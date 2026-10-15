En unos minutos conoceremos a los 10 ganadores correspondientes a las diez categorías.

Siga en 'streaming' la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026

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LO ESENCIAL Las claves La entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 se celebra este jueves 15 de octubre en Madrid y puede seguirse en 'streaming'. Los premios son considerados el máximo reconocimiento a la innovación y el campo científico-tecnológico en habla hispana. El proceso de selección cuenta con un doble filtro: un equipo editorial elige a 50 finalistas y un jurado independiente vota a los ganadores. El jurado está compuesto por 15 miembros destacados del ecosistema, incluyendo analistas, directivos, académicos y representantes del sector.

Tras el éxito de las cinco pasadas ediciones, este jueves 15 de octubre tendrá lugar en Madrid la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas.

La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.