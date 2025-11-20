El universo aragonés en torno al hidrógeno: de una 'hidrolinera' a la producción de combustibles sintéticos renovables

Mucho se ha hablado en los últimos meses de la transformación que está viviendo Aragón en relación con la atracción de inversiones tecnológicas, por ejemplo, en centros de datos. Pero lo cierto es que la región también está apostando por otro sector que se antoja clave de cara al futuro, como es el de la energía limpia y, más concretamente, por el hidrógeno.

En los últimos tiempos, el territorio aragonés ha vuelto a dar muestras de su empuje en este sentido.

En primer lugar, conviene destacar la labor de la Fundación Hidrógeno Aragón (FHA). Esta entidad visitó hace unos días la estación de servicio El Cisne, del Grupo Zoilo Ríos, en Zaragoza para conocer sendos proyectos relacionados con la recarga de vehículos eléctricos y de hidrógeno.

Se trata de la primera actividad que se organiza desde la FHA en las instalaciones de un patrono pionero en promover soluciones de movilidad sostenible basadas en hidrógeno verde, electricidad y combustibles renovables y que lidera proyectos relevantes en materia de descarbonización.

La directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños, acompañó a la delegación y avanzó que este tipo de visitas por parte de la FHA se repetirá periódicamente para fomentar la colaboración entre patronos y aumentar la difusión de proyectos punteros que se están desarrollando en la comunidad.

Por un lado, el grupo de empresarios pudo conocer ECOASIS, un proyecto clave para consolidar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, desarrollado por CIRCUTOR y el Grupo Zoilo Ríos con la colaboración de CIRCE.

Consiste en una solución disruptiva que integra generación energética renovable, almacenamiento e hidrógeno verde para llevar a cabo la recarga ultra rápida de vehículos eléctricos. Su combinación de equipos ofrece una alternativa autosuficiente y ecológica a las actuales estaciones de servicio y plantea una nueva opción que puede ser decisiva para consolidar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en ubicaciones alejadas de las redes eléctricas tradicionales.

Investigadores del proyecto +C2Fue-LS.

En segundo lugar, el director general del Grupo Zoilo Ríos, Zoilo Ríos, explicó los detalles de la hidrolinera que abastece a la primera línea regular de autobuses gestionada por ALSA-Agreda de hidrógeno renovable de Aragón, que conecta la ciudad de Zaragoza con su aeropuerto.

Esta hidrolinera es una instalación innovadora en España que puede abastecer a vehículos de pila de combustible con hidrógeno renovable, contribuyendo a la descarbonización del transporte y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Gracias a la colaboración de todas estas entidades, se evitarán anualmente unas 135 toneladas de CO2 por la sustitución del combustible de origen mineral.

En esta hidrolinera también se lleva a cabo un proyecto piloto, en colaboración con Carreras Grupo Logístico, EVARM y Repsol, con camiones híbridos impulsados por hidrógeno y diésel renovable para demostrar su viabilidad en la distribución de larga distancia sin emitir CO2.

El objetivo es testar en condiciones reales, primero en recorridos cortos y, posteriormente, en otros largos a Barcelona y Madrid, la operatividad de una cabeza tractora híbrida que Carreras emplea para sus tareas habituales de distribución urbana y conexiones entre centros logísticos. Las recargas del camión se completan en menos de 15 minutos, lo que facilita su integración en operaciones regulares.

Este universo en torno al hidrógeno en Aragón también tiene su proyección internacional. Y es que el pasado mes de octubre arrancó el proyecto europeo +C2Fue-LS, que tiene como objetivo contribuir a la producción de combustibles sintéticos renovables para transporte marítimo y aviación, entre otros sectores, a una temperatura inferior a 100 grados centígrados, es decir, a través de procesos altamente eficientes en términos de ahorro energético y aprovechando los recursos al máximo.

El proyecto europeo

La iniciativa, que durará cuatro años, cuenta con la participación de siete socios, entre ellos la ya mencionada FHA como coordinador y el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza. Del presupuesto total, que asciende a cuatro millones de euros, las entidades aragonesas gestionarán algo más de 1,8 millones.

+C2Fue-LS representa una tecnología innovadora en la conversión de CO2 en alcoholes y otros compuestos clave como carburantes y productos químicos de valor añadido. Para lograr su finalidad, el proyecto diseñará materiales avanzados y validará nuevos conceptos de reactores que permitirán (gracias al hidrógeno) transformar a la temperatura más baja posible emisiones como el CO2 en combustibles limpios y químicos, claves en industria para distintas aplicaciones y con una mejora global de la eficacia energética de entre un 10% y un 15%. Gracias al empleo de una combinación de tecnologías de plasma –pionero en catálisis a temperatura ambiente-, enzimas y redes orgánicas de iones metálicos, +C2Fue-LS reducirá significativamente las barreras energéticas y aumentará la eficiencia del proceso.

Se prevé que los resultados del proyecto tengan impacto en varios sectores como el transporte marítimo y aéreo, la movilidad, el sector energético, la industria química o la farmacéutica, entre otros, "ya que el nuevo concepto de reactor que se desarrollará se podrá personalizar en función del producto que se quiera obtener", explica Vanesa Gil, investigadora de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) en la FHA y líder del proyecto.

Utilizando el hidrógeno como materia prima, a partir de electricidad renovable este reactor tecnológico disruptivo modular podrá producir selectivamente y en condiciones suaves (menos de 100 grados) aldehídos y alcoholes ligeros para pilas de combustible, con uso directo en el transporte marítimo, y otros componentes esenciales para la industria química, además de alcoholes listos para ser usados en la producción de combustibles para aviación.

El investigador principal por parte del CSIC es Jonas Gurauskis, investigador ARAID en el INMA-CSIC-Unizar, quien lidera el diseño avanzado y la fabricación de materiales como soportes catalíticos con tecnología aditiva (3D). Además, Elena Gálvez, profesora de investigación del CSIC en el INMA-CSIC-Unizar, lidera el diseño y caracterización de catalizadores avanzados para su aplicación en procesos catalíticos basados en plasma frío con el fin de reciclar CO2 y transformarlo junto con H2 en moléculas de interés como precursores de combustibles y otros productos químicos.

El resto de los socios participantes son BC Materials (País Vasco), CNRS (Francia), la Universidad de Amberes (Bélgica), la Universidad de Múnich (Alemania) y Aliénor (Bélgica). Este proyecto ha recibido financiación del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa.