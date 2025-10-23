Mar Paños (Aragón): "La colaboración entre regiones locales y europeas es esencial"

Las claves nuevo Generado con IA Aragón ha captado casi 58.000 millones de euros de inversión en los últimos dos años, principalmente del sector tecnológico. La colaboración entre administraciones, universidades, empresas y centros tecnológicos es clave para el crecimiento y competitividad de la región. Aragón se destaca por el desarrollo de centros de datos de AWS y Microsoft, contribuyendo significativamente a su economía y empleabilidad. Más del 80% de la energía utilizada en Aragón es renovable, superando la media española del 57%.

La Comunidad Autónoma de Aragón ha captado casi 58.000 millones de euros de inversión en los dos últimos años. La mayoría procedentes del sector tecnológico, tal y como ha contado Mar Paños, directora general de Innovación del Gobierno de Aragón, durante una entrevista en el V Foro Autonómico y Local organizado por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El fruto de ese éxito pasa por una fuerte capacidad de atracción basada en la disponibilidad de energía renovable, ubicación y capacidad logística. Pero también, ha señalado, "porque vemos a las empresas como organismos que vienen a generar riqueza y empleos y, por tanto, a mejorar los servicios públicos". Además, ha indicado, en la región ya existía un fuerte ecosistema corporativo con grandes firmas industriales y tecnológicas que es muy valorado por las empresas que llegan nuevas.

Por otra parte, Paños ha dicho que, para generar este tablero de juego, la colaboración entre Administración, universidades, empresas y centros tecnológicos, es clave. Pero también a nivel nacional europeo. "Sin este espíritu sería imposible crecer porque no todos tenemos todas las capacidades necesarias para ello".

Desde hace unos años, la Comunidad Autónoma se ha destacado por el esbozo y puesta en construcción de los centros de datos de dos de los tres principales hiperescalares: AWS y Microsoft. Además, hay otros 20 nuevos proyectos puestos en marcha. Una noticia que para la política es una "alegría", aunque todavía hay ciertos mitos y críticas en torno a estos edificios que ha querido derribar.

Uno de ellos es el de la empleabilidad, que, para algunos, se antoja más corta de lo prometido. Sin embargo, un estudio de la Fundación Basilio Paraíso pone de relieve que estos centros de datos generarán cerca de 5.000 millones de euros para la economía aragonesa con la ocupación de hasta 18.700 personas en la fase de construcción y 5.000 en la de operación con un total de 9.000 empleos estables durante su ciclo de vida.

Por último, Paños se ha referido a la fortaleza de la región en cuanto a energía, sobre todo eólica, ya que más del 80% de la que utiliza es renovable frente al 57% de la media española.

Eso sí, a pesar de ser un gran generador, la directiva ha indicado que hay retrasos en la planificación por parte del Gobierno a la hora de conceder más potencia y nodos de conexión. "Podemos ir a más si las redes responden; estamos hablando de la competitividad, no sólo de Aragón, sino de toda España", ha concluido.

