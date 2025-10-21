El semillero que nutre de ingenieros el Mundial de MotoGP está en Aragón: así es MotoStudent

Los datos hablan por sí mismos. Más de 13.000 asistentes durante cinco días, 1.200 estudiantes y más de 20 países representados de cuatro continentes. La cifra de participación ha crecido un 50% con respecto a la última edición y el número de equipos participantes se ha multiplicado por cuatro con respecto a la primera.

Estamos hablando de la octava edición de MotoStudent, que una vez más se ha celebrado en MotorLand Aragón, convertido ya en uno de los semilleros de talento tecnológico relacionado con el motor más tenidos en cuenta en todo el mundo.

"En un futuro inmediato, los ingenieros de los grandes equipos que participan en MotoGP o el Mundial de SuperBikes habrán competido en MotoStudent. Eso es un orgullo", afirma el presidente de MotorLand Aragón, Manuel Blasco.

Para la vicepresidenta del ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, "tenemos que seguir apostando por un modelo de éxito aragonés, donde se proyecta el talento, la tecnología y la innovación; es un gran semillero de talento, donde las empresas tienen la posibilidad de ojear y de incorporar a su equipo a los mejores y en una ciudad como Alcañiz, con ese potencial en torno al motor, se completa un círculo virtuoso, desde acoger las grandes pruebas de motos a promover esta cantera de talento."

Pero, ¿qué es MotoStudent? Estudiantes de todo el mundo llegan a Alcañiz para culminar un desafío en el que han trabajado durante más de un año y medio: diseñar, desarrollar y construir una motocicleta, eléctrica o de combustión sostenible, con la que competir durante un domingo de carreras.

Durante los cinco días del evento, los equipos demuestran todo su talento, creatividad y capacidad técnica en una competición única que combina formación práctica, innovación y espíritu competitivo.

Organizada por la Fundación Moto Engineering Foundation (MEF) y TechnoPark MotorLand, esta edición marca un antes y un después en la historia de MotoStudent. La tradicional categoría Petrol ha evolucionado a eFuel con motor KTM, incorporando combustible 100% renovable y sostenible, lo que, junto con la categoría Electric con Circe como Partner Tecnológico, convierten a MotoStudent en la única competición universitaria del mundo 100% sostenible.

La vicepresidenta Mar Vaquero entrega uno de los premios.

MotoStudent ha vuelto a reunir a equipos de cuatro continentes, llegados desde Brasil, Canadá, Ecuador, India y Estados Unidos, entre muchos otros países, creando un auténtico ecosistema internacional de colaboración, aprendizaje y pasión por el motor.

Este año, además, se ha invitado a nuevos equipos de Francia, Austria e Inglaterra a vivir la experiencia en primera persona, con vistas a participar en futuras ediciones. También se han habilitado pases profesionales para empresas colaboradoras de los equipos, permitiendo que sigan de cerca el trabajo de los universitarios, desde los boxes hasta la pista.

Para Daniel Urquizu, director de TechnoPark, "es un gran premio de la tecnología, con la innovación, el talento y la sostenibilidad al poder".

Los equipos de Quartodilitro Unipo y Polimi Motorcycle Factory, ambos italianos, han resultado ganadores al mejor proyecto en las categorías de eFuel y Electric de esta octava edición de MotoStudent. Asimismo, THM MotorSport Friedberg (Alemania) y Unibo MotoSport (Italia) han recibido los galardones de mejor diseño en ambas categorías y Stretto In Carena Unime (Italia) y Uma Racing Team (España) los de mejor innovación.

Foto de familia de todos los participantes en la presente edición de esta competición.

Además, Polimi Motorcycle Factory también ha recibido el premio a la Excelencia. Una entrega de premios en la que han participado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero y el presidente de MotorLand Aragón, Manuel Blasco.

Para la vicepresidenta, MotoStudent "ha contribuido a hacer de Alcañiz una referencia mundial para muchos estudiantes que conocen Aragón a través de un evento cada vez más multitudinario".

"Es la legislatura de la tecnología"

Vaquero ha destacado asimismo el trabajo de miles de estudiantes "que en todo el mundo trabajan durante año y medio para participar con ilusión y llegar a Alcañiz a demostrar que son capaces de realizar prototipos de primer nivel".

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, ha mostrado su satisfacción por el buen trabajo desarrollado por la organización "que ha conseguido pasar de 23 equipos en la primera edición a los casi 80 actuales. En Alcañiz hay estudiantes de cuatro de los cinco continentes y eso hace que la imagen de Aragón sea cada vez más cercana a la tecnología y la innovación".

Por su parte, el presidente de MotorLand, Manuel Blasco ha incidido en que "hoy en Alcañiz están los ingenieros de MotoGP en el futuro. Seguro que en el futuro inmediato los grandes profesionales habrán triunfado aquí". Blasco ha subrayado asimismo la apuesta por la sostenibilidad "no solo con la moto eléctrica sino también con el fomento de carburantes ecológicos y no contaminantes. Aquí en MotoStudent se juntan competición e investigación".

También conviene destacar que durante la semana, alrededor de medio millar de escolares han pasado por MotorLand para conocer de primera mano esta competición. "Queremos que sean ingenieros y esta es la mejor manera de que en un futuro se decanten por carreras STEM", indica Urbizu.

Por último, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, es consciente de que "Technopark vertebra y cohesiona territorio" y confirma que "esta es la legislatura de la tecnología".