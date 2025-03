The Wave, el congreso 'tech' que convierte a Aragón en "una realidad" al quintuplicar su impacto y atraer más inversión

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participa en la jornada inaugural del congreso tecnológico "The Wave".

Ha sido una especie de salto al vacío. Y no es fácil hoy en día que una administración pública decida saltar al vacío sin saber si hay red o no. Pero eso es lo que decidió hacer Aragón en el momento en el que comenzó a planificar la segunda edición de The Wave, su congreso tecnológico de referencia regional.