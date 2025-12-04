La nueva vida de los Puntos Vuela de Andalucía: 700 hubs digitales en pueblos y dos millones de usuarios

A comienzos de siglo, los centros Guadalinfo se convirtieron en la herramienta de la Junta de Andalucía para empezar a luchar contra algo que ya se advertía: la brecha digital. A pesar de que el despegue tecnológico se estaba cocinando a fuego lento, la administración autonómica ya advirtió que no era lo mismo afrontarla en grandes capitales que en pequeños municipios.

De ahí que los centros Guadalinfo empezaran a convertirse en centros de formación digital en los pueblos.

Más de 20 años después, estos centros no solo han cambiado su nombre sino que también han evolucionado a algo más completo. Los ahora llamados Puntos Vuela se han convertido en hubs digitales, en pequeños ecosistemas municipales que favorecen ya no solo la formación sino el intercambio de conocimiento y la conexión entre las nuevas ideas y las empresas clásicas.

La Junta de Andalucía saca pecho y dice que esta red es actualmente "la mayor infraestructura pública de inclusión digital de España y la red más extensa de centros de competencias digitales de Europa".

Desde su creación, la red de Puntos Vuela se ha consolidado como la infraestructura pública clave de Andalucía para garantizar el acceso equitativo a la tecnología, el fortalecimiento de la cohesión territorial y el fomento de la capacitación digital de la ciudadanía.

Los centros actúan como puerta de entrada a la administración electrónica, espacios de innovación abierta y plataforma de impulso al talento joven, la empleabilidad y el emprendimiento en zonas rurales y urbanas.

Su modernización ha permitido situar a Andalucía como referente europeo en digitalización inclusiva, alineada con los objetivos de conectividad, capacitación e innovación definidos en las estrategias nacional y comunitaria, para impulsar la revolución digital de los pueblos desde 2021.

Hace unos días, el Consejo Rector del Consorcio Puntos Vuela abordó las líneas estratégicas para el periodo 2026-2030 y el balance de la estrategia 2021-2025. Este último cuatrienio se ha saldado con 49,4 millones de euros de inversión que han permitido completar la mencionada reconversión de los antiguos centros Guadalinfo.

Como resultado del trabajo desarrollado en los últimos cinco años, un total de 729 centros operan ya como espacios digitales de vanguardia, con una comunidad de 2,15 millones de usuarios registrados, lo que supone un incremento del 44,31%.

Solo entre enero y octubre de este año, 222.692 personas han utilizado sus servicios, y han participado en alguna de las 102.404 actividades realizadas, cifra que representa un aumento del 65,4% respecto a 2020. Además, en 2024 se realizaron 6.940 actividades con enfoque de género.

En la reunión del Consejo Rector, que está presidido por el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, se incidió en que estas cifras demuestran que la ciudadanía encuentra en los Puntos Vuela un lugar útil, accesible y cercano para formarse, innovar y conectar con nuevas oportunidades laborales y empresariales.

Teletrabajo, alta conectividad y 'coworking'

Los Puntos Vuela dotan a pueblos y barrios de espacios de alta conectividad, zonas de teletrabajo y coworking, áreas para experimentar con tecnologías emergentes como robótica, impresión 3D, realidad virtual o drones, puntos individualizados de acceso a la administración electrónica y equipamiento multimedia avanzado, que incluyen pizarras digitales interactivas, portátiles, tabletas, smartphones, tabletas digitalizadoras y herramientas de creación de contenido.

La transformación ha incluido también un cambio metodológico profundo. Así, desde el comienzo de este año hasta el pasado mes de octubre, la red ha desarrollado 1.105 actividades de formación, sensibilización y uso práctico de la inteligencia artificial, que han congregado a 4.438 personas. Estas acciones anticipan uno de los ejes centrales del nuevo ciclo estratégico 2026-2030, cuyo objetivo será democratizar el uso de la IA para más de dos millones de andaluces, poniéndola al servicio del empleo, el emprendimiento y la vida cotidiana.

Paralelamente, 7.227 jóvenes de 13 a 25 años han participado en actividades STEM -robótica, programación y tecnologías emergentes-, sin necesidad de salir de sus pueblos o barrios. Los Puntos Vuela ya transformados duplican la actividad STEM respecto a aquellos que aún se encuentran en proceso de renovación.

Asimismo, en los diez primeros meses de 2025 se han llevado a cabo 7.547 actividades en ámbitos clave como ciberseguridad, inclusión financiera o innovación verde, con un total de 43.125 asistentes.

En materia de administración electrónica, los nuevos Puntos Vuela han duplicado la prestación de servicios, alcanzando 60.085 acompañamientos hasta octubre de 2025. También se ha registrado un uso más intensivo de los espacios colaborativos, con un incremento del 160% en actividades de coworking y un 87% más de acciones de networking, elementos esenciales para atraer nómadas digitales y dinamizar la actividad profesional en los municipios.