Las CCAA arrancan fuerte el año en materia aeroespacial: formación, 'sandbox' y mejora de servicios públicos

El año 2026 en las autonomías arranca fuerte en el sector aeroespacial y todos los ámbitos asociados. En regiones como Asturias o Castilla-La Mancha se busca asomar la cabeza en un sector donde otros territorios, como Andalucía, llevan años liderando iniciativas de todo tipo.

Son precisamente estas tres regiones las que han aprovechado estos primeros días del año para presentar iniciativas de formación, bancos de pruebas y mejora de servicios públicos con un denominador común: el uso de herramientas de tecnología aeroespacial.

Empezamos en Asturias. Allí, el gobierno autonómico invertirá 1,8 millones en el desarrollo de dos bancos de pruebas avanzados para nanosatélites y motores de cohetes. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo pone así en marcha el programa de Compra Pública Precomercial (CPP), orientado a reforzar el ecosistema aeroespacial y la innovación tecnológica asturiana.

El proyecto se articula mediante la contratación de servicios de investigación y desarrollo (I+D) para crear infraestructuras tecnológicas inexistentes actualmente en el mercado, que permitan avanzar en la simulación orbital completa de nanosatélites y en la experimentación de motores de cohete para pequeños lanzadores.

La contratación se realizará mediante un procedimiento de compra pública precomercial, un instrumento que permite a la administración compartir riesgos y beneficios con las empresas adjudicatarias. El objetivo es impulsar el desarrollo de prototipos tecnológicos y fomentar la colaboración público-privada.

El programa se enmarca en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye la puesta en marcha de sandboxes o laboratorios de pruebas, y uno de los fines de este proyecto vinculado al espacio es poner en órbita un nanosatélite que permita testear distintas tecnologías.

El proyecto contará con un plazo de ejecución de 18 meses y una financiación plurianual de 1,8 millones para los ejercicios 2026 y 2027. Con esta iniciativa, el Gobierno de Asturias refuerza su apuesta por la innovación, la investigación aplicada y la diversificación industrial, consolidándose como un territorio atractivo para el desarrollo de tecnología aeroespacial y el acceso al espacio.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial están reforzando la formación DUAL de cara a impulsar el talento en defensa, aeronáutica o inteligencia artificial.

El director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, ha visitado las instalaciones de este instituto con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y generar nuevas oportunidades para el alumnado de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

Esta visita, que se enmarca en el convenio existente entre el Gobierno regional y el Ministerio de Defensa, busca potenciar la formación DUAL en sectores estratégicos como la aeronáutica, el espacio y la defensa y, por ello, estudiantes de Grado Superior de FP podrán acceder a programas formativos en el INTA, combinando aprendizaje teórico con experiencia práctica en proyectos de alta tecnología.

José Rodrigo Cerrillo ha indicado que INTA es referente nacional en I+D+I en áreas como aeronáutica, espacio y sistemas de defensa y a través de sus becas de formación profesional y universitarias ofrece a jóvenes titulados la posibilidad de integrarse en equipos técnicos, desarrollando competencias clave para su empleabilidad.

En este sentido, el director general del área ha explicado que durante la visita se abordaron las líneas de trabajo conjuntas para que el alumnado de FP de Castilla-La Mancha pueda beneficiarse de estas oportunidades, reforzando la conexión entre el sistema educativo y el tejido tecnológico e industrial del país.

Por último, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha dado un paso más en el desarrollo del programa 'Space Innova Andalucía', que busca mejorar la prestación de servicios públicos en ámbitos tan relevantes como el despliegue de emergencias, la lucha contra los incendios forestales, la gestión medioambiental o el geoposicionamiento mediante la aplicación de soluciones pseudosatelitales.

'Space Innova Andalucía'

En concreto, ha sacado a concurso público por importe de 1,23 millones de euros la contratación de la oficina técnica que deberá prestar asesoramiento legal, administrativo y técnico en la selección de aquellos proyectos que mejor se ajusten a las necesidades detectadas por la Junta de Andalucía en estas áreas.

Dada la complejidad y el amplio marco temporal de ejecución de 'Space Innova Andalucía', la Consejería de Universidad ha considerado necesaria la contratación de esta oficina técnica. Además de prestar servicios de consultoría y asesoramiento, también se encargará de coordinar y realizar el seguimiento de la iniciativa, incluyendo la validación tecnológica de las soluciones que se lleven a cabo, la evaluación de la satisfacción de los servicios de innovación contratados, así como la gestión de otros servicios auxiliares necesarios para la ejecución de esta actuación.

El objetivo de la Junta es que dicha oficina, que deberá estar compuesta por personal con alta capacitación y especialización, pueda estar en funcionamiento a partir del próximo mes de abril.

'Space Innova Andalucía' es una iniciativa de Compra Pública de Innovación (CPI), que cuenta con un presupuesto de 20,2 millones de euros cofinanciados por el Programa Andalucía Feder 2021-2027. La CPI es un novedoso sistema de contratación con el que la Administración pretende satisfacer una necesidad de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado, fomentando las respuestas de la iniciativa privada a través de procesos de innovación.

Con esta herramienta estratégica no sólo se mejora la prestación de los servicios públicos en Andalucía, también se propicia el impulso de su tejido industrial y de I+D asociado al sector aeroespacial y la consolidación de la región como referente en la implementación de soluciones innovadoras y tecnológicas que beneficien de forma directa a su economía regional y actúen como elemento tractor de otras actividades productivas.