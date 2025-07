La administración digital de los 1.000 millones de euros: Andalucía y su unificación de 'software' para sus servicios

El gran reto de la administración digital no es el que se le presupone. Es decir, no se trata de digitalizar por digitalizar. De lo que se trata es de que todo funcione como una maquinaria bien engrasada en la que no haya disonancias entre diferentes software, en la que los funcionarios sepan lo que hacen, en la que exista una potente red de ciberseguridad y en la que los datos estén almacenados correcta y eficientemente.

En este sentido, una de las administraciones que más en serio se está tomando este tema es la Junta de Andalucía. "En Andalucía damos un paso más allá de la tradicional transformación digital, que solo se limitaba a digitalizar las normas y trámites administrativos existentes, porque estamos redefiniendo la administración al convertir a nuestra comunidad en la primera en la que la administración digital se crea de manera nativa, es decir, desde su concepción misma en el ámbito digital y adaptándonos a una generación de jóvenes de ahora que son nativos digitales", explicaba el pasado mes de abril el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. 50 millones que sitúan a Andalucía en la élite de la innovación social y la transferencia tecnológica Dijo estas palabras a cuenta de la presentación de tres planes estratégicos de una tacada -el conocido como Triplan-. Contra lo que suele ser habitual en la mayoría de administraciones, se busca crear desde cero un entramado público totalmente digital y eso incluye pensar en digital desde el minuto uno del desarrollo de un proceso interno o de un servicio público. Y este Triplan incluye un Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial, la Estrategia de Administración Digital Centrada en las Personas y la Estrategia para una Administración Pública Innovadora. No va a escatimar esfuerzos la Junta en relación al despliegue de sus estrategias. De hecho, hace unos días el propio consejero habló de una inversión de nada menos que de 1.000 millones de euros aproximadamente para todo lo relacionado con el software. Sanz, en primer lugar, anunció la licitación de un acuerdo marco por 35 millones de euros para la contratación de servicios para el aseguramiento y control de la calidad del software en las distintas áreas de la Junta de Andalucía en los próximos dos años (prorrogables otros dos). El 'kit' andaluz que facilita a los ayuntamientos su salto digital: permite crear hasta 450 procedimientos sin coste Los servicios que deben ser ofrecidos por las empresas adjudicatarias dentro de este acuerdo marco son los correspondientes al catálogo de servicios estándar recogidos en el Modelo de Calidad de Software aprobado en la Agencia Digital de Andalucía (ADA) el pasado 21 de octubre. Antonio Sanz ha destacado que este acuerdo marco "racionalizará la contratación de la ADA en relación con los servicios de aseguramiento y control de la calidad del software", al tiempo que "permite mejorar la calidad de los servicios digitales que ofrecemos a la ciudadanía y empresas". Esta iniciativa se une al reciente acuerdo marco por 930 millones de euros para la contratación de servicios de desarrollo y evolución de los sistemas de información en las distintas áreas de la Junta de Andalucía, un acuerdo que convierte a la Junta en la administración española que más fondos destina al desarrollo de software. Desde su creación en 2021, la Agencia Digital de Andalucía trabaja para integrar y racionalizar los servicios TIC de la Junta, buscando una mayor eficiencia, sostenibilidad y calidad en la prestación de servicios digitales. Este acuerdo marco responde a la necesidad de unificar y consolidar la prestación de servicios de calidad del software, sobre la base de un único plan general de calidad del software, idénticas políticas y un único catálogo de servicios estándar a ofrecer por todas las Oficinas de Calidad del Software. "La Administración de la Junta de Andalucía es conocedora de los beneficios que conlleva la implantación de un sistema de racionalización técnica de la contratación, tales como la uniformidad, la simplificación de los procedimientos, o un mejor aprovechamiento de las disponibilidades presupuestarias; de ahí que este acuerdo marco nos sirva de herramienta para conseguir la homogeneización de las prestaciones de los servicios de calidad del software y de su coste", ha puntualizado el consejero. Los objetivos principales del acuerdo marco son dar respuesta a las necesidades de la Junta, obtener mayor concurrencia en la contratación y mantener la competencia entre los proveedores durante su vigencia. Para el desarrollo de este acuerdo marco se ha tomado como base el Modelo de Calidad de Software aprobado en la Agencia Digital de Andalucía el pasado 21 de octubre, que se encuentra en un proceso de mejora continua tras la experiencia de su implantación en las distintas Oficinas de Calidad. Sus objetivos son definir los servicios, procesos, requisitos y herramientas estándares corporativas para la gestión de la calidad de software, fomentar que las revisiones de calidad del software lleguen a todos los sistemas de la Agencia y favorecer la integración del aseguramiento de la calidad en todo el ciclo de desarrollo, maximizando la automatización, así como establecer las bases para la medición y evaluación integral unificada de la calidad del software de los sistemas de la ADA.