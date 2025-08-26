La transversalidad de la compra pública de innovación en Andalucía: de la prevención de incendios al cribado de cáncer

La compra pública de innovación (CPI) ya no es un agente extraño en las principales administraciones regionales de nuestro país. Todo el mundo parece haber descubierto ya el poder de la disrupción cuando ésta viene de las mentes más creativas y más tecnológicas, las de las startups.

De ahí que destinar una cantidad determinada de dinero a buscar soluciones innovadoras en el mercado se esté convirtiendo en algo casi obligatorio para cualquier institución que se precie. Se trata de una fórmula de contratación dirigida a satisfacer en el sector público demandas de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado.

Las licitaciones clásicas estaban pensadas para servicios ya creados. La CPI es una especie de concurso para encontrar soluciones hasta ahora inexistentes a determinados problemas que se van detectando.

La Junta de Andalucía es una de esas administraciones que ha descubierto el poder de la compra de innovación. Y lo ha hecho con una apuesta a lo grande desde este verano.

La implantación de esta herramienta de fomento de la innovación empresarial es promovida por la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Compra Pública de Innovación (CICPI), constituida oficialmente el pasado julio y que continúa con la actividad que venía desarrollando hasta ese momento el Comité Director de CPI.

En este sentido, se ha hecho público que la región andaluza ya aspira al desarrollo de hasta 83 proyectos de CPI. La importancia de esta fórmula se observa ya no solo en esa notable cantidad de proyectos sino en el hecho de que hay hasta ocho consejerías implicadas, con incidencia en áreas de la salud, el medio ambiente, la agroindustria, la movilidad, la construcción o la educación.

Cómo no, la Junta ha ofrecido algunos ejemplos que contestan a la gran pregunta: ¿para qué? Así, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación agrupa un total de 13 proyectos, que se encuentran en la fase de consulta preliminar al mercado.

Entre ellos está la puesta en marcha de la iniciativa 'Space Innova Andalucía', dotada con 20,2 millones de euros del Programa Andalucía Feder 2021-2027, que tiene como objetivo identificar soluciones pseudosatelitales para la monitorización estratégica de Andalucía mejorando las capacidades de observación de la Tierra a muy alta resolución para su aplicación en otros ámbitos de actividad como el despliegue de las emergencias, la planificación de los procesos de prevención y extinción de incendios forestales o las actuaciones de gestión medioambiental.

Por otra parte, también se encuentra inmersa en el desarrollo de la iniciativa de CPI eCitySevilla, con una asignación de casi 20 millones de euros del Programa Andalucía Feder 2021-2027 y que se subdivide a su vez en 12 actuaciones diferentes. Con ella se plantea la implementación en el Sevilla TechPark de medidas enfocadas a hacer del parque un recinto descarbonizado, sostenible y autosuficiente energéticamente.

Por su parte, en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destacan cuatro proyectos enfocados a temas variados como el desarrollo de metodologías analíticas innovadoras de ámbito agroalimentario con la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la optimización energética o la economía circular para la depuración de aguas.

De otro lado, la Consejería de Salud y Consumo tiene en cartera 47 proyectos relacionados con soluciones de inteligencia artificial basadas en big data para el cribado de cáncer, equipos de intervención ligeros para emergencias sanitarias o el análisis de susceptibilidad y resistencia microbiana a los antibióticos.

Igualmente, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente trabaja en dos iniciativas sobre el análisis integrado de datos espaciales para buscar soluciones innovadoras en el territorio.

También está implicado el departamento de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, con dos procesos de CPI sobre transporte público impulsado por electricidad inducida y vivienda protegida de consumo energético casi nulo.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos busca, por su parte, nuevas tecnologías para mejorar la actualización de la cartografía; y la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa lleva a cabo un proyecto sobre gestión inteligente de las emergencias en Andalucía.

Por último, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trabaja en un sistema predictivo inteligente para la creación de itinerarios educativos personalizados al alumnado.