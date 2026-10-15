López-Valverde reclama un marco regulatorio nacional estable para avanzar en digitalización

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LO ESENCIAL Las claves Miguel López-Valverde reclama un marco regulatorio nacional estable y duradero para profundizar en la digitalización de las administraciones. El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid destaca el uso de la tecnología como herramienta clave para optimizar servicios e impulsar la innovación. López-Valverde afirma que España tiene el talento necesario para liderar en Europa y pide potenciar la investigación y la transferencia de conocimiento. La VI edición del Digital Regions Connection bate récord de asistencia con la participación de cinco consejeros y siete altos cargos autonómicos.

“La tecnología es una herramienta fundamental para el propio cambio de las administraciones”. Con esta afirmación ha iniciado Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, el discurso de clausura del Digital Regions Connection 2026 – VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES.

Por ello, ha tildado de gran acierto la creación de la consejería que dirige -cumple su tercer año-, no solo por el título, sino por elevar la innovación al más alto nivel: “Tenemos que darnos cuenta de que nos debemos a los ciudadanos”.

En este sentido, ha incidido en que la digitalización ya permea en todos los sectores productivos y que ahora es el momento de optimizar, de aportar herramientas a los empleados y “despertar sus vocaciones”. Como ejemplo, la propia Comunidad de Madrid ha implementado un agente inteligente para todos los trabajadores públicos que ya ha conseguido generar un gran volumen de conocimiento y de tareas automatizadas”.

Todos estos avances han generado que la brecha que había entre el tejido industrial y las Administraciones Públicas se haya reducido a gran velocidad en los últimos ejercicios, según sus palabras.

Pero, para seguir avanzando López-Valverde ha reclamado marcos regulatorios estables a nivel nacional. “Los necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad. Y, además, tienen que ser duraderos en el tiempo, no solo a cuatro años vista. Tenemos la fabulosa oportunidad de pasar de ser entidades reguladoras pasivas a tractores de innovación en todo el país”.

Más allá de este propósito, el objetivo ha de ser mucho más ambicioso: “Tenemos que aprovechar el momento dulce de la tecnología, que ya es transversal a otras capas como la educación y el ámbito social, para liderar”.

“Ahora mismo no hay un líder claro en Europa, y nosotros podemos serlo. Contamos con el talento y con todos los ingredientes necesarios”, ha señalado.

No obstante, y a pesar de que cada región tiene su propia singularidad, López-Valverde también ha querido poner de relieve el principal “debe” de las autonomías: la investigación y la transferencia de conocimiento.

“Vamos a intentar potenciar cada singularidad, trabajar de manera conjunta y conseguir poner a España donde se merece”, ha concluido.

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Vodafone, GTT, Mapfre, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.