Madrid y Salamanca o la oportunidad de atraer talento tecnológico gracias a un cambio de paradigma

Un año más, el Foro Autonómico de DISRUPTORES ha dado voz a los ayuntamientos. En esta ocasión, Madrid y Salamanca se han erigido en portavoces de lo local en un evento que ha sido inaugurado, precisamente, por Ángel Niño, concejal de Innovación del consistorio madrileño.

Niño ha reflexionado sobre política digital municipal en compañía de Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca. Ambos han coincidido en la importancia de fomentar el emprendimiento y el talento local para expandir la proyección de grandes ciudades y ciudades de tamaño medio.

Los ayuntamientos tienen una labor muy pegada al ciudadano y los que cuentan con más trabas burocráticas y presupuestarias. Para Pedro Martínez Córdoba, "Salamanca está emergiendo; se nos conoce por la universidad pero nos queremos dar a conocer en el mundo de la innovación y sí, el presupuesto es importante, pero a pesar de ello tenemos ventajas, como la permeabilidad y cercanía a empresas y ciudadanos. Hemos visto la oportunidad que tiene la ciudad, con todo el ecosistema que tenemos, incluidas las dos universidades. Somos 150.000 habitantes y una población educativa de 35.000".

Datos que confirman, según Martínez, que "el talento es la clave y en Salamanca somos la fábrica de talento histórica. Eso supone un revulsivo".

Ángel Niño, por su parte, reflexionó ante el hecho de que "tenemos que entender que estamos muy cerca de la innovación y de los ciudadanos, pero esto conlleva una responsabilidad: te vuelves pionero en muchas cosas y eso no es tan fácil". Así, "la parte menos buena es ir detectando obstáculos e ir viendo cómo sortearlos". Puso un ejemplo. "Aquí se van a construir 80.000 viviendas en los próximos años, y eso supone tanto papel como lo que mide el Everest. Creamos una compra pública de innovación para solucionar esto, dar una herramienta gratuita en la que el promotor podrá adecuarse en tiempo real los defectos de la obra con IA. Esto ahorra siete meses de tramitación. La tendremos lista en breve", explicó.

Evidentemente, hubo tiempo para hablar del Sandbox. "Debido a todas las peticiones que hemos recibido; vamos a hacer convocatorias temáticas. Damos facilidades a las empresas para que prueben sus ideas en la ciudad reduciendo la burocracia y con eso vamos a atraer mucho talento".

Sobre el talento, por cierto, el concejal madrileño remarcó que "tenemos una estrategia de captar talento latinoamericano, de captar actores relevantes, son focos concretos. Nos los traemos a Madrid, les enseñamos todo lo que está pasando y ellos son nuestros embajadores en sus países. Esto ha tenido mucho éxito".

La estrategia de Salamanca también tiene nombres y apellidos. "Después de una escucha activa y fijándonos en otras ciudades, vimos la necesidad de hacer un modelo alternativo a los servicios y turismo, de ahí nació SalamancaTech, que tiene asociados muchos proyectos como incubadoras y centros de emprendimiento y muchas facilidades para atraer talento, con el apoyo de la Junta de Castilla y León", resumió.

La joya de la corona de esta estrategia será el distrito tecnológico, cuyo proceso urbanístico ya ha comenzado y las obras, según el concejal, "deberían empezar a finales de 2027". Será una vía "para competir en el mapa global; partimos de esa necesidad de la despoblación, de que se nos iban los jóvenes. Llevamos tres años creciendo en población y eso es un síntoma positivo de que estamos creando oportunidades y riqueza. Ahora si se van es porque quieren".

Ambos cargos públicos incidieron en la importancia de la colaboración público-privada, pero también pidieron compromiso y colaboración con el Gobierno central.