadanía a la administración; o apoyar a los empleados públicos con herramientas basadas en evidencia, no en impresiones.

"El Territorio Balear Inteligente significa gobernar con datos y no con sensaciones. Cada antena que instalamos abre la puerta a un modelo de administración más moderna, capaz de dar respuestas más rápidas y más justas a lo que realmente necesitan los ciudadanos", ha explicado el gerente de IB Digital, Miquel Cardona.

En la reunión entre Miquel Cardona y la primera teniente de alcaldía de Es Castell, Salomé Cabrera, se trató la posible adhesión del municipio a los tres convenios firmados entre IB Digital y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), que facilitan diversos aspectos, como el propio uso de la Red IoTIB; el acceso a la Red TetraIB, la red pública de emergencias que garantiza comunicaciones seguras para policías locales, bomberos y protección civil, incluso cuando fallan las redes privadas; y la cesión de espacios municipales para instalar torres de telecomunicaciones de servicio público.

"Queremos agradecer al Govern y a IB Digital el esfuerzo realizado. Esta antena era un paso previo imprescindible para que nuestro municipio pueda empezar a plantearse proyectos en el marco del Territorio Balear Inteligente", ha señalado Salomé Cabrera.

Duplicarán las antenas

También se trató la propuesta de IB Digital de instalar una antena de la Red TetraIB en la misma torre, lo que reforzará la cobertura en Es Castell y en el puerto de Mahón, y la gestión de las antenas de Televisión Digital Terrestre (TDT) que IB Digital ya presta desde esta infraestructura.

Por último, también se deja abierta la puerta a que en un futuro Es Castell pueda acoger proyectos piloto de sensores a través del IoTIB Lab, el laboratorio de innovación tecnológica conveniado con la UIB.

La instalación de esta antena se enmarca en el proyecto cofinanciado por fondos europeos FEDER, que destina 13 millones de euros a reforzar las redes públicas de telecomunicaciones en las Islas Baleares.

Gracias a esta inversión estratégica, en los próximos años IB Digital duplicará el número de antenas en Menorca, tanto de la Red TetraIB -la red de comunicaciones críticas para cuerpos de seguridad y emergencias- como de la Red IoTIB, que conecta sensores inteligentes al servicio de la ciudadanía.

Esta apuesta europea y autonómica garantiza que la isla disponga de infraestructuras modernas, robustas y seguras, capaces de dar respuesta a los retos de futuro: emergencias, digitalización, gestión sostenible de recursos y mejora de la vida en cada municipio.