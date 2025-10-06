Intraemprendimiento en los ayuntamientos: el ejemplo de Jaén con un proyecto que conecta zonas verdes

Podría definirse el intraemprendimiento como la actitud proactiva de un trabajador a la hora de generar nuevas ideas de las que se pueda beneficiar la entidad a la que pertenece, evidentemente, sin que ésta se lo haya encargado.

Si esto ya pasa en las grandes empresas, ¿por qué no puede hacerse en las más pequeñas? Y más aún, ¿por qué no puede suceder en el seno de las administraciones públicas?

Cada vez va a ser más habitual que las instituciones fomenten este tipo de prácticas que premian el espíritu innovador de los trabajadores para alejarles del cliché con el que se les suele identificar.

De hecho, cuando en los foros se pone sobre la mesa el eterno debate sobre si tecnologías como la inteligencia artificial va a quitar el trabajo a empleados y funcionarios de empresas e instituciones, la mayoría de expertos mantienen un discurso que no deja lugar a dudas: la tecnología debe liberar a los trabajadores para que sean más creativos.

En este contexto es donde se enmarca el intraemprendimiento y, efectivamente, este fenómeno ya ha llegado también a los ayuntamientos. Un ejemplo reciente lo encontramos en Jaén.

Cabe esperar que el intraemprendimiento cale primero en ayuntamientos de capitales de provincia para avanzar posteriormente a ayuntamientos más pequeños. En el caso de Jaén, como en todos los que se desarrollan, quizá lo de menos sea la solución adoptada. Suele importar más el hecho de comprobar cómo los trabajadores públicos están demostrando que la administración puede encontrar soluciones dentro de casa sin tener que salir a buscar soluciones fuera, generalmente mucho más costosas.

Lo dicho, vayamos a ver ese ejemplo de intraemprendimiento jienense. 'Crear un vínculo más profundo entre la ciudadanía y su patrimonio natural'. Con este objetivo nace el proyecto 'Jaén Verde y Conectada: Geoparques Urbanos', "una iniciativa que transformará la manera en que los jiennenses interactúan y valoran sus parques y jardines", explica el concejal de Medio Ambiente y CEE -la empresa pública encargada de las zonas verdes de la ciudad-, José María Cano.

El edil informó sobre esta propuesta, en la que, a través de la creación de mapas interactivos, se podrán geolocalizar las especies botánicas presentes en los parques que gestiona el Centro Especial de Empleo.

El proyecto ha sido creado por el trabajador municipal del CEE y monitor del Aula de la Naturaleza, José Enrique Carrillo.

Consiste en un código QR que incluye una serie de mapas que permitirán a cualquier ciudadano, con solo un dispositivo móvil, realizar paseos autoguiados y educativos para identificar la flora, conocer sus características y curiosidades, "convirtiendo una visita simple en una enriquecedora experiencia de aprendizaje".

Entre sus principales objetivos, ha destacado el concejal, se encuentran la puesta en valor de la riqueza botánica de los parques urbanos de Jaén; fomentar la educación ambiental y el conocimiento de la flora local entre la ciudadanía; servir como un recurso docente para el profesorado de Jaén, facilitando la realización de actividades educativas en el entorno natural de la ciudad; promover el uso activo y consciente de los espacios verdes, "además de demostrar la capacidad innovadora y el compromiso de nuestro CEE 'Jardines y Naturaleza' con la comunidad y la sostenibilidad".

José María Cano ha aseverado que se trata de un proyecto "muy interesante y enriquecedor para todos y todas, sobre todo, para la ciudadanía, porque podrán tener un acceso fácil y gratuito a información botánica detallada y una mayor conexión con la naturaleza y concienciación ambiental".

Pero también estos beneficios repercuten en el propio CEE, "logrando un posicionamiento como entidad innovadora, mejorando la visibilidad de nuestro trabajo y fomento del sentido de pertenencia en nuestro equipo". Y también para la propia ciudad porque con este proyecto se mejora la oferta turística y educativa, se promociona un modelo de ciudad más verde e inteligente y se aumenta, en general, la calidad de vida de sus habitantes.

Para realizar este proyecto, desde el área de Educación Ambiental del CEE 'Jardines y Naturaleza', se ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de datos botánicos que servirá como la base fundamental para la creación de los mapas interactivos trabajando sobre un total de 10 parques y zonas verdes. En total, se ha catalogado una lista de 99 especies botánicas únicas que representa la diversidad de flora de cada espacio.

La gerente del CEE, María Ángeles Peinado, ha informado que en cada parque se instalarán carteles con el código QR donde se especificarán las especies que hay en cada uno de ellos. "Esperamos que la gente los utilice y disfrute de su contenido, que es muy interesante para conocer la rica flora que hay en nuestros parques". Además, ha anunciado que, además de recoger la información de los parques gestionados por el CEE, "el objetivo es ampliarlo al resto de zonas verdes de la ciudad".