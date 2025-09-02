Jorge Azcón, presidente de Aragón: "La inversión en centros de datos debería considerarse como un proyecto de país"

Mientras el ministro Óscar López mostraba con su ausencia en el principal congreso de la patronal Ametic su desdén por el sector tecnológico, otros políticos abrazan la promesa digital como bandera de su política. Es el caso de Jorge Azcón, presidente de Aragón, quien sí se ha tomado la molestia de acudir a la cita en Santander para exponer cómo su región quiere convertir su potencial en centros de datos en el germen de un ecosistema empresarial de nuevo cuño.

En su intervención, Azcón ha destacado que "Aragón ha superado ya a Dublín y París, codeándose con Londres y Frankfurt, que son los reyes de los centros de datos. Ofrecemos procesos administrativos ágiles, territorio, recursos humanos... Pero lo que me gustaría es que lo que está pasando aquí se entienda en su magnitud, su capacidad para transformar nuestra economía por completo".

El presidente ha reivindicado los 44.300 millones de euros asociados a grandes inversiones de empresas tecnológicas, a saber 15.700 millones procedentes de AWS, otros 10.000 de Microsoft o los aproximadamente 11.000 de Blackstone. Jorge Azcón ha adelantado, además, que "dentro de unos pocos días serán unos cuantos millones más".

"Estamos convencidos de que las infraestructuras de datos van a incrementar en varios puntos el PIB de nuestra región. Debe ser un proyecto de país y debemos aprovechar esta oportunidad para generar un ecosistema innovador alrededor, crear una filosofía empresarial", añadía el presidente.

Jorge Azcón no elude los retos en torno a la financiación de ese ecosistema paralelo a los centros de datos, al igual que afronta de cara los desafíos en disponibilidad energética para alimentar estas infraestructuras ("Necesitamos invertir en redes de energía, será extraordinariamente rentable") o del consumo de agua ("que es elevada, pero menos de lo que usa el regadío actualmente").

En última instancia, el presidente autonómico defiende que materializar esta oportunidad o no dependerá de la voluntad política: "Depende de que queramos que los centros de datos vengan a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma. Hay muchas condiciones, pero una por encima de todas: tiempo. Estas empresas quieren empezar a construir mañana, por eso debemos ofrecerles seguridad y certeza".