Andalucía, tecnología y sostenibilidad: ahorro de agua para el campo y burocracia eficiente en residuos

Andalucía, una de las regiones más agrícolas del país, afronta retos importantes en materia de sostenibilidad. Uno de los más acuciantes, es la gestión hídrica. Ahorrar en consumo de agua es capital en un momento en el que la escasez puede condicionarlo todo. Otro de los desafíos es la gestión de residuos y de suelos contaminados.

Para ambas situaciones, la Junta andaluza está descubriendo que la tecnología es uno de los mejores aliados, tal y como demuestran dos iniciativas concretas relacionadas con esos ámbitos.

Así, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación financia un proyecto de investigación que ha desarrollado 'AquaCrop-IoT', una plataforma que el agricultor puede consultar en cualquier dispositivo móvil para saber cuánta agua necesita su cultivo a diario, según la evolución de la cosecha.

Para ello, combina imágenes sobre el terreno de la plantación, datos meteorológicos y modelos matemáticos para ajustar las necesidades hídricas en tiempo real. Probada en una finca de trigo en la campiña cordobesa, la herramienta redujo en torno a un 32% el volumen de agua recomendado, sin afectar al rendimiento.

Esta solución tecnológica ha sido diseñada por un equipo de investigación del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba y del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC). El trabajo, llamado, 'AquaCrop-IoT: A smart irrigation platform integrating real-time images and weather forecasting', publicado en la revista Computers and Electronics in Agriculture, se basa en el concepto de gemelo digital, una réplica virtual que reproduce el estado real de la parcela y, en función de ello, ayuda a tomar decisiones de riego más eficientes.

Es decir, funciona como una copia digital que muestra al agricultor cómo evoluciona el cultivo, cuánta agua consume y qué efectos tendría regar más o menos en los próximos días.

El punto de partida es 'AquaCrop', un modelo de simulación desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para estimar cómo responden los cultivos al agua disponible. Se trata de una referencia internacional para planificar estrategias de riego, pero no está pensada para reaccionar en tiempo real a lo que ocurre en el campo.

AquaCrop-IoT automatiza y amplía ese modelo, integrándolo con sensores y cámaras para ajustar los cálculos cada día según la evolución del cultivo. "AquaCrop es una simplificación, no reproduce todos los procesos reales, como plagas o enfermedades. Gracias a nuestra conexión con sensores, la realidad del cultivo corrige el modelo", explica la investigadora del IAS-CSIC Margarita García-Vila, una de las autoras del estudio.

En la práctica, una cámara convencional toma una imagen diaria del terreno y calcula automáticamente la cubierta vegetal -la superficie de suelo que queda bajo las hojas del cultivo-, indicador del crecimiento y la transpiración de las plantas. Si el dispositivo detecta que el desarrollo se ha ralentizado, por estrés, plagas o déficit nutricional, la plataforma corrige el modelo y ajusta sus recomendaciones para evitar riesgos innecesarios.

Además, los expertos integraron una estación meteorológica equipada con doce sensores que miden parámetros como la radiación solar, temperatura, humedad, precipitación, velocidad y dirección del viento. Todos esos datos, junto con históricos y pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alimentan el modelo 'AquaCrop' y dan forma al gemelo digital de la parcela, que genera recomendaciones ajustadas a las condiciones reales.

Para evitar problemas de conectividad, la herramienta emplea edge computing, una tecnología que procesa los datos directamente en la finca, sin depender de conexión continua a internet. De ahí vuelca toda la información en una aplicación web intuitiva, accesible desde cualquier dispositivo con navegador para visualizar imágenes, gráficos y previsiones personalizadas.

El sistema está abierto a incorporar nuevas fuentes de datos, como sensores de humedad o imágenes obtenidas por drones. Incluso trabajan ya para integrar la herramienta con aplicaciones móviles, de forma que el agricultor tome una foto desde su teléfono, sin necesidad de instalar cámaras en la finca y automáticamente calibrarlo con el crecimiento del cultivo en ese momento. En definitiva, recopilar toda la información posible.

Con respecto a la iniciativa sobre la gestión de residuos y suelos contaminados, otra consejería, en este caso la de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha anunciado una inversión superior a 5,7 millones de euros destinada a reforzar la transformación digital de la gestión de residuos y de los suelos contaminados en Andalucía.

Software de gestión de suelos contaminados.

Esta actuación, cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá avanzar en la modernización de los sistemas públicos de información ambiental y mejorar los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad en este ámbito.

La inversión se articula a través de la adjudicación de cuatro contratos estratégicos impulsados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular. Según ha indicado la consejera Catalina García, estas actuaciones "han supuesto un paso relevante en la actualización tecnológica de la gestión ambiental, incorporando herramientas digitales que mejoran la eficiencia administrativa y la calidad de la información disponible".

Los contratos adjudicados, mediante procedimiento abierto, forman parte del proyecto global de servicios para la transformación digital de la gestión de residuos y suelos contaminados y se centran, de manera conjunta, en el desarrollo y adaptación de los sistemas de información existentes, el análisis avanzado de datos ambientales, la implantación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del Suelo (SGICA) y el apoyo técnico para la coordinación, seguimiento y control de calidad de los proyectos. Catalina García ha señalado que "este enfoque integrado ha permitido abordar la digitalización desde una perspectiva global, asegurando la coherencia entre las distintas herramientas y plataformas".

Las actuaciones incluyen mejoras en la interoperabilidad de los sistemas, facilitando el intercambio de información entre plataformas y administraciones, así como el refuerzo de las capacidades de análisis de datos aplicados a la gestión de residuos. La consejera ha afirmado que "se ha trabajado para disponer de sistemas más conectados y fiables, que permitan un mejor seguimiento de los flujos de residuos y una gestión más precisa y transparente".

Uno de los ejes principales del proyecto es la implantación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del Suelo (SGICA), que permitirá disponer de una herramienta específica para el control y seguimiento de los suelos contaminados en Andalucía. Según ha explicado Catalina García, "este sistema ha venido a reforzar la planificación y la toma de decisiones en un ámbito especialmente sensible desde el punto de vista ambiental".

Estas actuaciones permitirán, además, facilitar el cumplimiento normativo por parte de los operadores y reducir la carga administrativa asociada a los procedimientos de gestión de residuos, al contar con sistemas más ágiles y mejor integrados. Catalina García ha indicado que "la digitalización ha contribuido a simplificar trámites y a mejorar la relación entre la Administración, el sector y la ciudadanía".