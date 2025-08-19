Teruel (y la innovación) sí existe: el verano en el que consolida su aeropuerto como laboratorio

El aeropuerto de Teruel es un caso curioso dentro del sistema aeroportuario español. Su gestión es pública, pero está fuera de la red de AENA. Son el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento turolense los encargados de pilotarlo.

Y, desde el primer momento, y ahí reside su carácter único, estos gestores han tenido claro que esta base no tenía que ser un aeropuerto al uso. Sus principales usos han sido los correspondientes al mantenimiento de aviones y los servicios logísticos.

En los últimos tiempos, además, este aeropuerto ha sabido posicionarse también en el ámbito de la innovación, la tecnología y la investigación.

Todo lo anterior convierte a la base aeroportuaria turolense en un caso único que este verano ha confirmado esa consolidación con una serie de buenas noticias que no hacen sino incrementar su potencial.

En primer lugar, su apuesta por seguir creciendo le ha llevado a publicar hace unas semanas en la Plataforma de Contratación del Sector Público la redacción del proyecto y posterior construcción de una nave de 1.500 metros cuadrados que estará destinada a ser un laboratorio tecnológico del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

La actividad principal de esta nave será el desarrollo de un laboratorio destinado a la investigación e innovación de tecnología aeroespacial, principalmente en la actividad de descarbonización del transporte aéreo y neutralidad climática de este sector.

Para el desarrollo de esta actividad, el Gobierno de Aragón acordó aprobar en abril de 2025 un protocolo de colaboración entre el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, con el objetivo de crear un laboratorio de investigación e innovación en las instalaciones del Aeropuerto de Teruel autorizando la celebración de dicho protocolo que no supone aportación alguna por parte de las entidades firmantes.

El objeto del citado protocolo es actuar con el objetivo común (ITA y Consorcio) de impulsar el desarrollo de una serie de infraestructuras tecnológicas de ensayo y experimentación diferenciales y singulares y que se ubiquen en el aeropuerto de Teruel, así como participar en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tanto regionales como nacionales e internacionales relacionados con las tecnologías aeroespaciales.

Para ello, se va a construir una nave de 1.500 metros cuadrados, ubicada en la zona industrial del aeropuerto de Teruel, donde se dispondrá de zona de talleres, laboratorios y oficinas, lo que permitirá el desarrollo de instalaciones tecnológicas de ensayo y experimentación singulares para aplicaciones aeroespaciales.

El presupuesto de licitación asciende a 1,8 millones de euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 2 de septiembre.

Pero hay más. Además de este tipo de proyectos que potencian al aeropuerto de Teruel como referente como laboratorio tecnológico, esta infraestructura sigue ampliando instalaciones para ser más productivo y eficiente.

Ampliación de la terminal y hangar aeroespacial

Hablamos en este caso de la ampliación de la terminal o del hangar para pruebas estratosféricas.

En el primer caso, hace unos días se iniciaron las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros y cuyo plazo de ejecución es de 12 meses, con lo que la nueva terminal ampliada podría entrar en servicio a partir del verano de 2026.

Se trata del inicio de una obra necesaria para optimizar el funcionamiento del edificio, que duplicará el espacio disponible, destinado a oficinas y actualizando las instalaciones existentes, como es una sala de gran capacidad en la que puedan desarrollarse conferencias, ruedas de prensa, actividades docentes y divulgativas.

Lo que ahora comienzan son las obras para dotar de un añadido constructivo al edificio de servicios generales actual, del que resultará una edificación en forma de 'L' que constará de dos plantas: en la planta baja se habilitará una zona preparada para la instalación de un servicio de restauración con una zona amplia de comedor y en la superior se ubicarán nuevas oficinas y una sala de reuniones.

"De lo que se trata –ha apuntado el presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López- es de armonizar los servicios del aeropuerto de Teruel, el aeropuerto industrial más importante de Europa, con su crecimiento, de tal forma que siga siendo un referente internacional en su especialidad y siga ganando en competitividad y prestación de servicios, algo que, estamos convencidos, va a seguir sucediendo por el interés que está despertando entre compañías de todo el mundo que han puesto el ojo en Teruel".

Respecto al resto de las obras en ejecución, el director general del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, destaca "la obra del hangar y nave de producción de dirigibles estratosféricas, que lleva cinco meses de ejecución y en la que se han certificado más de cinco millones de euros, que ha finalizado la fase de movimiento de tierras, con más de 800.000 metros cúbicos, y está inmersa en la realización de las cimentaciones y el inicio de ejecución de la estructura".

Respecto a la obra de pavimentación de la nueva Campa fase V, se están pavimentando las calles de estacionamiento de aeronaves, se encuentra al 70 % de ejecución y tiene prevista su finalización para finales de año, con un presupuesto de 12 millones de euros, comienza la obra de ampliación de la terminal y está en concurso el proyecto y obra de construcción del laboratorio aeroespacial de I+D".