La 'cantera' tecnológica en la que confía Aragón para seguir creciendo de la mano del programa StartTech+

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LO ESENCIAL Las claves El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) concluye la aceleradora StartTech+ 2026 con un Demo Day donde 13 empresas mostraron sus innovaciones. Los proyectos de base tecnológica abarcan sectores como la agricultura, las finanzas, la salud, la industria y la educación. El programa intensivo de tres meses combina mentorías individuales, formación especializada y acceso a foros de inversión nacionales. La iniciativa se desarrolla en el marco del hub de innovación Aragón EDIH para fortalecer la competitividad del tejido empresarial regional.

Aragón es una de las regiones con mayor crecimiento exponencial en materia tecnológica. Como dicen sus autoridades y las grandes tecnológicas que han apostado por invertir en este territorio, su ubicación y valores medioambientales son un punto a favor.

Pero lo que tienen muy claro desde el Gobierno de Aragón es que ningún crecimiento sería posible sin cuidar la base. Y esa base, además del talento tecnológico que emerge de las universidades, también viene de las empresas emergentes.

En este sentido, el Instituto Aragonés de Fomento ha culminado el programa de aceleración StartTech+2026 con la celebración de su Demo Day, una jornada que ha permitido dar visibilidad a las 13 iniciativas de base tecnológica que han mostrado sus avances ante empresas, inversores, instituciones y otros agentes clave del ecosistema de innovación de Aragón.

La iniciativa, desarrollada en el marco de Aragón EDIH, ha reunido proyectos de distintos ámbitos como sector primario, finanzas, salud, educación o industria, todos ellos caracterizados por la incorporación de la innovación y la tecnología a sus productos, servicios y modelos de negocio.

El acto fue inaugurado por Esther Borao, directora gerente del Instituto Tecnológico de Aragón, y Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, y contó con la participación de las empresas Aiqube Labs, Alan Commissioning, Autonality Fleet Control, Berlu Digital Solutions, Betwo Marketing, Biopredx Predicciones Biológicas, Computer Vision Solutions, Exxn Engineering AI and Telecom, Fidex DLT, Ingeniables, Peryton Medical Solutions, Software Empresarial Avanzado y Try Business Solutions, que han dado a conocer iniciativas como Fidex Atlas, Ganadex, Licia, MyNomina, Naxion, Nutriter, Protposer, Prymerisk o Visiora.

"StartTech+ 2026 demuestra que en Aragón hay talento, tecnología y ambición. Nuestro papel es acompañar a estas empresas para que sus ideas se conviertan en proyectos sólidos, competitivos y capaces de crecer dentro y fuera de nuestra comunidad", ha declarado Daniel Rey en su intervención.

La jornada se completó con una mesa redonda bajo el título 'Factores clave para el crecimiento de las startups', que contó con la participación de José María Torrego (Al-Andalus Innovation Venture), Chema Pina (Aptki), Sara Santolaria (Women Angels for STEAM) y Paz López (Baliera). Con un innovador formato, el público fue partícipe del debate sobre el papel de los distintos agentes del ecosistema en el acompañamiento a las empresas emergentes y en la transformación de una idea innovadora en un proyecto empresarial con capacidad de crecimiento.

El evento concluyó con un Meet&Greet, concebido como un espacio de relación y conexión entre las empresas participantes y los distintos agentes del ecosistema de innovación presentes en el evento.

El programa StartTech+, diseñado por el Instituto Aragonés de Fomento, está dirigido a startups y empresas emergentes de base tecnológica y tiene como finalidad acompañarlas en la consolidación de sus modelos de negocio, el fortalecimiento de sus capacidades de gestión y la escalabilidad de sus soluciones tecnológicas.

La iniciativa se articula a través de un itinerario de aceleración y acompañamiento personalizado que combina formación especializada y mentorías individuales, adaptadas a las necesidades y al grado de madurez de cada empresa. En un periodo intensivo de tres meses, las participantes trabajan en una hoja de ruta orientada a acelerar su crecimiento y reforzar sus capacidades para afrontar los retos asociados a su desarrollo empresarial.

En esta tercera edición del programa, cofinanciado por Digital Europe y el Instituto Aragonés de Fomento, se ha incorporado el Modelo de Gestión para la Competitividad y la Innovación del IAF, junto con nuevas actividades de networking y orientación en la búsqueda de oportunidades de financiación e inversión.

Un encuentro para la inversión

StartTech+ 2026 ha facilitado asimismo la participación de las empresas en algunos de los principales encuentros nacionales de inversión y emprendimiento, entre ellos Al-Andalus Innovation y Valencia Digital Summit, favoreciendo su conexión con potenciales inversores y otros agentes relevantes para su crecimiento.

Con StartTech+, el Instituto Aragonés de Fomento refuerza su compromiso con el impulso y la consolidación de nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador, proporcionando a las startups herramientas, conocimiento y conexiones que contribuyan a transformar soluciones tecnológicas en proyectos empresariales sostenibles y competitivos

Aragón EDIH es una iniciativa orientada a impulsar la transformación digital de las empresas y reconocida y cofinanciada por la Unión Europea desde 2023. Está integrada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Universidad de Zaragoza, CEOE Aragón, CEPYME Aragón, TECNARA y las Cámaras de Comercio de Aragón.

En este ecosistema de colaboración, el Instituto Aragonés de Fomento desempeña un papel centrado en la conexión con el tejido empresarial y en la articulación de la colaboración entre los diferentes agentes, contribuyendo al crecimiento de las empresas, la mejora de su competitividad y el acceso a oportunidades de financiación e inversión.

En este marco, StartTech+ constituye una de las iniciativas impulsadas por el IAF para apoyar el desarrollo y crecimiento de las empresas emergentes aragonesas de base tecnológica, poniendo a su disposición acompañamiento especializado y facilitando su conexión con el ecosistema regional y nacional de innovación, emprendimiento e inversión.