Siga en 'streaming' el V Foro Autonómico de DISRUPTORES

Las claves nuevo Generado con IA El V Foro Autonómico de DISRUPTORES se celebra nuevamente, consolidándose como un evento anual clave en innovación regional. Dirigentes de toda España participan para revisar estrategias de transformación digital y discutir el futuro del tejido empresarial. El foro ofrece una plataforma única para el debate sobre la disrupción y los desafíos de innovación en el ámbito autonómico.

Un año más, llega puntual a su cita el Foro Autonómico de DISRUPTORES. Y ya van cinco. Precisamente por su edad pero también por su crecimiento, este evento ya se ha convertido en un referente anual de debate sobre la apuesta pública regional por la innovación.

Se trata de una jornada única en nuestro país, en la que dirigentes autonómicos, provinciales y municipales venidos de casi todos los puntos de España pasan revista durante una intensa mañana a sus estrategias sobre transformación digital y apoyo a la disrupción del tejido empresarial de cada territorio y discuten sobre los grandes desafíos de futuro.