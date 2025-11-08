Así es la territorialización de los sectores digitales en Andalucía: nodos para crear talento y dinamizar la economía

El último se ha anunciado en Baeza, pero antes hubo ya otros. La Junta de Andalucía está desarrollando una estrategia que consiste en territorializar los sectores económicos, eligiendo uno por provincia o ciudad para que, a partir de la creación de ecosistemas, genere una diversificación económica que lleve aparejada, por ejemplo, una mejora en aspectos como la creación de talento. Son los nodos tecnológicos.

Baeza se une a la red regional de nodos tecnológicos ya desplegados en Andalucía, entre los que se encuentran el de Granada (inteligencia artificial), Vélez-Málaga ('agrotech'), Jerez (aeroespacial), Jaén (videojuegos), Cádiz (industria naval), Córdoba (logística militar), Linares (software automovilístico) y Huelva (industria verde 5.0). A estos se suman otros dos nodos en Utrera y Puente Genil. Junto con el de Linares y el de Jaén capital, el de Baeza es el tercer centro que la ADA pone en marcha en la provincia jiennense.

A estos centros con espacio físico se añade un nodo virtual, que extiende la formación a toda Andalucía, llegando a zonas rurales y municipios pequeños, conformando una red orientada a fortalecer el talento digital y la competitividad empresarial en toda la comunidad.

Un total de 151 actividades formativas se han convocado hasta ahora a través de estos nodos, a las que se han inscrito 3.979 personas. En ellas han participado 1.963 personas, de las que 1.271 han concluido con éxito su aprendizaje. De estos, 487 pertenecen al programa formativo para jóvenes y 691 a la formación de mejora de competencias ('upskilling') destinada a profesionales. Además, se han impulsado 53 proyectos de emprendimiento digital y 40 pymes han mejorado la competitividad de sus empresas a través del programa 'Centro de Alto Rendimiento Empresarial'.

La creación de los nodos tecnológicos se enmarca en la Estrategia Andaluza de Emprendimiento Digital y Transformación Digital de la Pyme 2030, aprobada en diciembre de 2024, así como en el Plan Plurianual de Actuación 2025-2030 de la Agencia Digital de Andalucía, que, entre sus objetivos, establece el impulso de la economía digital y la creación de empleo de calidad en todo el territorio andaluz.

Pero volvamos a Baeza. El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, ha firmado recientemente un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Baeza para la creación de uno de estos nodos tecnológicos en la localidad, que "supondrá un revulsivo para la creación de empleo y el crecimiento económico del municipio, al ofrecer recursos y formación a jóvenes, profesionales y emprendedores para desarrollar sus proyectos digitales".

"Queremos acompañar a nuestras empresas en su transformación tecnológica, fortalecer el ecosistema emprendedor y ofrecer a nuestros jóvenes las herramientas para liderar el futuro digital de Andalucía", ha explicado Paradela, que ha agradecido al alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera, su compromiso con este proyecto.

El acuerdo, suscrito en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Baeza, en el que participaron el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, el director de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, y el delegado territorial de la Consejería en la provincia, Javier Calvente, supone el punto de partida para la puesta en marcha de este centro de formación en competencias digitales e impulso al emprendimiento, que se ubicará en un edificio histórico del siglo XVII situado en el número 1 de la calle Alcalá.

Una vez acondicionado por el Ayuntamiento, para lo que éste contará con una subvención excepcional de 500.000 euros actualmente en tramitación, el espacio acogerá a los primeros emprendedores locales y servirá como punto de encuentro para la innovación y el talento digital.

"Baeza se erige hoy en protagonista de la transformación digital que estamos impulsando en Andalucía", ha subrayado el consejero, tras el acto de firma, en el que ha explicado que el nodo tecnológico de Baeza tendrá tres líneas principales de actuación.

Por un lado, se centrará en formar a "nuevos profesionales de la economía digital", ofreciendo formación práctica a jóvenes desempleados menores de 30 años en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial o el marketing digital para mejorar su empleabilidad.

Un segundo eje de actuación lo conforma el programa de apoyo a personas emprendedoras digitales, que impulsa proyectos innovadores mediante formación, tutorías personalizadas y espacios de 'coworking', mientras que la formación para pymes, con los programas 'CARE' y 'Upskilling', orientados a mejorar la competitividad empresarial y las competencias digitales de los trabajadores mediante itinerarios flexibles y prácticos, tanto presenciales como 'online', constituye la tercera línea de trabajo, ha abundado el consejero.

La ciudad jiennense se integra así en el proyecto de creación de una red de nodos tecnológicos en Andalucía, una iniciativa fruto de la colaboración de la Agencia Digital de Andalucía y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dotada con 30 millones de euros, para impulsar el emprendimiento y la economía digital en Andalucía durante los próximos cuatro años. Esta actuación cuenta con financiación procedente del Fondo Social Europeo en un 85%, canalizada por la EOI, y un 15% aportado por la Agencia Digital de Andalucía.